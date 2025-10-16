عربي
https://sarabic.ae/20251016/الحاكم-العسكري-لمدغشقر-يستعد-لأداء-اليمين-رئيسا-للبلاد-1106077839.html
الحاكم العسكري لمدغشقر يستعد لأداء اليمين رئيسا للبلاد
الحاكم العسكري لمدغشقر يستعد لأداء اليمين رئيسا للبلاد
سبوتنيك عربي
أعلن الكولونيل مايكل راندريانيرينا، الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر، أنه سيؤدي اليمين رئيسًا للبلاد غدًا الجمعة، في مراسم رسمية تجريها المحكمة الدستورية العليا. 16.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-16T11:56+0000
2025-10-16T12:09+0000
أخبار مدغشقر
أفريقيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0c/1105894101_0:0:1708:961_1920x0_80_0_0_5899e8e63e3cc518a2be603657c90a7b.jpg
وأعرب عن انفتاحه على إجراء محادثات مع الاتحاد الأفريقي، الذي علّق عضوية مدغشقر بعد عزل الرئيس السابق أندريه راجويلينا، وفقا لوسائل إعلام غربية.وكان راجويلينا، الذي فرّ إلى الخارج، مطلع الأسبوع، بعد عزله من قبل المشرعين، قد ندد بالاستيلاء على السلطة ورفض التنحي، على الرغم من احتجاجات واسعة قادها الشباب للمطالبة باستقالته، وانشقاقات كبيرة شهدتها قوات الأمن.وخلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس، اعتبر أن قرار الاتحاد الأفريقي بتعليق عضوية مدغشقر كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن "مفاوضات خلف الكواليس ستبدأ الآن، وسنتابع تطور الأوضاع". وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن، أمس الأربعاء، تعليق عضوية مدغشقر "بأثر فوري"، وذلك عقب استيلاء وحدة عسكرية نخبوية على السلطة بعد عزل الرئيس أندريه راجويلينا. وكانت وكالات إعلام غربية قد أفادت، الثلاثاء الماضي، أن الجيش بعد أن عزل الرئيس، أعلن تسلمه السلطة في مدغشقر، ويقوم بحلّ جميع مؤسسات الدولة باستثناء الجمعية الوطنية (مجلس النواب). وصرح الكولونيل مايكل راندريانيرينا، عبر الإذاعة الوطنية: "لقد استولينا على السلطة"، مضيفًا أن الجيش يحل جميع المؤسسات باستثناء مجلس النواب، الذي صوّت على عزل الرئيس. وكان الرئيس أندريه راجولينا، قد قرر سابقا حل البرلمان وسط استعدادات للتصويت في الجمعية الوطنية لإقالته، ومع ذلك، اجتمع أعضاء البرلمان وصوتوا على عزله، بعد ذلك، أعلن الجيش استيلاءه على السلطة.واندلعت المظاهرات في مدغشقر، في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، بقيادة شباب من "جيل زد" مستلهمين حركات مماثلة في كينيا ونيبال، احتجاجا على نقص المياه والانقطاعات المتكررة للكهرباء، مطالبين باستقالة الحكومة، وقتل ما لا يقل عن 22 شخصا خلال الاحتجاجات في مدغشقر وفقا لبيانات الأمم المتحدة. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين الماضي، أن موسكو تأمل ألا تكون الخيارات السلمية لحل النزاع في مدغشقر قد استنفدت بعد، وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وتوصي المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى البلاد حتى يستقر الوضع.
https://sarabic.ae/20251015/الاتحاد-الأفريقي-يعلق-عضوية-مدغشقر-إثر-تسلم-الجيش-السلطة-بعد-عزل-الرئيس-1106048146.html
https://sarabic.ae/20251014/بعد-عزل-الرئيس-الجيش-يعلن-توليه-مسؤولية-البلاد-في-مدغشقر-1106003379.html
https://sarabic.ae/20251013/رئيس-مدغشقر-يعلن-الانتقال-إلى-مكان-آمن-لحماية-حياته-وسط-تصاعد-الاحتجاجات-1105978285.html
أخبار مدغشقر
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0c/1105894101_39:0:1556:1138_1920x0_80_0_0_962ce1398b29e8659cb8fd8a0ed466a4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار مدغشقر, أفريقيا
أخبار مدغشقر, أفريقيا

