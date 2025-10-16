https://sarabic.ae/20251016/جواز-السفر-الأمريكي-يفقد-مكانته-ضمن-أقوى-عشرة-جوازات-عالميا--1106069103.html

جواز السفر الأمريكي يفقد مكانته ضمن أقوى عشرة جوازات عالميا

جواز السفر الأمريكي يفقد مكانته ضمن أقوى عشرة جوازات عالميا

سبوتنيك عربي

خرج جواز السفر الأمريكي من قائمة أقوى عشرة جوازات سفر في العالم، وفقًا لتصنيف مؤشر "هينلي" لجوازات السفر، الذي يقيّم قوة الجوازات بناءً على حرية التنقل التي... 16.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-16T09:40+0000

2025-10-16T09:40+0000

2025-10-16T09:40+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار البرازيل

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/09/1097610985_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_81a214979f606a167b6af7abaa4fc93d.jpg

وجاء الجواز الأمريكي في المرتبة 12 عالميًا، متساويًا مع ماليزيا، بعد أن كان في المركز السابع العام الماضي، والعاشر في يوليو/تموز الماضي.وكانت الولايات المتحدة، قبل عشر سنوات، تتمتع بواحد من أقوى الجوازات عالميًا.ونقلت صحيفة غربية عن كريستيان هـ. كايلين، رئيس شركة "هينلي وشركاه" ومبتكر المؤشر، أن هذا التراجع يعكس تحولًا كبيرًا في ديناميكيات القوة الناعمة والحراك العالمي، حيث تتقدم الدول المنفتحة في حين تتراجع تلك التي تعتمد على امتيازات سابقة. وتصدرت الدول الآسيوية التصنيف، حيث احتلت سنغافورة المركز الأول بإمكانية دخول 193 وجهة دون تأشيرة، تلتها كوريا الجنوبية (190 وجهة)، ثم اليابان (189 وجهة)، في تأكيد على استمرار تفوق آسيا في سياسات السفر المنفتحة. كما ألغت دول مثل البرازيل، في أبريل الماضي، إعفاء الأمريكيين من التأشيرة بسبب غياب المعاملة بالمثل، في حين وسّعت دول مثل الصين وفيتنام نطاق الإعفاءات من التأشيرة، لكنها استثنت الولايات المتحدة. ووفقًا لمؤشر هينلي، تتيح الولايات المتحدة الدخول بدون تأشيرة لـ46 جنسية فقط، بينما يستطيع المواطن الأمريكي السفر إلى 180 دولة دون تأشيرة. ويؤدي هذا الخلل في المعاملة بالمثل إلى تراجع القوة الرمزية للجواز الأمريكي، حيث تميل الدول التي تفرض قيودًا على الآخرين مع منح امتيازات واسعة لمواطنيها إلى تسجيل تراجع في التصنيفات الدولية.

https://sarabic.ae/20250129/استطلاع-الأمريكيون-مستاؤون-من-أوامر-ترامب-التنفيذية-حول-الجنسية-والهجرة-1097257449.html

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار البرازيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار البرازيل , أخبار العالم الآن