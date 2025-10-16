عربي
السعودي سالم الدوسري أفضل لاعب آسيوي في 2025
السعودي سالم الدوسري أفضل لاعب آسيوي في 2025
جاء ذلك خلال حفل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي أقيم مساء الخميس، في مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة السعودية الرياض، حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية.ويعد الحفل، الذي تستضيفه السعودية للمرة الأولى تحت شعار "الرياض 2025"، النسخة رقم 29 من الحدث القاري.وشهد الحفل تكريم الفائزين ضمن 20 فئة مختلفة، بحضور نخبة من نجوم الكرة الآسيوية وشخصيات رياضية بارزة.وتفوق الدوسري في سباق الجائزة على كل من اللاعب القطري أكرم عفيف، والماليزي عارف أيمن حنبي.وكان الدوسري قد فاز بنفس الجائزة عام 2022، ليؤكد بحصوله على اللقب للمرة الثانية مكانته كأحد أبرز نجوم كرة القدم الآسيوية.يأتي ذلك بعد موسم حافل مع الهلال والمنتخب السعودي، الذي قاده أخيرا إلى التأهل لكأس العالم 2026 إثر الفوز على إندونيسيا والتعادل مع العراق في الملحق الآسيوي.
السعودي سالم الدوسري أفضل لاعب آسيوي في 2025

20:38 GMT 16.10.2025
© AP Photo / Strسالم الدوسري لاعب الهلال السعودي
سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Str
تابعنا عبر
توج نجم كرة القدم السعودي سالم الدوسري، لاعب نادي الهلال، بجائزة "أفضل لاعب في آسيا" لعام 2025، لتصبح هذه هي المرة الثانية التي يحقق فيها هذا اللقب.
جاء ذلك خلال حفل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي أقيم مساء الخميس، في مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة السعودية الرياض، حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية.
مهاجم الهلال السعودي سالم الدوسري - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2025
مجتمع
كأس العالم للأندية... الهلال السعودي يعلن تفاصيل ومدة غياب سالم الدوسري
28 يونيو, 11:59 GMT
ويعد الحفل، الذي تستضيفه السعودية للمرة الأولى تحت شعار "الرياض 2025"، النسخة رقم 29 من الحدث القاري.
وشهد الحفل تكريم الفائزين ضمن 20 فئة مختلفة، بحضور نخبة من نجوم الكرة الآسيوية وشخصيات رياضية بارزة.
وتفوق الدوسري في سباق الجائزة على كل من اللاعب القطري أكرم عفيف، والماليزي عارف أيمن حنبي.
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي أثناء لقاء نادي الهلال - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
مجتمع
إنتر ميلان يكشف حقيقة انتقال أوغلو إلى الهلال السعودي
17 أغسطس, 11:16 GMT
وبهذا الفوز أصبح الدوسري أول لاعب سعودي يحرز الجائزة مرتين، والرابع في تاريخ القارة بعد الياباني هيديتوشي ناكاتا، والأوزبكي سيرفر جيباروف، والقطري أكرم عفيف.
وكان الدوسري قد فاز بنفس الجائزة عام 2022، ليؤكد بحصوله على اللقب للمرة الثانية مكانته كأحد أبرز نجوم كرة القدم الآسيوية.
يأتي ذلك بعد موسم حافل مع الهلال والمنتخب السعودي، الذي قاده أخيرا إلى التأهل لكأس العالم 2026 إثر الفوز على إندونيسيا والتعادل مع العراق في الملحق الآسيوي.
