رئيس مدغشقر يعلن الانتقال إلى "مكان آمن" لحماية حياته وسط تصاعد الاحتجاجات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
10:28 GMT
31 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
11:33 GMT
26 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
مركز تنسيق مدني عسكري في غزة.. والرئيس المصري يدعو مجلس الأمن لإعطاء الشرعية الدولية لاتفاق شرم الشيخ
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: مناورات الناتو النووية يمكن أن تشكل استفزازا وتهديدا لروسيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتماع بين سوريا وتركيا هو لمناقشة تحييد الخطر الكردي على حدودها الجنوبية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251013/رئيس-مدغشقر-يعلن-الانتقال-إلى-مكان-آمن-لحماية-حياته-وسط-تصاعد-الاحتجاجات-1105978285.html
رئيس مدغشقر يعلن الانتقال إلى "مكان آمن" لحماية حياته وسط تصاعد الاحتجاجات
رئيس مدغشقر يعلن الانتقال إلى "مكان آمن" لحماية حياته وسط تصاعد الاحتجاجات
سبوتنيك عربي
صرح رئيس مدغشقر، أندري راجولينا، اليوم الاثنين، بأنه اضطر إلى الانتقال إلى مكان آمن لحماية حياته، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد احتجاجات. 13.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-13T22:00+0000
2025-10-13T22:03+0000
أخبار مدغشقر
رئيس
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0c/1105894101_0:0:1708:961_1920x0_80_0_0_5899e8e63e3cc518a2be603657c90a7b.jpg
الجزائر –سبوتنيك. وقال راجولينا في خطاب وجهه إلى الأمة، إنه "اضطر إلى الانتقال إلى مكان آمن لحماية حياته"، دون أن يفصح عن مكان تواجده الذي لا يزال مجهولا، بحسب وكالة "سبوتنيك".بوقت سابق اليوم، أفادت إذاعة فرنسا الدولية بأن رئيس مدغشقر أندري راجولينا غادر البلاد على متن طائرة عسكرية فرنسية باتفاق مع نظيره إيمانويل ماكرون.وأضافت أن "مغادرة راجولينا لمدغشقر كان بالاتفاق مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بهدف السماح بانتقال سلمي في البلاد".كما نقلت عن السلطات الفرنسية تأكيدها بأنه "لن يكون هناك أي تدخل عسكري فرنسي في مدغشقر".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو تأمل ألا تكون الخيارات السلمية لحل النزاع في مدغشقر قد استُنفدت بعد، وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس. وتوصي المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى البلاد حتى يستقر الوضع.وأعلنت مجموعة عسكرية في مدغشقر، أمس، تولي مسؤولية التنسيق بين أفرع القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية وتعيين رئيس أركان جديد.وقالت وحدة "كابسات" وهي فيلق الأفراد والخدمات الإدارية والتقنية العسكرية في بيان، وفقا لموقع "ميدي مدغشقر" المحلي إن "جميع التعليمات للقوات المسلحة البرية والجوية والبحرية تأتي الآن من مركز قيادة الوحدة"، مضيفة أنه "تم تعيين اللواء ديموستان بيكولاس رئيسا جديدا لأركان القوات المسلحة الملغاشية".وقبل ذلك، أعلنت رئاسة مدغشقر، رصد محاولة للاستيلاء على السلطة "بطريقة غير قانونية وبالقوة"، معربة عن إدانتها هذه المحاولة وتعازيها في ضحاياها.وجددت رئاسة مدغشقر التأكيد أن "الحوار هو السبيل والحل الوحيد لحل هذه الأزمة التي تُعاني منها البلاد حاليًا، وأن أي عمل يُلحق الضرر بالممتلكات العامة يعوق المصالح العليا للأمة".وأعلنت وحدة "كابسات"، السبت الماضي، في مقطع فيديو دعمهم وانضمامهم إلى الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام، داعين أفراد الشرطة والدرك إلى عصيان الأوامر والوقوف في وجه السلطة.واندلعت المظاهرات في مدغشقر نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، بقيادة شباب من "جيل زد" مستلهمين حركات مماثلة في كينيا ونيبال، احتجاجا على نقص المياه والانقطاعات المتكررة للكهرباء، مطالبين باستقالة الحكومة.واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين. وفي أعقاب ذلك، أعلن رئيس البلاد أندري راجولينا حل الحكومة.وأعلنت رئاسة مدغشقر، في 6 أكتوبر/ تشرين الأول، أن الرئيس أندري راجولينا قرر تعيين الجنرال زافيسامبو روفين رئيسا جديدا للوزراء، وذلك في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.وقُتل ما لا يقل عن 22 شخصًا خلال الاحتجاجات في مدغشقر وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20251011/رئيس-مدغشقر-يغادر-العاصمة-وسط-تصاعد-الاحتجاجات-1105888265.html
https://sarabic.ae/20251012/رئيس-مدغشقر-يعلن-عن-محاولة-استيلاء-غير-مشروعة-على-السلطة-1105894264.html
أخبار مدغشقر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0c/1105894101_39:0:1556:1138_1920x0_80_0_0_962ce1398b29e8659cb8fd8a0ed466a4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار مدغشقر, رئيس, العالم
أخبار مدغشقر, رئيس, العالم

رئيس مدغشقر يعلن الانتقال إلى "مكان آمن" لحماية حياته وسط تصاعد الاحتجاجات

22:00 GMT 13.10.2025 (تم التحديث: 22:03 GMT 13.10.2025)
© AP Photo / Alexander Joeالشرطة تقوم بدوريات في الشوارع خلال احتجاج يطالب باستقالة رئيس مدغشقر، أندريه راجولينا، أنتاناناريفو، 9 أكتوبر/تشرين الأول 2025
الشرطة تقوم بدوريات في الشوارع خلال احتجاج يطالب باستقالة رئيس مدغشقر، أندريه راجولينا، أنتاناناريفو، 9 أكتوبر/تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Alexander Joe
تابعنا عبر
صرح رئيس مدغشقر، أندري راجولينا، اليوم الاثنين، بأنه اضطر إلى الانتقال إلى مكان آمن لحماية حياته، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد احتجاجات.
الجزائر –سبوتنيك. وقال راجولينا في خطاب وجهه إلى الأمة، إنه "اضطر إلى الانتقال إلى مكان آمن لحماية حياته"، دون أن يفصح عن مكان تواجده الذي لا يزال مجهولا، بحسب وكالة "سبوتنيك".
بوقت سابق اليوم، أفادت إذاعة فرنسا الدولية بأن رئيس مدغشقر أندري راجولينا غادر البلاد على متن طائرة عسكرية فرنسية باتفاق مع نظيره إيمانويل ماكرون.
وذكرت الإذاعة نقلا عن مصادر، أن "رئيس مدغشقر أندري راجولينا توجه أمس "الأحد" على متن مروحية إلى جزيرة سانت ماري شرقي البلاد، ومن هناك استقل طائرة عسكرية فرنسية إلى جزيرة لا ريونيون [الفرنسية] ليتوجه بعدها إلى وجهة أخرى محتملة.. هي دبي".
وأضافت أن "مغادرة راجولينا لمدغشقر كان بالاتفاق مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بهدف السماح بانتقال سلمي في البلاد".
كما نقلت عن السلطات الفرنسية تأكيدها بأنه "لن يكون هناك أي تدخل عسكري فرنسي في مدغشقر".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو تأمل ألا تكون الخيارات السلمية لحل النزاع في مدغشقر قد استُنفدت بعد، وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس. وتوصي المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى البلاد حتى يستقر الوضع.
وأعلنت مجموعة عسكرية في مدغشقر، أمس، تولي مسؤولية التنسيق بين أفرع القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية وتعيين رئيس أركان جديد.
رئيس مدغشقر يعلن حل الحكومة وسط احتجاجات تعم البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
رئيس مدغشقر يغادر العاصمة وسط تصاعد الاحتجاجات
11 أكتوبر, 20:40 GMT
وقالت وحدة "كابسات" وهي فيلق الأفراد والخدمات الإدارية والتقنية العسكرية في بيان، وفقا لموقع "ميدي مدغشقر" المحلي إن "جميع التعليمات للقوات المسلحة البرية والجوية والبحرية تأتي الآن من مركز قيادة الوحدة"، مضيفة أنه "تم تعيين اللواء ديموستان بيكولاس رئيسا جديدا لأركان القوات المسلحة الملغاشية".
وقبل ذلك، أعلنت رئاسة مدغشقر، رصد محاولة للاستيلاء على السلطة "بطريقة غير قانونية وبالقوة"، معربة عن إدانتها هذه المحاولة وتعازيها في ضحاياها.
وجددت رئاسة مدغشقر التأكيد أن "الحوار هو السبيل والحل الوحيد لحل هذه الأزمة التي تُعاني منها البلاد حاليًا، وأن أي عمل يُلحق الضرر بالممتلكات العامة يعوق المصالح العليا للأمة".
وأعلنت وحدة "كابسات"، السبت الماضي، في مقطع فيديو دعمهم وانضمامهم إلى الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام، داعين أفراد الشرطة والدرك إلى عصيان الأوامر والوقوف في وجه السلطة.
الشرطة تقوم بدوريات في الشوارع خلال احتجاج يطالب باستقالة رئيس مدغشقر، أندريه راجولينا، أنتاناناريفو، 9 أكتوبر/تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
رئيس مدغشقر يعلن عن "محاولة استيلاء غير مشروعة على السلطة"
أمس, 07:16 GMT
واندلعت المظاهرات في مدغشقر نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، بقيادة شباب من "جيل زد" مستلهمين حركات مماثلة في كينيا ونيبال، احتجاجا على نقص المياه والانقطاعات المتكررة للكهرباء، مطالبين باستقالة الحكومة.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين. وفي أعقاب ذلك، أعلن رئيس البلاد أندري راجولينا حل الحكومة.
وأعلنت رئاسة مدغشقر، في 6 أكتوبر/ تشرين الأول، أن الرئيس أندري راجولينا قرر تعيين الجنرال زافيسامبو روفين رئيسا جديدا للوزراء، وذلك في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وقُتل ما لا يقل عن 22 شخصًا خلال الاحتجاجات في مدغشقر وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала