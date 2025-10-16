https://sarabic.ae/20251016/هجوم-إرهابي-يودي-بحياة-4-من-حراس-المنشآت-النفطية-ويصيب-9-آخرين-في-دير-الزور-شرقي-سوريا----1106072490.html
هجوم إرهابي يودي بحياة 4 من حراس المنشآت النفطية ويصيب 9 آخرين في دير الزور شرقي سوريا
وأفادت وزارة الطاقة في بيان رسمي، أن الباص، الذي كان يقل حراس المنشآت النفطية وعددًا من العاملين، تعرض للاستهداف أثناء مروره على الطريق الواصل بين مدينتي دير الزور والميادين. وأدانت الوزارة هذا "الهجوم الإرهابي الجبان"، مؤكدة أنه لن يثني العاملين في القطاع النفطي عن مواصلة عملهم الوطني لحماية المنشآت الحيوية ودعم استمرارية الإنتاج.واعتبرت الوزارة أن مثل هذه الاعتداءات تمثل محاولات يائسة لعرقلة جهود إعادة إعمار وتأهيل البنية التحتية لقطاع الطاقة في سوريا. وأعربت الوزارة "عن خالص تعازيها لأسر الشهداء"، متمنيةً "الشفاء العاجل للمصابين".
