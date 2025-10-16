https://sarabic.ae/20251016/الصين-تسجل-إنجازا-فضائيا-تاريخيا-بإتمام-الإطلاق-رقم-600-فيديو-1106085110.html
الصين تسجل إنجازا فضائيا تاريخيا بإتمام الإطلاق رقم 600 لصواريخ "لونغ مارش"... فيديو
2025-10-16T14:02+0000
2025-10-16T14:02+0000
2025-10-16T14:22+0000
وقد دخلت الأقمار الصناعية المدار المقرر لها بنجاح، ما شكل إنجازا كاملا للمهمة.وصاروخ "لونغ مارش 8A" هو نسخة محسنة من صاروخ "لونغ مارش 8" الذي تم إطلاقه لأول مرة في ديسمبر 2020. ويمتاز بتصميم جديد للمرحلة الثانية من الصاروخ، التي توفر قدرة أكبر على حمل الحمولات في المدار، إذ يمكنه حمل نحو 7,000 كيلوغرام إلى مدار الشمس الثابت (SSO) على ارتفاع 700 كم.
14:02 GMT 16.10.2025 (تم التحديث: 14:22 GMT 16.10.2025)
أطلقت الصين، اليوم الخميس، بنجاح صاروخ "لونغ مارش-8А" من قاعدة فضائية تجارية في جزيرة هاينان، حاملا المجموعة الـ12 من الأقمار الصناعية المدارية المنخفضة لخدمة الإنترنت.
وقد دخلت الأقمار الصناعية المدار المقرر لها بنجاح، ما شكل إنجازا كاملا للمهمة.
ويُعد هذا الإطلاق رابع إطلاق لصاروخ "لونغ مارش-8А"، منذ أول رحلة له هذا العام، كما يمثل الإطلاق رقم 600 ضمن سلسلة صواريخ "لونغ مارش".
وصاروخ "لونغ مارش 8A" هو نسخة محسنة من صاروخ "لونغ مارش 8" الذي تم إطلاقه لأول مرة في ديسمبر 2020. ويمتاز بتصميم جديد للمرحلة الثانية من الصاروخ، التي توفر قدرة أكبر على حمل الحمولات في المدار، إذ يمكنه حمل نحو 7,000 كيلوغرام إلى مدار الشمس الثابت (SSO) على ارتفاع 700 كم.