طهران: إيران وروسيا ستتجاهلان إعادة فرض العقوبات الأممية
صرح نائب وزير النفط الإيراني، أميد شاكرِي، أن إيران وروسيا، في إطار تعاونهما في مجال الطاقة، لن توليا اهتماماً لاستعادة قرارات مجلس الأمن الدولي التي تتضمن... 16.10.2025, سبوتنيك عربي
وقال شاكرِي لوكالة "سبوتنيك" على هامش "أسبوع الطاقة الروسي": "الشركات الروسية التي عقدنا معها اجتماعات خلال اليومين الماضيين لم تتحدث إطلاقاً عن آلية ’سناب باك‘ (التي تنص على إعادة فرض العقوبات الدولية ضد إيران). تمت مناقشة استمرار التعاون دون الالتفات إلى هذه الآلية".وفي نهاية سبتمبر/أيلول، أعيد تفعيل قرارات مجلس الأمن الملغاة بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، والتي تتضمن فرض عقوبات على إيران.وكانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وراء هذا التحرك، بينما رفضت روسيا وإيران الاعتراف بشرعيته، مشيرتين إلى انتهاكات متكررة من قبل الدول الأوروبية لبنود الاتفاق النووي وانسحاب الولايات المتحدة منه.وتشمل هذه القيود حظر توريد التقنيات والمواد المتعلقة بالنشاط النووي إلى إيران، ومنع نقل الأسلحة الثقيلة والتقنيات الخاصة بإنتاج الصواريخ الباليستية إليها، إضافة إلى تجميد أصولها في الخارج.
