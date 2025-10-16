عربي
بث مباشر... بوتين يلقي كلمة في المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"
هجوم إرهابي يودي بحياة 4 من حراس المنشآت النفطية ويصيب 9 آخرين في دير الزور شرقي سوريا
هجوم إرهابي يودي بحياة 4 من حراس المنشآت النفطية ويصيب 9 آخرين في دير الزور شرقي سوريا
قتل 4 من حراس المنشآت النفطية وأصيب 9 آخرون من العاملين والمدنيين، اليوم الخميس، إثر هجوم إرهابي استهدف حافلة تابعة لوزارة الطاقة السورية في دير الزور، شرقي... 16.10.2025, سبوتنيك عربي
وأفادت وزارة الطاقة في بيان رسمي، أن الباص، الذي كان يقل حراس المنشآت النفطية وعددًا من العاملين، تعرض للاستهداف أثناء مروره على الطريق الواصل بين مدينتي دير الزور والميادين. وأدانت الوزارة هذا "الهجوم الإرهابي الجبان"، مؤكدة أنه لن يثني العاملين في القطاع النفطي عن مواصلة عملهم الوطني لحماية المنشآت الحيوية ودعم استمرارية الإنتاج.واعتبرت الوزارة أن مثل هذه الاعتداءات تمثل محاولات يائسة لعرقلة جهود إعادة إعمار وتأهيل البنية التحتية لقطاع الطاقة في سوريا. وأعربت الوزارة "عن خالص تعازيها لأسر الشهداء"، متمنيةً "الشفاء العاجل للمصابين".
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
هجوم إرهابي يودي بحياة 4 من حراس المنشآت النفطية ويصيب 9 آخرين في دير الزور شرقي سوريا

10:37 GMT 16.10.2025
© Sputnik . Nazek Mohammedعبوة ناسفة
عبوة ناسفة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
© Sputnik . Nazek Mohammed
قتل 4 من حراس المنشآت النفطية وأصيب 9 آخرون من العاملين والمدنيين، اليوم الخميس، إثر هجوم إرهابي استهدف حافلة تابعة لوزارة الطاقة السورية في دير الزور، شرقي سوريا بعبوة ناسفة.
وأفادت وزارة الطاقة في بيان رسمي، أن الباص، الذي كان يقل حراس المنشآت النفطية وعددًا من العاملين، تعرض للاستهداف أثناء مروره على الطريق الواصل بين مدينتي دير الزور والميادين.

و"أسفر الهجوم عن استشهاد أربعة من الحراس وإصابة تسعة آخرين بجروح".

وأدانت الوزارة هذا "الهجوم الإرهابي الجبان"، مؤكدة أنه لن يثني العاملين في القطاع النفطي عن مواصلة عملهم الوطني لحماية المنشآت الحيوية ودعم استمرارية الإنتاج.
الهجوم على كنيسة مار إلياس يفاقم التوتر في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
الهجوم على كنيسة "مار إلياس" يفاقم التوتر في سوريا وسط تحديات أمنية واقتصادية
23 يونيو, 14:16 GMT
واعتبرت الوزارة أن مثل هذه الاعتداءات تمثل محاولات يائسة لعرقلة جهود إعادة إعمار وتأهيل البنية التحتية لقطاع الطاقة في سوريا. وأعربت الوزارة "عن خالص تعازيها لأسر الشهداء"، متمنيةً "الشفاء العاجل للمصابين".
صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
إعلام إيراني: هجوم يستهدف قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا
23 يونيو, 10:42 GMT
