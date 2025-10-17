"أونروا": الفلسطينيون في قطاع غزة عاجزون عن تحمل تكلفة الطعام بعد الحرب

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: إفريقيا هي منطقة ذات أولوية في السياسة الخارجية الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251017/أونروا-الفلسطينيون-في-قطاع-غزة-عاجزون-عن-تحمل-تكلفة-الطعام-بعد-الحرب-1106107380.html
"أونروا": الفلسطينيون في قطاع غزة عاجزون عن تحمل تكلفة الطعام بعد الحرب
"أونروا": الفلسطينيون في قطاع غزة عاجزون عن تحمل تكلفة الطعام بعد الحرب
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة "أونروا"، اليوم الجمعة، بأن الفلسطينيين في غزة يعجزون عن تحمل تكاليف الطعام بعد ارتفاع أسعاره بشكل صارخ، حيث قفز سعر كيلو الطماطم من 60 سنتًا إلى... 17.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-17T08:52+0000
2025-10-17T08:52+0000
غزة
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
منظمة الأونروا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1a/1097165410_0:15:1472:843_1920x0_80_0_0_2da3aa810dc3a0f3151286b4dbd31cb3.jpg
وأوضحت الوكالة عبر منصة "إكس"، أن تدمير الأراضي الزراعية وانعدام مصادر الدخل أديا إلى تفاقم الأزمة، مؤكدة ضرورة تدفق المساعدات دون قيود لدعم القطاع الزراعي وتلبية احتياجات السكان.وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قد أعلنت، أمس الخميس، أن لديها مخزونًا من الغذاء خارج قطاع غزة يكفي لتلبية احتياجات سكان القطاع لمدة ثلاثة أشهر، في ظل الحاجة الإنسانية الملحة. وأكدت الوكالة أن فرقها جاهزة لتوصيل هذه المساعدات على الفور.وناشدت الوكالة السماح بتدفق المساعدات بشكل عاجل وبكامل الحجم المطلوب لتلبية الاحتياجات الإنسانية في القطاع. وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
https://sarabic.ae/20251007/في-الذكرى-الثانية-للسابع-من-أكتوبر-متحدث-الأونروا-يكشف-لـسبوتنيك-عن-عامين-من-المعاناة-في-غزة-1105710400.html
https://sarabic.ae/20251007/الأونروا-بعد-مرور-عامين-على-حرب-غزة-جميع-سكان-القطاع-تقريبا-نزحوا-1105708028.html
https://sarabic.ae/20251004/مفوض-الأونروا-يدعو-لرفع-الحظر-الإسرائيلي-عن-الوكالة-1105618414.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1a/1097165410_164:0:1472:981_1920x0_80_0_0_d16e740dc27337767776005b11150313.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, منظمة الأونروا
غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, منظمة الأونروا

"أونروا": الفلسطينيون في قطاع غزة عاجزون عن تحمل تكلفة الطعام بعد الحرب

08:52 GMT 17.10.2025
© AP Photo / Mohammad Zaatariوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Mohammad Zaatari
تابعنا عبر
أفادت وكالة "أونروا"، اليوم الجمعة، بأن الفلسطينيين في غزة يعجزون عن تحمل تكاليف الطعام بعد ارتفاع أسعاره بشكل صارخ، حيث قفز سعر كيلو الطماطم من 60 سنتًا إلى 15 دولارًا.
وأوضحت الوكالة عبر منصة "إكس"، أن تدمير الأراضي الزراعية وانعدام مصادر الدخل أديا إلى تفاقم الأزمة، مؤكدة ضرورة تدفق المساعدات دون قيود لدعم القطاع الزراعي وتلبية احتياجات السكان.
عدنان أبو حسنة، الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
في الذكرى الثانية للسابع من أكتوبر... متحدث "الأونروا" يكشف لـ"سبوتنيك" عن عامين من المعاناة في غزة
7 أكتوبر, 12:00 GMT

وعقّب المفوض العام لـ"الأونروا"، فيليب لازاريني، على المنشور أعلاه، قائلا على منصة "إكس": "يجب أن يكون تدفق المساعدات غير مقيد للأونروا والمنظمات غير الحكومية الدولية".

وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قد أعلنت، أمس الخميس، أن لديها مخزونًا من الغذاء خارج قطاع غزة يكفي لتلبية احتياجات سكان القطاع لمدة ثلاثة أشهر، في ظل الحاجة الإنسانية الملحة.
تداعيات قصف الطيرن الحربي الإسرائيلي على مسجد في دير البلح، قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
"الأونروا" بعد مرور عامين على حرب غزة: جميع سكان القطاع تقريبا نزحوا
7 أكتوبر, 05:48 GMT
وأكدت الوكالة أن فرقها جاهزة لتوصيل هذه المساعدات على الفور.

وأضافت "أونروا"، عبر منصة "إكس"، أن السلطات الإسرائيلية لا تزال تواصل منع إدخال أي إمدادات إلى غزة منذ أكثر من سبعة أشهر، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، ما يعرقل جهود الإغاثة.

وناشدت الوكالة السماح بتدفق المساعدات بشكل عاجل وبكامل الحجم المطلوب لتلبية الاحتياجات الإنسانية في القطاع.
لازاريني في ختام اجتماع اللجنة الإستشارية لوكالة الاونروا: إنذار مبكر بالكارثة التي تلوح في الأفق - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
مفوض الأونروا يدعو لرفع الحظر الإسرائيلي عن الوكالة
4 أكتوبر, 17:18 GMT
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