الحاكم العسكري لمدغشقر يستعد لأداء اليمين رئيسا للبلاد

11:56 GMT 16.10.2025 (تم التحديث: 12:09 GMT 16.10.2025)
© AP Photo / Alexander Joeالشرطة تقوم بدوريات في الشوارع خلال احتجاج يطالب باستقالة رئيس مدغشقر، أندريه راجولينا، أنتاناناريفو، 9 أكتوبر/تشرين الأول 2025
الشرطة تقوم بدوريات في الشوارع خلال احتجاج يطالب باستقالة رئيس مدغشقر، أندريه راجولينا، أنتاناناريفو، 9 أكتوبر/تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Alexander Joe
تابعنا عبر
أعلن الكولونيل مايكل راندريانيرينا، الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر، أنه سيؤدي اليمين رئيسًا للبلاد غدًا الجمعة، في مراسم رسمية تجريها المحكمة الدستورية العليا.
وأعرب عن انفتاحه على إجراء محادثات مع الاتحاد الأفريقي، الذي علّق عضوية مدغشقر بعد عزل الرئيس السابق أندريه راجويلينا، وفقا لوسائل إعلام غربية.
الشرطة تقوم بدوريات في الشوارع خلال احتجاج يطالب باستقالة رئيس مدغشقر، أندريه راجولينا، أنتاناناريفو، 9 أكتوبر/تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية مدغشقر إثر تسلم الجيش السلطة بعد عزل الرئيس
أمس, 19:29 GMT
وكان راجويلينا، الذي فرّ إلى الخارج، مطلع الأسبوع، بعد عزله من قبل المشرعين، قد ندد بالاستيلاء على السلطة ورفض التنحي، على الرغم من احتجاجات واسعة قادها الشباب للمطالبة باستقالته، وانشقاقات كبيرة شهدتها قوات الأمن.

وفي بيان أصدره، مساء الأربعاء، أكد راندريانيرينا أن مراسم تنصيبه تهدف إلى "إعادة تأسيس جمهورية مدغشقر".

وخلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس، اعتبر أن قرار الاتحاد الأفريقي بتعليق عضوية مدغشقر كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن "مفاوضات خلف الكواليس ستبدأ الآن، وسنتابع تطور الأوضاع".
رئيس مدغشقر يعلن حل الحكومة وسط احتجاجات تعم البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
بعد عزل الرئيس... الجيش يعلن توليه مسؤولية البلاد في مدغشقر
14 أكتوبر, 14:40 GMT
وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن، أمس الأربعاء، تعليق عضوية مدغشقر "بأثر فوري"، وذلك عقب استيلاء وحدة عسكرية نخبوية على السلطة بعد عزل الرئيس أندريه راجويلينا.
وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في تصريح لوكالة أنباء غربية، أن "تعليق عضوية البلاد جاء بأثر فوري"، وذلك بعد قرار المحكمة العليا في مدغشقر بتثبيت العقيد ميشيل راندريانيرينا رئيسًا للبلاد، الأمر الذي أدى إلى اندلاع أزمة سياسية في هذا البلد الواقع في المحيط الهندي.
وكانت وكالات إعلام غربية قد أفادت، الثلاثاء الماضي، أن الجيش بعد أن عزل الرئيس، أعلن تسلمه السلطة في مدغشقر، ويقوم بحلّ جميع مؤسسات الدولة باستثناء الجمعية الوطنية (مجلس النواب).
وصرح الكولونيل مايكل راندريانيرينا، عبر الإذاعة الوطنية: "لقد استولينا على السلطة"، مضيفًا أن الجيش يحل جميع المؤسسات باستثناء مجلس النواب، الذي صوّت على عزل الرئيس.
الشرطة تقوم بدوريات في الشوارع خلال احتجاج يطالب باستقالة رئيس مدغشقر، أندريه راجولينا، أنتاناناريفو، 9 أكتوبر/تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
رئيس مدغشقر يعلن الانتقال إلى "مكان آمن" لحماية حياته وسط تصاعد الاحتجاجات
13 أكتوبر, 22:00 GMT
وكان الرئيس أندريه راجولينا، قد قرر سابقا حل البرلمان وسط استعدادات للتصويت في الجمعية الوطنية لإقالته، ومع ذلك، اجتمع أعضاء البرلمان وصوتوا على عزله، بعد ذلك، أعلن الجيش استيلاءه على السلطة.
وصرّح راجولينا، الاثنين الماضي، بأنه اضطر إلى الانتقال إلى مكان آمن لحماية حياته، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد احتجاجات، وقال في خطاب وجّهه إلى الأمة، إنه "اضطر إلى الانتقال إلى مكان آمن لحماية حياته"، دون أن يفصح عن مكان وجوده الذي لا يزال مجهولا.
واندلعت المظاهرات في مدغشقر، في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، بقيادة شباب من "جيل زد" مستلهمين حركات مماثلة في كينيا ونيبال، احتجاجا على نقص المياه والانقطاعات المتكررة للكهرباء، مطالبين باستقالة الحكومة، وقتل ما لا يقل عن 22 شخصا خلال الاحتجاجات في مدغشقر وفقا لبيانات الأمم المتحدة.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين الماضي، أن موسكو تأمل ألا تكون الخيارات السلمية لحل النزاع في مدغشقر قد استنفدت بعد، وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وتوصي المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى البلاد حتى يستقر الوضع.
