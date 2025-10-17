تعليق مسألة تسليم صواريخ "توماهوك" لأوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: إفريقيا هي منطقة ذات أولوية في السياسة الخارجية الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار بقصف خان يونس، تحركات دولية لتشكيل "قوة استقرار" في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251017/تعليق-مسألة-تسليم-صواريخ-توماهوك-لأوكرانيا-1106125623.html
تعليق مسألة تسليم صواريخ "توماهوك" لأوكرانيا
تعليق مسألة تسليم صواريخ "توماهوك" لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن إيغور تشيرنيف، رئيس لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات في البرلمان الأوكراني، اليوم الجمعة، تعليق نقل صواريخ "توماهوك" الأمريكية إلى أوكرانيا مؤقتا. 17.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-17T14:13+0000
2025-10-17T14:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103147/10/1031471072_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_5818918c51484e4944cb304d15bdf528.jpg
وقال تشيرنيف على قناة أوكرانية: "في الوقت الحالي، سيتم تعليق مسألة (تسليم) صواريخ توماهوك. سيتم مناقشة جميع القضايا الأخرى، بما في ذلك تزويدنا بعدد أكبر من أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ، ليس كما كان الحال سابقًا، بتمويل من شركائنا الأوروبيين".وصرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف بأن مسألة إمكانية توريد صواريخ توماهوك كروز إلى كييف طُرحت خلال المحادثة بين الرئيسين الروسي والأمريكي.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعيق التسوية، وتُورط دول الناتو مباشرةً في النزاع، وتُعتبر "لعبًا بالنار".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة مُوجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا. وصرح الكرملين بأن تسليح الغرب لأوكرانيا لن يُسهّل المفاوضات، وسيكون له أثر سلبي.
https://sarabic.ae/20251017/صواريخ-إسكندر-الروسية-تحيد-30-عسكريا-أوكرانيا-و65-طائرة-مسيرة-قرب-خاركوف-فيديو-1106124191.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103147/10/1031471072_0:0:2685:2014_1920x0_80_0_0_0403845a022eb322ae5afb6b73b01e79.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

تعليق مسألة تسليم صواريخ "توماهوك" لأوكرانيا

14:13 GMT 17.10.2025
© AP Photo / John McCutcheon صواريخ توماهوك
صواريخ توماهوك - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / John McCutcheon
تابعنا عبر
أعلن إيغور تشيرنيف، رئيس لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات في البرلمان الأوكراني، اليوم الجمعة، تعليق نقل صواريخ "توماهوك" الأمريكية إلى أوكرانيا مؤقتا.
وقال تشيرنيف على قناة أوكرانية: "في الوقت الحالي، سيتم تعليق مسألة (تسليم) صواريخ توماهوك. سيتم مناقشة جميع القضايا الأخرى، بما في ذلك تزويدنا بعدد أكبر من أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ، ليس كما كان الحال سابقًا، بتمويل من شركائنا الأوروبيين".

وجرت محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب يوم أمس الخميس، وكانت من أطول المحادثات منذ بداية العام. وعقب المحادثة، أعلن ترامب أنه سيلتقي بالزعيم الروسي في بودابست، عاصمة المجر.

صاروخ اسكندر يدمر موقع عدو افتراضي خلال تدريبات روسية عسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صواريخ "إسكندر" الروسية تحيد 30 عسكريا أوكرانيا و65 طائرة مسيرة قرب خاركوف... فيديو
13:25 GMT
وصرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف بأن مسألة إمكانية توريد صواريخ توماهوك كروز إلى كييف طُرحت خلال المحادثة بين الرئيسين الروسي والأمريكي.

وسيلتقي فلاديمير زيلينسكي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة الساعة الثامنة مساءً بتوقيت موسكو، على أمل تأمين نقل صواريخ توماهوك إلى كييف، على الرغم من تحذيرات موسكو من أن ذلك سيكون خطوة نحو مستوى جديد من التصعيد.

وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعيق التسوية، وتُورط دول الناتو مباشرةً في النزاع، وتُعتبر "لعبًا بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة مُوجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا. وصرح الكرملين بأن تسليح الغرب لأوكرانيا لن يُسهّل المفاوضات، وسيكون له أثر سلبي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала