صندوق النقد الدولي يقيم الأضرار والاحتياجات العاجلة في غزة بالتنسيق مع شركاء دوليين
صندوق النقد الدولي يقيم الأضرار والاحتياجات العاجلة في غزة بالتنسيق مع شركاء دوليين
سبوتنيك عربي
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، عن إجرائه تقييما لحجم الأضرار والاحتياجات العاجلة في قطاع غزة، تمهيدا لوضع خطة للتعافي بالتنسيق مع المنظمات الدولية.
صندوق النقد الدولي
غزة
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، جهاد أزعور، في تصريحات للصحفيين أن صندوق النقد يعمل ضمن إطار التعاون الدولي، ويسعى للتنسيق مع شركائه، بما في ذلك البنك الدولي ووكالات الأمم المتحدة، لتقديم الدعم وفق نطاق اختصاصه.ويأتي ذلك بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وثيقة شاملة لوقف إطلاق النار في غزة، والتي أفضت إلى إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية آخر الرهائن الإسرائيليين مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين.وتتضمن خطة ترامب للسلام، التي أُعلن عنها في نهاية سبتمبر/ أيلول 2025، وقفا فوريا لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن خلال 72 ساعة، وتسليم إدارة غزة إلى لجنة تكنوقراطية بإشراف دولي.
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، عن إجرائه تقييما لحجم الأضرار والاحتياجات العاجلة في قطاع غزة، تمهيدا لوضع خطة للتعافي بالتنسيق مع المنظمات الدولية.
وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، جهاد أزعور، في تصريحات للصحفيين أن صندوق النقد يعمل ضمن إطار التعاون الدولي، ويسعى للتنسيق مع شركائه، بما في ذلك البنك الدولي ووكالات الأمم المتحدة، لتقديم الدعم وفق نطاق اختصاصه.
ويأتي ذلك بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وثيقة شاملة لوقف إطلاق النار في غزة، والتي أفضت إلى إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية آخر الرهائن الإسرائيليين مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين.
وزير الخارجية الألماني يدعو تركيا للضغط على "حماس" لتنفيذ اتفاق غزة
وتتضمن خطة ترامب للسلام، التي أُعلن عنها في نهاية سبتمبر/ أيلول 2025، وقفا فوريا لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن خلال 72 ساعة، وتسليم إدارة غزة إلى لجنة تكنوقراطية بإشراف دولي.
