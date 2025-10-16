جواز السفر الأمريكي يفقد مكانته ضمن أقوى عشرة جوازات عالميا

عربي
لافروف يجري محادثات مع وزير الخارجية المغربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: زيارة الشرع تتوج العلاقات السورية الروسية التي لم تنقطع
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251016/جواز-السفر-الأمريكي-يفقد-مكانته-ضمن-أقوى-عشرة-جوازات-عالميا--1106069103.html
جواز السفر الأمريكي يفقد مكانته ضمن أقوى عشرة جوازات عالميا
جواز السفر الأمريكي يفقد مكانته ضمن أقوى عشرة جوازات عالميا
سبوتنيك عربي
خرج جواز السفر الأمريكي من قائمة أقوى عشرة جوازات سفر في العالم، وفقًا لتصنيف مؤشر "هينلي" لجوازات السفر، الذي يقيّم قوة الجوازات بناءً على حرية التنقل التي... 16.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-16T09:40+0000
2025-10-16T09:40+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار البرازيل
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/09/1097610985_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_81a214979f606a167b6af7abaa4fc93d.jpg
وجاء الجواز الأمريكي في المرتبة 12 عالميًا، متساويًا مع ماليزيا، بعد أن كان في المركز السابع العام الماضي، والعاشر في يوليو/تموز الماضي.وكانت الولايات المتحدة، قبل عشر سنوات، تتمتع بواحد من أقوى الجوازات عالميًا.ونقلت صحيفة غربية عن كريستيان هـ. كايلين، رئيس شركة "هينلي وشركاه" ومبتكر المؤشر، أن هذا التراجع يعكس تحولًا كبيرًا في ديناميكيات القوة الناعمة والحراك العالمي، حيث تتقدم الدول المنفتحة في حين تتراجع تلك التي تعتمد على امتيازات سابقة. وتصدرت الدول الآسيوية التصنيف، حيث احتلت سنغافورة المركز الأول بإمكانية دخول 193 وجهة دون تأشيرة، تلتها كوريا الجنوبية (190 وجهة)، ثم اليابان (189 وجهة)، في تأكيد على استمرار تفوق آسيا في سياسات السفر المنفتحة. كما ألغت دول مثل البرازيل، في أبريل الماضي، إعفاء الأمريكيين من التأشيرة بسبب غياب المعاملة بالمثل، في حين وسّعت دول مثل الصين وفيتنام نطاق الإعفاءات من التأشيرة، لكنها استثنت الولايات المتحدة. ووفقًا لمؤشر هينلي، تتيح الولايات المتحدة الدخول بدون تأشيرة لـ46 جنسية فقط، بينما يستطيع المواطن الأمريكي السفر إلى 180 دولة دون تأشيرة. ويؤدي هذا الخلل في المعاملة بالمثل إلى تراجع القوة الرمزية للجواز الأمريكي، حيث تميل الدول التي تفرض قيودًا على الآخرين مع منح امتيازات واسعة لمواطنيها إلى تسجيل تراجع في التصنيفات الدولية.
https://sarabic.ae/20250129/استطلاع-الأمريكيون-مستاؤون-من-أوامر-ترامب-التنفيذية-حول-الجنسية-والهجرة-1097257449.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار البرازيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/09/1097610985_57:0:945:666_1920x0_80_0_0_5da62bee4ef3906a9a50f89156e444f1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار البرازيل , أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار البرازيل , أخبار العالم الآن

جواز السفر الأمريكي يفقد مكانته ضمن أقوى عشرة جوازات عالميا

09:40 GMT 16.10.2025
© Photo / Unsplash/ Kit (formerly ConvertKit) جواز سفر
جواز سفر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
© Photo / Unsplash/ Kit (formerly ConvertKit)
تابعنا عبر
خرج جواز السفر الأمريكي من قائمة أقوى عشرة جوازات سفر في العالم، وفقًا لتصنيف مؤشر "هينلي" لجوازات السفر، الذي يقيّم قوة الجوازات بناءً على حرية التنقل التي يوفرها لحامليه.
وجاء الجواز الأمريكي في المرتبة 12 عالميًا، متساويًا مع ماليزيا، بعد أن كان في المركز السابع العام الماضي، والعاشر في يوليو/تموز الماضي.
وكانت الولايات المتحدة، قبل عشر سنوات، تتمتع بواحد من أقوى الجوازات عالميًا.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
استطلاع: الأمريكيون مستاؤون من أوامر ترامب التنفيذية حول الجنسية والهجرة
29 يناير, 05:29 GMT
ونقلت صحيفة غربية عن كريستيان هـ. كايلين، رئيس شركة "هينلي وشركاه" ومبتكر المؤشر، أن هذا التراجع يعكس تحولًا كبيرًا في ديناميكيات القوة الناعمة والحراك العالمي، حيث تتقدم الدول المنفتحة في حين تتراجع تلك التي تعتمد على امتيازات سابقة.
وتصدرت الدول الآسيوية التصنيف، حيث احتلت سنغافورة المركز الأول بإمكانية دخول 193 وجهة دون تأشيرة، تلتها كوريا الجنوبية (190 وجهة)، ثم اليابان (189 وجهة)، في تأكيد على استمرار تفوق آسيا في سياسات السفر المنفتحة.
ويعزى تراجع الجواز الأمريكي جزئيًا إلى السياسات الصارمة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي شملت قيودًا مشددة على الهجرة، طالت الطلاب والعاملين والسياح.
كما ألغت دول مثل البرازيل، في أبريل الماضي، إعفاء الأمريكيين من التأشيرة بسبب غياب المعاملة بالمثل، في حين وسّعت دول مثل الصين وفيتنام نطاق الإعفاءات من التأشيرة، لكنها استثنت الولايات المتحدة.
ووفقًا لمؤشر هينلي، تتيح الولايات المتحدة الدخول بدون تأشيرة لـ46 جنسية فقط، بينما يستطيع المواطن الأمريكي السفر إلى 180 دولة دون تأشيرة.
ويؤدي هذا الخلل في المعاملة بالمثل إلى تراجع القوة الرمزية للجواز الأمريكي، حيث تميل الدول التي تفرض قيودًا على الآخرين مع منح امتيازات واسعة لمواطنيها إلى تسجيل تراجع في التصنيفات الدولية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала