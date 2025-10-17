"حماس" تدعو الوسطاء لاستكمال دورهم في متابعة تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق وقف إطلاق النار

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: إفريقيا هي منطقة ذات أولوية في السياسة الخارجية الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
"حماس" تدعو الوسطاء لاستكمال دورهم في متابعة تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بياناً، اليوم الجمعة، أعربت فيه عن تقديرها العميق للجهود التي بذلتها مصر وقطر وتركيا خلال العامين الماضيين للتوصل إلى... 17.10.2025, سبوتنيك عربي
حركة حماس
غزة
أخبار فلسطين اليوم
"حماس" تدعو الوسطاء لاستكمال دورهم في متابعة تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق وقف إطلاق النار

الإفراج عن الأسرى ضمن "اتفاق غزة" وقمة شرم الشيخ تغلق باب الحرب
أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بياناً، اليوم الجمعة، أعربت فيه عن تقديرها العميق للجهود التي بذلتها مصر وقطر وتركيا خلال العامين الماضيين للتوصل إلى اتفاق وقف الحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني.
وأشادت الحركة بدور الوسطاء في استضافة اللقاءات، وتقريب وجهات النظر، وتذليل العقبات، ما أثمر عن إنهاء الحرب على قطاع غزة.
عائلة الغصين تبدأ بإعادة بناء منزلها المدمر في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المدينة. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
الغزيون يكافحون لإعادة بناء منازلهم بعد الدمار
11:21 GMT
ووجهت "حماس" الشكر لروسيا والصين وكولومبيا وغيرهم ممن أسهموا في وقف حرب الإبادة ودعم المواقف الفلسطينية سياسيا وقانونيا وإنسانيا.

ودعت "حماس" الوسطاء إلى مواصلة دورهم في متابعة تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية بالكميات المطلوبة، وفتح معبر رفح في الاتجاهين، والبدء الفوري في إعادة إعمار غزة، بما يشمل المنازل والبنية التحتية مثل المستشفيات والمدارس.

كما طالبت بتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي من المستقلين المتفق عليهم وطنياً لإدارة القطاع، واستكمال انسحاب قوات الاحتلال إلى المواقع المحددة.
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
"أونروا": الفلسطينيون في قطاع غزة عاجزون عن تحمل تكلفة الطعام بعد الحرب
08:52 GMT
وأكدت الحركة على ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب وتقديمهم للعدالة، ومواصلة مقاطعة الاحتلال بكل أشكالها، والعمل على عزله سياسياً وقانونياً، لضمان تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 170 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
