وزير الخارجية الصيني: النظام الدولي يواجه تحديات غير مسبوقة بسبب السياسات الأحادية
أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الخميس، أن النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، الذي تقوم في مركزه الأمم المتحدة، يواجه تحديات غير مسبوقة في ظل... 16.10.2025, سبوتنيك عربي
وقال وانغ يي، خلال لقائه المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل بون، إن العام الجاري يصادف الذكرى الـ80 لانتصار الحرب العالمية الثانية وتأسيس الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن "الإنسانية تمر بمرحلة تاريخية حاسمة".وأضاف الوزير الصيني أن "تصاعد السياسات الأحادية والحمائية والضغوط الخارجية يهدد أسس النظام الدولي"، لكنه لفت إلى أن الدعوات العالمية لتحقيق العدالة والإصلاح أصبحت اليوم "أقوى من أي وقت مضى".وشدد وانغ على أن الصين وفرنسا، بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن ودولتين كبيرتين مستقلتين، يجب أن تحافظا على علاقات استراتيجية مستقرة وطويلة الأمد، وأن تساهما بشكل أكبر في دعم السلام والاستقرار العالمي، معتبرًا أن ذلك "يتماشى مع المصالح الطويلة الأمد لشعبي البلدين، ويشكل مسؤولية دولية مشتركة".
أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الخميس، أن النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، الذي تقوم في مركزه الأمم المتحدة، يواجه تحديات غير مسبوقة في ظل تصاعد السياسات الأحادية والإجراءات الحمائية وأعمال التنمر.
وقال وانغ يي، خلال لقائه المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل بون، إن العام الجاري يصادف الذكرى الـ80 لانتصار الحرب العالمية الثانية وتأسيس الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن "الإنسانية تمر بمرحلة تاريخية حاسمة".
وأضاف الوزير الصيني أن "تصاعد السياسات الأحادية والحمائية والضغوط الخارجية يهدد أسس النظام الدولي"، لكنه لفت إلى أن الدعوات العالمية لتحقيق العدالة والإصلاح أصبحت اليوم "أقوى من أي وقت مضى".
وشدد وانغ على أن الصين وفرنسا، بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن ودولتين كبيرتين مستقلتين، يجب أن تحافظا على علاقات استراتيجية مستقرة وطويلة الأمد، وأن تساهما بشكل أكبر في دعم السلام والاستقرار العالمي، معتبرًا أن ذلك "يتماشى مع المصالح الطويلة الأمد لشعبي البلدين، ويشكل مسؤولية دولية مشتركة".
