خبيرة اقتصادية تكشف لـ"سبوتنيك" الأسباب الحقيقية لتذبذب سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: زيارة الشرع تتوج العلاقات السورية الروسية التي لم تنقطع
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: إفريقيا هي منطقة ذات أولوية في السياسة الخارجية الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
خبيرة اقتصادية تكشف لـ"سبوتنيك" الأسباب الحقيقية لتذبذب سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري
خبيرة اقتصادية تكشف لـ"سبوتنيك" الأسباب الحقيقية لتذبذب سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري
خبيرة اقتصادية تكشف لـ"سبوتنيك" الأسباب الحقيقية لتذبذب سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري

أكدت الخبيرة في سوق الأوراق المالية المصري، حنان رمسيس، أن توقيتات عمليات الصعود والهبوط فيما يتعلق بسعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي تشير إلى أن التعويم الذي أعلن عنه البنك المركزي المصري قبل شهور هو تعويم "مدار" أو مقنن، حيث يتم استخدام تلك المرونة لأهداف حكومية وليست سوقية.
وأضافت رمسيس في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس، الملاحظ أنه منذ أن كسر سعر الصرف حاجز الـ 50 جنيه هبوطا ووصل إلى أقل من 48 جنيها، أن الأسعار لم تنخفض رغم الحديث الحكومة عن انخفاض معدلات التضخم، هذه المعدلات انخفضت ورقيا وهناك توجهات حكومية معلنة لرفع أسعار المحروقات وغيرها من بنود الحياة اليومية والخدمية.
وأشارت رمسيس، إلى أن هناك بعض الإجراءات التي تتخذها الحكومة بالتدخل في السوق لخفض أسعار بعض السلع الأساسية مثل الزيت والسكر، حيث أن الدولة هى أكبر الموردين لتلك السلع.
وتابعت: "أحد عوامل التذبذب أيضا هو تدفقات تحويلات المصريين بالخارج لعدم وجود سوق مواز والسياحة وعودة العمل في قناة السويس بعد اتفاقية السلام في غزة وخطة إعادة الإعمار، والمتوقع أن يكون لمصر الدور الأكبر فيها، هذا سيكون له مردود اقتصادي على مصر".
وأوضحت رمسيس أنه، "رغم كل ما سبق، فإن الجهات العالمية ترى أن الجنيه معروض بأكثر من قيمته، وأنه بنهاية العام الجاري يمكن أن يصل إلى 51 جنيها للدولار الواحد، كما يمكن أن يصل إلى 54 جنيها للدولار الواحد بنهاية عام 2026، والسبب في تلك الزيادة تعود لالتزامات مصر الخارجية لسداد الديون والفوائد، كما أن صندوق النقد متوقف عن منح مصر الدفعات المتبقية من القرض لأنها لم تنفذ مطالبه، والتي منها تخارج الدولة من العديد من الأنشطة والمشروعات وطرحها في البورصة، التي تم تأجيلها لأجل غير معروف".
وتساءلت رمسيس "من غير المعقول أن يكون الدولار بالمساء يساوي 48 جنيها وفي الصباح يصل إلى 47.60 جنيها للدولار الواحد، من الواضح جدا أن هذا التعويم يتم إدارته".
ويشهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري تقلبات كبيرة خلال الأسابيع الماضية بعد أن تخطى حاجز الـ 50 جنيها للدولار عاد للتراجع وكسر حاجز 48 جنيها، والملفت للانتباه أن التذبذب في سعر صرف الدولار يأتي بنسب كبيرة ارتفاعا وانخفاضا رغم أن الحكومة المصرية تنتهج مرونة في سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى ما يجعل عمليات الصعود والهبوط غير مفاجأة، إلا إذا كانت بنسب عالية.
