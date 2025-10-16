https://sarabic.ae/20251016/السعودي-سالم-الدوسري-أفضل-لاعب-آسيوي-في-2025-1106094781.html
السعودي سالم الدوسري أفضل لاعب آسيوي في 2025
توج نجم كرة القدم السعودي سالم الدوسري، لاعب نادي الهلال، بجائزة "أفضل لاعب في آسيا" لعام 2025، لتصبح هذه هي المرة الثانية التي يحقق فيها هذا اللقب.
2025-10-16T20:38+0000
2025-10-16T20:38+0000
2025-10-16T20:38+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094029623_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_beda8f9517902404a1bb34d66d37d10b.jpg
جاء ذلك خلال حفل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي أقيم مساء الخميس، في مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة السعودية الرياض، حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية.ويعد الحفل، الذي تستضيفه السعودية للمرة الأولى تحت شعار "الرياض 2025"، النسخة رقم 29 من الحدث القاري.وشهد الحفل تكريم الفائزين ضمن 20 فئة مختلفة، بحضور نخبة من نجوم الكرة الآسيوية وشخصيات رياضية بارزة.وتفوق الدوسري في سباق الجائزة على كل من اللاعب القطري أكرم عفيف، والماليزي عارف أيمن حنبي.وكان الدوسري قد فاز بنفس الجائزة عام 2022، ليؤكد بحصوله على اللقب للمرة الثانية مكانته كأحد أبرز نجوم كرة القدم الآسيوية.يأتي ذلك بعد موسم حافل مع الهلال والمنتخب السعودي، الذي قاده أخيرا إلى التأهل لكأس العالم 2026 إثر الفوز على إندونيسيا والتعادل مع العراق في الملحق الآسيوي.
توج نجم كرة القدم السعودي سالم الدوسري، لاعب نادي الهلال، بجائزة "أفضل لاعب في آسيا" لعام 2025، لتصبح هذه هي المرة الثانية التي يحقق فيها هذا اللقب.
جاء ذلك خلال حفل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي أقيم مساء الخميس، في مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة السعودية الرياض، حسبما ذكرت صحيفة
"عكاظ" السعودية.
ويعد الحفل، الذي تستضيفه السعودية للمرة الأولى تحت شعار "الرياض 2025"، النسخة رقم 29 من الحدث القاري.
وشهد الحفل تكريم الفائزين ضمن 20 فئة مختلفة، بحضور نخبة من نجوم الكرة
الآسيوية وشخصيات رياضية بارزة.
وتفوق الدوسري في سباق الجائزة على كل من اللاعب القطري أكرم عفيف، والماليزي عارف أيمن حنبي.
وبهذا الفوز أصبح الدوسري أول لاعب سعودي يحرز الجائزة مرتين، والرابع في تاريخ القارة بعد الياباني هيديتوشي ناكاتا، والأوزبكي سيرفر جيباروف، والقطري أكرم عفيف.
وكان الدوسري قد فاز بنفس الجائزة عام 2022، ليؤكد بحصوله على اللقب للمرة الثانية مكانته كأحد أبرز نجوم كرة القدم الآسيوية.
يأتي ذلك بعد موسم حافل مع الهلال
والمنتخب السعودي، الذي قاده أخيرا إلى التأهل لكأس العالم 2026 إثر الفوز على إندونيسيا والتعادل مع العراق في الملحق الآسيوي.