الصين تسجل إنجازا فضائيا تاريخيا بإتمام الإطلاق رقم 600 لصواريخ "لونغ مارش"... فيديو

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: زيارة الشرع تتوج العلاقات السورية الروسية التي لم تنقطع
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: إفريقيا هي منطقة ذات أولوية في السياسة الخارجية الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الصين تسجل إنجازا فضائيا تاريخيا بإتمام الإطلاق رقم 600 لصواريخ "لونغ مارش"... فيديو
الصين تسجل إنجازا فضائيا تاريخيا بإتمام الإطلاق رقم 600 لصواريخ "لونغ مارش"... فيديو
سبوتنيك عربي
أطلقت الصين، اليوم الخميس، بنجاح صاروخ "لونغ مارش-8А" من قاعدة فضائية تجارية في جزيرة هاينان، حاملا المجموعة الـ12 من الأقمار الصناعية المدارية المنخفضة لخدمة... 16.10.2025, سبوتنيك عربي
وقد دخلت الأقمار الصناعية المدار المقرر لها بنجاح، ما شكل إنجازا كاملا للمهمة.وصاروخ "لونغ مارش 8A" هو نسخة محسنة من صاروخ "لونغ مارش 8" الذي تم إطلاقه لأول مرة في ديسمبر 2020. ويمتاز بتصميم جديد للمرحلة الثانية من الصاروخ، التي توفر قدرة أكبر على حمل الحمولات في المدار، إذ يمكنه حمل نحو 7,000 كيلوغرام إلى مدار الشمس الثابت (SSO) على ارتفاع 700 كم.كلب يتمسك بسياج ليتجنب الانجراف بفعل التيار في المكسيك.. فيديودب ينقض على سيدة أثناء سيرها في الشارع... فيديو
الصين تسجل إنجازا فضائيا تاريخيا بإتمام الإطلاق رقم 600 لصواريخ "لونغ مارش"... فيديو

14:02 GMT 16.10.2025 (تم التحديث: 14:22 GMT 16.10.2025)
أطلقت الصين، اليوم الخميس، بنجاح صاروخ "لونغ مارش-8А" من قاعدة فضائية تجارية في جزيرة هاينان، حاملا المجموعة الـ12 من الأقمار الصناعية المدارية المنخفضة لخدمة الإنترنت.
وقد دخلت الأقمار الصناعية المدار المقرر لها بنجاح، ما شكل إنجازا كاملا للمهمة.
ويُعد هذا الإطلاق رابع إطلاق لصاروخ "لونغ مارش-8А"، منذ أول رحلة له هذا العام، كما يمثل الإطلاق رقم 600 ضمن سلسلة صواريخ "لونغ مارش".
وصاروخ "لونغ مارش 8A" هو نسخة محسنة من صاروخ "لونغ مارش 8" الذي تم إطلاقه لأول مرة في ديسمبر 2020. ويمتاز بتصميم جديد للمرحلة الثانية من الصاروخ، التي توفر قدرة أكبر على حمل الحمولات في المدار، إذ يمكنه حمل نحو 7,000 كيلوغرام إلى مدار الشمس الثابت (SSO) على ارتفاع 700 كم.
