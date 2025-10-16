https://sarabic.ae/20251016/وزير-الخارجية-الصيني-النظام-الدولي-يواجه-تحديات-غير-مسبوقة-بسبب-السياسات-الأحادية-1106053397.html
وزير الخارجية الصيني: النظام الدولي يواجه تحديات غير مسبوقة بسبب السياسات الأحادية
وزير الخارجية الصيني: النظام الدولي يواجه تحديات غير مسبوقة بسبب السياسات الأحادية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الخميس، أن النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، الذي تقوم في مركزه الأمم المتحدة، يواجه تحديات غير مسبوقة في ظل... 16.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-16T02:00+0000
2025-10-16T02:00+0000
2025-10-16T02:34+0000
الصين
النظام الدولي
أخبار فرنسا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/01/1099119940_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_946f0bc1d6892e415acd16f699879954.jpg
وقال وانغ يي، خلال لقائه المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل بون، إن العام الجاري يصادف الذكرى الـ80 لانتصار الحرب العالمية الثانية وتأسيس الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن "الإنسانية تمر بمرحلة تاريخية حاسمة".وأضاف الوزير الصيني أن "تصاعد السياسات الأحادية والحمائية والضغوط الخارجية يهدد أسس النظام الدولي"، لكنه لفت إلى أن الدعوات العالمية لتحقيق العدالة والإصلاح أصبحت اليوم "أقوى من أي وقت مضى".وشدد وانغ على أن الصين وفرنسا، بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن ودولتين كبيرتين مستقلتين، يجب أن تحافظا على علاقات استراتيجية مستقرة وطويلة الأمد، وأن تساهما بشكل أكبر في دعم السلام والاستقرار العالمي، معتبرًا أن ذلك "يتماشى مع المصالح الطويلة الأمد لشعبي البلدين، ويشكل مسؤولية دولية مشتركة".
https://sarabic.ae/20250915/أمين-الجامعة-العربية-العدوان-الإسرائيلي-على-قطر-فاق-كل-الحدود-ويهدد-النظام-الدولي-1104866156.html
الصين
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/01/1099119940_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_198059d64fbe4e5d99aec1efbfd631aa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصين, النظام الدولي, أخبار فرنسا
الصين, النظام الدولي, أخبار فرنسا
وزير الخارجية الصيني: النظام الدولي يواجه تحديات غير مسبوقة بسبب السياسات الأحادية
02:00 GMT 16.10.2025 (تم التحديث: 02:34 GMT 16.10.2025)
أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الخميس، أن النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، الذي تقوم في مركزه الأمم المتحدة، يواجه تحديات غير مسبوقة في ظل تصاعد السياسات الأحادية والإجراءات الحمائية وأعمال التنمر.
وقال وانغ يي، خلال لقائه المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل بون، إن العام الجاري يصادف الذكرى الـ80 لانتصار الحرب العالمية الثانية وتأسيس الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن "الإنسانية تمر بمرحلة تاريخية حاسمة".
وأضاف الوزير الصيني أن "تصاعد السياسات الأحادية والحمائية والضغوط الخارجية يهدد أسس النظام الدولي"، لكنه لفت إلى أن الدعوات العالمية لتحقيق العدالة والإصلاح أصبحت اليوم "أقوى من أي وقت مضى".
وشدد وانغ على أن الصين وفرنسا، بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن ودولتين كبيرتين مستقلتين، يجب أن تحافظا على علاقات استراتيجية مستقرة وطويلة الأمد، وأن تساهما بشكل أكبر في دعم السلام والاستقرار العالمي، معتبرًا أن ذلك "يتماشى مع المصالح الطويلة الأمد لشعبي البلدين، ويشكل مسؤولية دولية مشتركة".