https://sarabic.ae/20251017/تقرير-62-ألف-وفاة-مرتبطة-بتلوث-الهواء-في-تركيا---1106111470.html

تقرير: 62 ألف وفاة مرتبطة بتلوث الهواء في تركيا

تقرير: 62 ألف وفاة مرتبطة بتلوث الهواء في تركيا

سبوتنيك عربي

كشف تقرير جديد صادر عن منصة "حق الهواء النظيف"، أن تلوث الهواء تسبب في وفاة نحو 62 ألف شخص في تركيا العام الماضي، حيث لم تستوف أي محافظة في البلاد معايير منظمة... 17.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-17T09:52+0000

2025-10-17T09:52+0000

2025-10-17T09:52+0000

أخبار تركيا اليوم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096938288_0:2:1568:884_1920x0_80_0_0_bc04989ad507405dff8fbcd9c5ee7d2b.jpg

وأشار التقرير، الذي نشرته صحيفة "حريت ديلي نيوز" التركية، المعروف بـ"التقرير الأسود"، إلى أن الخسائر الاقتصادية السنوية الناجمة عن تلوث الهواء تصل إلى 138 مليار دولار، نتيجة انبعاثات المرور ووقود التدفئة وظروف الهواء الراكد.وحذر الخبراء من غياب حد قانوني للجسيمات الدقيقة (PM2.5)، وهي جسيمات متناهية الصغر يمكنها اختراق الرئتين والدخول إلى الدم. وقالت الأستاذة الدكتورة شيجديم تشاجلايان، خبيرة الصحة العامة من جمعية الأطباء من أجل البيئة: "جزيئات PM2.5 مرتبطة بأمراض خطيرة مثل الانسداد الرئوي المزمن، السكتة الدماغية، سرطان الرئة، والخرف، حيث يمكنها الوصول إلى أعماق الرئتين والجهاز الدوري". وأكدت أن التعرض لجزيئات PM2.5 يؤدي إلى فقدان وظائف الرئة، زيادة مخاطر العدوى، ونوبات الربو، وقد يكون قاتلاً في حالات التعرض الشديد. ويقدّر التقرير أن خفض تلوث الهواء إلى معايير منظمة الصحة العالمية يمكن أن يمنع 60 ألف وفاة سنويًا في تركيا، حيث يعزى 41% من وفيات الانسداد الرئوي المزمن، 28% من أمراض القلب، 27% من السكتات الدماغية، و19% من سرطان الرئة إلى التلوث. كما يزيد التلوث من مخاطر الخرف بنسبة 8%. ووفقًا للمنصة، يموت شخص في تركيا كل 8 إلى 9 دقائق بسبب تلوث الهواء. وقال منسق المنصة، دينيز جوموشيل، إن التخطيط العمراني السليم يمكن أن يقلل مستويات التلوث بسرعة إلى القيم الموصى بها من منظمة الصحة العالمية، مما يوفر الأرواح ويقلل الخسائر الاقتصادية.

https://sarabic.ae/20250803/دراسة-توضح-العلاقة-بين-تلوث-الهواء-والإصابة-بنزيف-الدماغ--1103330684.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن