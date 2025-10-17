https://sarabic.ae/20251017/الأمم-المتحدة-مقتل-المراسل-الحربي-زوييف-يسلط-الضوء-على-المخاطر-التي-تواجه-الصحفيين-في-مناطق-النزاع-1106096791.html
الأمم المتحدة: مقتل المراسل الحربي زوييف يسلط الضوء على المخاطر التي تواجه الصحفيين في مناطق النزاع
الأمم المتحدة: مقتل المراسل الحربي زوييف يسلط الضوء على المخاطر التي تواجه الصحفيين في مناطق النزاع
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، تعليقا على مقتل الصحفي في وكالة "سبوتنيك" إيفان زوييف، أن هذه الحادثة تمثل مثالاً جديداً على الثمن... 17.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-17T00:36+0000
2025-10-17T00:36+0000
2025-10-17T00:36+0000
منظمة الأمم المتحدة
سبوتنيك
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/10/1106094010_0:363:975:911_1920x0_80_0_0_7026a6fea5797925619b0c458c781984.jpg
وقال دوجاريك لوكالة "سبوتنيك": "إن هذه الوفاة مثال آخر على الثمن المرتفع الذي يدفعه الصحفيون حول العالم أثناء تغطيتهم للنزاعات، وهم يحاولون فقط أداء عملهم".وكان المراسل الحربي في "سبوتنيك"، إيفان زوييف قد لقي مصرعه في مقاطعة زابوروجييه أثناء أداء مهمة صحفية، نتيجة ضربة نفذتها طائرة مسيّرة أوكرانية، فيما أُصيب المراسل الحربي يوري فويتكيفيتش بجروح خطيرة.ويُذكر أن فويتكيفيتش يعمل منذ سنوات طويلة في الوكالة، وغطّى العديد من النزاعات المسلحة في مناطق ساخنة، وحصل على وسام الاستحقاق من الدرجة الثانية، أما زوييف، فقد عمل لعدة سنوات في "سبوتنيك"، وحاز على عدد من الجوائز المهنية والرسمية، كما تلقّى في مارس الماضي رسالة شكر من الرئيس الروسي.وسبق أن قُتل عدد من مراسلي الوكالة على أيدي القوات الأوكرانية، من بينهم أندريه ستينين وروستيسلاف جوراڤليوف.
https://sarabic.ae/20251016/المدير-العام-لـروسيا-سيغودنيا-يعلق-على-مقتل-مراسل-سبوتنيك-بمسيرة-أوكرانية--1106094172.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/10/1106094010_0:271:975:1002_1920x0_80_0_0_8fcfe0c45dcef4e111fc7240304eb84b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منظمة الأمم المتحدة, سبوتنيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
منظمة الأمم المتحدة, سبوتنيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الأمم المتحدة: مقتل المراسل الحربي زوييف يسلط الضوء على المخاطر التي تواجه الصحفيين في مناطق النزاع
قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، تعليقا على مقتل الصحفي في وكالة "سبوتنيك" إيفان زوييف، أن هذه الحادثة تمثل مثالاً جديداً على الثمن الباهظ الذي يدفعه الصحفيون العاملون في مناطق النزاع.
وقال دوجاريك لوكالة "سبوتنيك
": "إن هذه الوفاة مثال آخر على الثمن المرتفع الذي يدفعه الصحفيون حول العالم أثناء تغطيتهم للنزاعات، وهم يحاولون فقط أداء عملهم".
وكان المراسل الحربي في "سبوتنيك"، إيفان زوييف قد لقي مصرعه في مقاطعة زابوروجييه
أثناء أداء مهمة صحفية، نتيجة ضربة نفذتها طائرة مسيّرة أوكرانية، فيما أُصيب المراسل الحربي يوري فويتكيفيتش بجروح خطيرة.
ويُذكر أن فويتكيفيتش يعمل منذ سنوات طويلة في الوكالة، وغطّى العديد من النزاعات المسلحة في مناطق ساخنة، وحصل على وسام الاستحقاق من الدرجة الثانية، أما زوييف، فقد عمل لعدة سنوات في "سبوتنيك"، وحاز على عدد من الجوائز المهنية والرسمية، كما تلقّى في مارس الماضي رسالة شكر من الرئيس الروسي.
وسبق أن قُتل عدد من مراسلي الوكالة على أيدي القوات الأوكرانية، من بينهم أندريه ستينين وروستيسلاف جوراڤليوف.