"حماس" تدعو الوسطاء لاستكمال دورهم في متابعة تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق وقف إطلاق النار

وأشادت الحركة بدور الوسطاء في استضافة اللقاءات، وتقريب وجهات النظر، وتذليل العقبات، ما أثمر عن إنهاء الحرب على قطاع غزة.ووجهت "حماس" الشكر لروسيا والصين وكولومبيا وغيرهم ممن أسهموا في وقف حرب الإبادة ودعم المواقف الفلسطينية سياسيا وقانونيا وإنسانيا. كما طالبت بتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي من المستقلين المتفق عليهم وطنياً لإدارة القطاع، واستكمال انسحاب قوات الاحتلال إلى المواقع المحددة. وأكدت الحركة على ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب وتقديمهم للعدالة، ومواصلة مقاطعة الاحتلال بكل أشكالها، والعمل على عزله سياسياً وقانونياً، لضمان تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني. وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 170 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بياناً، اليوم الجمعة، أعربت فيه عن تقديرها العميق للجهود التي بذلتها مصر وقطر وتركيا خلال العامين الماضيين للتوصل إلى اتفاق وقف الحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني.
وأشادت الحركة بدور الوسطاء في استضافة اللقاءات، وتقريب وجهات النظر، وتذليل العقبات، ما أثمر عن إنهاء الحرب على قطاع غزة
ووجهت "حماس" الشكر لروسيا والصين وكولومبيا وغيرهم ممن أسهموا في وقف حرب الإبادة ودعم المواقف الفلسطينية سياسيا وقانونيا وإنسانيا.
ودعت "حماس" الوسطاء إلى مواصلة دورهم في متابعة تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية بالكميات المطلوبة، وفتح معبر رفح في الاتجاهين، والبدء الفوري في إعادة إعمار غزة، بما يشمل المنازل والبنية التحتية مثل المستشفيات والمدارس.
كما طالبت بتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي من المستقلين المتفق عليهم وطنياً لإدارة القطاع، واستكمال انسحاب قوات الاحتلال إلى المواقع المحددة.
وأكدت الحركة على ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب وتقديمهم للعدالة، ومواصلة مقاطعة الاحتلال بكل أشكالها، والعمل على عزله سياسياً وقانونياً، لضمان تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني
واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة
، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 170 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.