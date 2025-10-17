https://sarabic.ae/20251017/تعليق-مسألة-تسليم-صواريخ-توماهوك-لأوكرانيا-1106125623.html
تعليق مسألة تسليم صواريخ "توماهوك" لأوكرانيا
تعليق مسألة تسليم صواريخ "توماهوك" لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن إيغور تشيرنيف، رئيس لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات في البرلمان الأوكراني، اليوم الجمعة، تعليق نقل صواريخ "توماهوك" الأمريكية إلى أوكرانيا مؤقتا. 17.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-17T14:13+0000
2025-10-17T14:13+0000
2025-10-17T14:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103147/10/1031471072_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_5818918c51484e4944cb304d15bdf528.jpg
وقال تشيرنيف على قناة أوكرانية: "في الوقت الحالي، سيتم تعليق مسألة (تسليم) صواريخ توماهوك. سيتم مناقشة جميع القضايا الأخرى، بما في ذلك تزويدنا بعدد أكبر من أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ، ليس كما كان الحال سابقًا، بتمويل من شركائنا الأوروبيين".وصرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف بأن مسألة إمكانية توريد صواريخ توماهوك كروز إلى كييف طُرحت خلال المحادثة بين الرئيسين الروسي والأمريكي.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعيق التسوية، وتُورط دول الناتو مباشرةً في النزاع، وتُعتبر "لعبًا بالنار".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة مُوجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا. وصرح الكرملين بأن تسليح الغرب لأوكرانيا لن يُسهّل المفاوضات، وسيكون له أثر سلبي.
https://sarabic.ae/20251017/صواريخ-إسكندر-الروسية-تحيد-30-عسكريا-أوكرانيا-و65-طائرة-مسيرة-قرب-خاركوف-فيديو-1106124191.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103147/10/1031471072_0:0:2685:2014_1920x0_80_0_0_0403845a022eb322ae5afb6b73b01e79.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
تعليق مسألة تسليم صواريخ "توماهوك" لأوكرانيا
أعلن إيغور تشيرنيف، رئيس لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات في البرلمان الأوكراني، اليوم الجمعة، تعليق نقل صواريخ "توماهوك" الأمريكية إلى أوكرانيا مؤقتا.
وقال تشيرنيف على قناة أوكرانية: "في الوقت الحالي، سيتم تعليق مسألة (تسليم) صواريخ توماهوك. سيتم مناقشة جميع القضايا الأخرى، بما في ذلك تزويدنا بعدد أكبر من أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ، ليس كما كان الحال سابقًا، بتمويل من شركائنا الأوروبيين".
وجرت محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب يوم أمس الخميس، وكانت من أطول المحادثات منذ بداية العام. وعقب المحادثة، أعلن ترامب أنه سيلتقي بالزعيم الروسي في بودابست، عاصمة المجر.
وصرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف بأن مسألة إمكانية توريد صواريخ توماهوك كروز إلى كييف طُرحت خلال المحادثة بين الرئيسين الروسي والأمريكي.
وسيلتقي فلاديمير زيلينسكي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة الساعة الثامنة مساءً بتوقيت موسكو، على أمل تأمين نقل صواريخ توماهوك إلى كييف، على الرغم من تحذيرات موسكو من أن ذلك سيكون خطوة نحو مستوى جديد من التصعيد.
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعيق التسوية، وتُورط دول الناتو مباشرةً في النزاع، وتُعتبر "لعبًا بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة مُوجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا. وصرح الكرملين بأن تسليح الغرب لأوكرانيا لن يُسهّل المفاوضات، وسيكون له أثر سلبي.