رئيس مدغشقر يعلن عن "محاولة استيلاء غير مشروعة على السلطة"

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس مدغشقر، أندريه راجولينا، اليوم الأحد، عن وجود "محاولة للاستيلاء على السلطة بشكل غير قانوني وبالقوة"، وذلك بعد يوم من انضمام فرقة من الجنود إلى آلاف... 12.10.2025

وقال راجولينا في بيان رسمي عبر مواقع التواصل: "تود رئاسة الجمهورية إعلام الشعب والمجتمع الدولي بوجود محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة، بما يخالف الدستور والمبادئ الديمقراطية على أراضي البلاد".وأكد بيان راجولينا أن "الحوار هو السبيل الوحيد للمضي قدما".وطالب الجنود المتمركزون في ضواحي أنتاناناريفو، صباح أمس السبت، وحدات الأمن بتوحيد صفوفها ورفض أوامر إطلاق النار، رافضين بذلك حملة القمع العنيفة التي شنتها قوات الأمن على احتجاجات الشباب التي هزت الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي لأكثر من أسبوعين. واشتبك الجنود مع رجال الدرك خارج ثكنة عسكرية، ثم دخلوا المدينة بمركبات عسكرية للانضمام إلى المتظاهرين في ساحة 13 مايو الرمزية أمام مبنى بلدية أنتاناناريفو، حيث استُقبلوا بالهتافات ودعوات لاستقالة رئيس مدغشقر، أندريه راجولينا.وضمنت الحكومة، مساء أمس السبت، بقاء راجولينا "في البلاد" و"إدارة شؤونها الوطنية"، بينما قال رئيس الوزراء المعين حديثا، إن الحكومة "صامدة" و"مستعدة للتعاون والاستماع".وينتمي الجنود الذين طالبوا الجيش بالكف عن قمع المتظاهرين إلى وحدة "كابسات" من الضباط الإداريين والفنيين في منطقة سوانيرانا على مشارف أنتاناناريفو. وكانت قاعدة سوانيرانا العسكرية قادت تمردا عام 2009 خلال الانتفاضة الشعبية، التي أوصلت أندريه راجولينا إلى السلطة. ولم يتضح عدد الجنود الذين انضموا إلى دعوتهم، أمس السبت.

