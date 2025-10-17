https://sarabic.ae/20251017/أونروا-الفلسطينيون-في-قطاع-غزة-عاجزون-عن-تحمل-تكلفة-الطعام-بعد-الحرب-1106107380.html

"أونروا": الفلسطينيون في قطاع غزة عاجزون عن تحمل تكلفة الطعام بعد الحرب

"أونروا": الفلسطينيون في قطاع غزة عاجزون عن تحمل تكلفة الطعام بعد الحرب

سبوتنيك عربي

أفادت وكالة "أونروا"، اليوم الجمعة، بأن الفلسطينيين في غزة يعجزون عن تحمل تكاليف الطعام بعد ارتفاع أسعاره بشكل صارخ، حيث قفز سعر كيلو الطماطم من 60 سنتًا إلى... 17.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-17T08:52+0000

2025-10-17T08:52+0000

2025-10-17T08:52+0000

غزة

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

منظمة الأونروا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1a/1097165410_0:15:1472:843_1920x0_80_0_0_2da3aa810dc3a0f3151286b4dbd31cb3.jpg

وأوضحت الوكالة عبر منصة "إكس"، أن تدمير الأراضي الزراعية وانعدام مصادر الدخل أديا إلى تفاقم الأزمة، مؤكدة ضرورة تدفق المساعدات دون قيود لدعم القطاع الزراعي وتلبية احتياجات السكان.وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قد أعلنت، أمس الخميس، أن لديها مخزونًا من الغذاء خارج قطاع غزة يكفي لتلبية احتياجات سكان القطاع لمدة ثلاثة أشهر، في ظل الحاجة الإنسانية الملحة. وأكدت الوكالة أن فرقها جاهزة لتوصيل هذه المساعدات على الفور.وناشدت الوكالة السماح بتدفق المساعدات بشكل عاجل وبكامل الحجم المطلوب لتلبية الاحتياجات الإنسانية في القطاع. وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.

https://sarabic.ae/20251007/في-الذكرى-الثانية-للسابع-من-أكتوبر-متحدث-الأونروا-يكشف-لـسبوتنيك-عن-عامين-من-المعاناة-في-غزة-1105710400.html

https://sarabic.ae/20251007/الأونروا-بعد-مرور-عامين-على-حرب-غزة-جميع-سكان-القطاع-تقريبا-نزحوا-1105708028.html

https://sarabic.ae/20251004/مفوض-الأونروا-يدعو-لرفع-الحظر-الإسرائيلي-عن-الوكالة-1105618414.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, منظمة الأونروا