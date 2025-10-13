https://sarabic.ae/20251013/رئيس-مدغشقر-يعلن-الانتقال-إلى-مكان-آمن-لحماية-حياته-وسط-تصاعد-الاحتجاجات-1105978285.html

رئيس مدغشقر يعلن الانتقال إلى "مكان آمن" لحماية حياته وسط تصاعد الاحتجاجات

رئيس مدغشقر يعلن الانتقال إلى "مكان آمن" لحماية حياته وسط تصاعد الاحتجاجات

سبوتنيك عربي

صرح رئيس مدغشقر، أندري راجولينا، اليوم الاثنين، بأنه اضطر إلى الانتقال إلى مكان آمن لحماية حياته، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد احتجاجات. 13.10.2025

الجزائر –سبوتنيك. وقال راجولينا في خطاب وجهه إلى الأمة، إنه "اضطر إلى الانتقال إلى مكان آمن لحماية حياته"، دون أن يفصح عن مكان تواجده الذي لا يزال مجهولا، بحسب وكالة "سبوتنيك".بوقت سابق اليوم، أفادت إذاعة فرنسا الدولية بأن رئيس مدغشقر أندري راجولينا غادر البلاد على متن طائرة عسكرية فرنسية باتفاق مع نظيره إيمانويل ماكرون.وأضافت أن "مغادرة راجولينا لمدغشقر كان بالاتفاق مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بهدف السماح بانتقال سلمي في البلاد".كما نقلت عن السلطات الفرنسية تأكيدها بأنه "لن يكون هناك أي تدخل عسكري فرنسي في مدغشقر".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو تأمل ألا تكون الخيارات السلمية لحل النزاع في مدغشقر قد استُنفدت بعد، وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس. وتوصي المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى البلاد حتى يستقر الوضع.وأعلنت مجموعة عسكرية في مدغشقر، أمس، تولي مسؤولية التنسيق بين أفرع القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية وتعيين رئيس أركان جديد.وقالت وحدة "كابسات" وهي فيلق الأفراد والخدمات الإدارية والتقنية العسكرية في بيان، وفقا لموقع "ميدي مدغشقر" المحلي إن "جميع التعليمات للقوات المسلحة البرية والجوية والبحرية تأتي الآن من مركز قيادة الوحدة"، مضيفة أنه "تم تعيين اللواء ديموستان بيكولاس رئيسا جديدا لأركان القوات المسلحة الملغاشية".وقبل ذلك، أعلنت رئاسة مدغشقر، رصد محاولة للاستيلاء على السلطة "بطريقة غير قانونية وبالقوة"، معربة عن إدانتها هذه المحاولة وتعازيها في ضحاياها.وجددت رئاسة مدغشقر التأكيد أن "الحوار هو السبيل والحل الوحيد لحل هذه الأزمة التي تُعاني منها البلاد حاليًا، وأن أي عمل يُلحق الضرر بالممتلكات العامة يعوق المصالح العليا للأمة".وأعلنت وحدة "كابسات"، السبت الماضي، في مقطع فيديو دعمهم وانضمامهم إلى الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام، داعين أفراد الشرطة والدرك إلى عصيان الأوامر والوقوف في وجه السلطة.واندلعت المظاهرات في مدغشقر نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، بقيادة شباب من "جيل زد" مستلهمين حركات مماثلة في كينيا ونيبال، احتجاجا على نقص المياه والانقطاعات المتكررة للكهرباء، مطالبين باستقالة الحكومة.واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين. وفي أعقاب ذلك، أعلن رئيس البلاد أندري راجولينا حل الحكومة.وأعلنت رئاسة مدغشقر، في 6 أكتوبر/ تشرين الأول، أن الرئيس أندري راجولينا قرر تعيين الجنرال زافيسامبو روفين رئيسا جديدا للوزراء، وذلك في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.وقُتل ما لا يقل عن 22 شخصًا خلال الاحتجاجات في مدغشقر وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.

