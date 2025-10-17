تقرير: 62 ألف وفاة مرتبطة بتلوث الهواء في تركيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: إفريقيا هي منطقة ذات أولوية في السياسة الخارجية الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
تقرير: 62 ألف وفاة مرتبطة بتلوث الهواء في تركيا
تقرير: 62 ألف وفاة مرتبطة بتلوث الهواء في تركيا
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد صادر عن منصة "حق الهواء النظيف"، أن تلوث الهواء تسبب في وفاة نحو 62 ألف شخص في تركيا العام الماضي، حيث لم تستوف أي محافظة في البلاد معايير منظمة... 17.10.2025, سبوتنيك عربي
وأشار التقرير، الذي نشرته صحيفة "حريت ديلي نيوز" التركية، المعروف بـ"التقرير الأسود"، إلى أن الخسائر الاقتصادية السنوية الناجمة عن تلوث الهواء تصل إلى 138 مليار دولار، نتيجة انبعاثات المرور ووقود التدفئة وظروف الهواء الراكد.وحذر الخبراء من غياب حد قانوني للجسيمات الدقيقة (PM2.5)، وهي جسيمات متناهية الصغر يمكنها اختراق الرئتين والدخول إلى الدم. وقالت الأستاذة الدكتورة شيجديم تشاجلايان، خبيرة الصحة العامة من جمعية الأطباء من أجل البيئة: "جزيئات PM2.5 مرتبطة بأمراض خطيرة مثل الانسداد الرئوي المزمن، السكتة الدماغية، سرطان الرئة، والخرف، حيث يمكنها الوصول إلى أعماق الرئتين والجهاز الدوري". وأكدت أن التعرض لجزيئات PM2.5 يؤدي إلى فقدان وظائف الرئة، زيادة مخاطر العدوى، ونوبات الربو، وقد يكون قاتلاً في حالات التعرض الشديد. ويقدّر التقرير أن خفض تلوث الهواء إلى معايير منظمة الصحة العالمية يمكن أن يمنع 60 ألف وفاة سنويًا في تركيا، حيث يعزى 41% من وفيات الانسداد الرئوي المزمن، 28% من أمراض القلب، 27% من السكتات الدماغية، و19% من سرطان الرئة إلى التلوث. كما يزيد التلوث من مخاطر الخرف بنسبة 8%. ووفقًا للمنصة، يموت شخص في تركيا كل 8 إلى 9 دقائق بسبب تلوث الهواء. وقال منسق المنصة، دينيز جوموشيل، إن التخطيط العمراني السليم يمكن أن يقلل مستويات التلوث بسرعة إلى القيم الموصى بها من منظمة الصحة العالمية، مما يوفر الأرواح ويقلل الخسائر الاقتصادية.
تابعنا عبر
كشف تقرير جديد صادر عن منصة "حق الهواء النظيف"، أن تلوث الهواء تسبب في وفاة نحو 62 ألف شخص في تركيا العام الماضي، حيث لم تستوف أي محافظة في البلاد معايير منظمة الصحة العالمية لجودة الهواء.
وأشار التقرير، الذي نشرته صحيفة "حريت ديلي نيوز" التركية، المعروف بـ"التقرير الأسود"، إلى أن الخسائر الاقتصادية السنوية الناجمة عن تلوث الهواء تصل إلى 138 مليار دولار، نتيجة انبعاثات المرور ووقود التدفئة وظروف الهواء الراكد.
وحدد التقرير محافظتي إغدير وأرزينجان شرقي البلاد، إلى جانب مدينة كوتاهيا غربي تركيا، كأكثر المناطق تلوثًا، بينما تظل جودة الهواء في إسطنبول والعاصمة أنقرة عند مستوى "حساس".
وحذر الخبراء من غياب حد قانوني للجسيمات الدقيقة (PM2.5)، وهي جسيمات متناهية الصغر يمكنها اختراق الرئتين والدخول إلى الدم.
تلوث الهواء - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
مجتمع
دراسة توضح العلاقة بين تلوث الهواء والإصابة بنزيف الدماغ
3 أغسطس, 14:59 GMT
وقالت الأستاذة الدكتورة شيجديم تشاجلايان، خبيرة الصحة العامة من جمعية الأطباء من أجل البيئة: "جزيئات PM2.5 مرتبطة بأمراض خطيرة مثل الانسداد الرئوي المزمن، السكتة الدماغية، سرطان الرئة، والخرف، حيث يمكنها الوصول إلى أعماق الرئتين والجهاز الدوري".

وأضافت أن تلوث الهواء يتسبب عالميًا في نحو 7.8 مليون وفاة سنويًا. وأوضحت الأستاذة المشاركة ميليكي يافوز، عضو المنصة واختصاصية الصحة العامة، أن المرور والصناعة والوقود الأحفوري ينتجون الأوزون، الذي يتسبب في التهاب الأنسجة عبر الرئتين.

وأكدت أن التعرض لجزيئات PM2.5 يؤدي إلى فقدان وظائف الرئة، زيادة مخاطر العدوى، ونوبات الربو، وقد يكون قاتلاً في حالات التعرض الشديد.
ويقدّر التقرير أن خفض تلوث الهواء إلى معايير منظمة الصحة العالمية يمكن أن يمنع 60 ألف وفاة سنويًا في تركيا، حيث يعزى 41% من وفيات الانسداد الرئوي المزمن، 28% من أمراض القلب، 27% من السكتات الدماغية، و19% من سرطان الرئة إلى التلوث.
كما يزيد التلوث من مخاطر الخرف بنسبة 8%. ووفقًا للمنصة، يموت شخص في تركيا كل 8 إلى 9 دقائق بسبب تلوث الهواء.
وقال منسق المنصة، دينيز جوموشيل، إن التخطيط العمراني السليم يمكن أن يقلل مستويات التلوث بسرعة إلى القيم الموصى بها من منظمة الصحة العالمية، مما يوفر الأرواح ويقلل الخسائر الاقتصادية.
