"أونروا": الفلسطينيون في قطاع غزة عاجزون عن تحمل تكلفة الطعام بعد الحرب
17.10.2025
وأوضحت الوكالة عبر منصة "إكس"، أن تدمير الأراضي الزراعية وانعدام مصادر الدخل أديا إلى تفاقم الأزمة، مؤكدة ضرورة تدفق المساعدات دون قيود لدعم القطاع الزراعي وتلبية احتياجات السكان.وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قد أعلنت، أمس الخميس، أن لديها مخزونًا من الغذاء خارج قطاع غزة يكفي لتلبية احتياجات سكان القطاع لمدة ثلاثة أشهر، في ظل الحاجة الإنسانية الملحة. وأكدت الوكالة أن فرقها جاهزة لتوصيل هذه المساعدات على الفور.وناشدت الوكالة السماح بتدفق المساعدات بشكل عاجل وبكامل الحجم المطلوب لتلبية الاحتياجات الإنسانية في القطاع. وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
وأوضحت الوكالة عبر منصة "إكس"، أن تدمير الأراضي الزراعية وانعدام مصادر الدخل أديا إلى تفاقم الأزمة، مؤكدة ضرورة تدفق المساعدات دون قيود لدعم القطاع الزراعي وتلبية احتياجات السكان.
وعقّب المفوض العام لـ"الأونروا"، فيليب لازاريني، على المنشور أعلاه، قائلا على منصة "إكس": "يجب أن يكون تدفق المساعدات غير مقيد للأونروا والمنظمات غير الحكومية الدولية".
وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا
) قد أعلنت، أمس الخميس، أن لديها مخزونًا من الغذاء خارج قطاع غزة يكفي لتلبية احتياجات سكان القطاع لمدة ثلاثة أشهر، في ظل الحاجة الإنسانية الملحة.
وأكدت الوكالة أن فرقها جاهزة لتوصيل هذه المساعدات على الفور.
وأضافت "أونروا"، عبر منصة "إكس"، أن السلطات الإسرائيلية لا تزال تواصل منع إدخال أي إمدادات إلى غزة منذ أكثر من سبعة أشهر، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، ما يعرقل جهود الإغاثة.
وناشدت الوكالة السماح بتدفق المساعدات بشكل عاجل وبكامل الحجم المطلوب لتلبية الاحتياجات الإنسانية في القطاع.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية
المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.