https://sarabic.ae/20251017/وزير-الخارجية-الألماني-يدعو-تركيا-للضغط-على-حماس-لتنفيذ-اتفاق-غزة-1106121947.html

وزير الخارجية الألماني يدعو تركيا للضغط على "حماس" لتنفيذ اتفاق غزة

وزير الخارجية الألماني يدعو تركيا للضغط على "حماس" لتنفيذ اتفاق غزة

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الجمعة، أثناء توجهه إلى أنقرة في زيارة رسمية لتركيا، أهمية الدور التركي في تعزيز السلام في الشرق الأوسط. 17.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-17T12:36+0000

2025-10-17T12:36+0000

2025-10-17T12:36+0000

أخبار تركيا اليوم

حركة حماس

غزة

أخبار فلسطين اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1105986106_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_28bc265dcafdc502fe952e871e233864.jpg

وأشار في بيان، أصدرته وزارة الخارجية الألمانية، إلى أن تركيا، بفضل دورها الوسيط في الصراع، أسهمت في تحقيق وقف إطلاق نار تاريخي في قطاع غزة، مؤكداً أنها تتحمل مسؤولية كبيرة كداعم رئيسي لخطة السلام. وأوضح أن إطلاق سراح الرهائن وتطبيق وقف إطلاق النار يمثلان إنجازات كبيرة كانت تبدو مستحيلة قبل أسابيع قليلة. وأكد الوزير الألماني أن العمل على ضمان مستقبل آمن وكريم لسكان غزة لا يزال في بدايته، مشيراً إلى الجهود المشتركة لتأمين وصول كامل للجهات الإنسانية لتخفيف المعاناة في القطاع. واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة. وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 170 ألف مصاب، حسب آخر بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sarabic.ae/20251017/حماس-تؤكد-التزامها-باتفاق-غزة-وإعادة-جثث-جميع-الأسرى-الإسرائيليين-1106119161.html

https://sarabic.ae/20251017/أونروا-الفلسطينيون-في-قطاع-غزة-عاجزون-عن-تحمل-تكلفة-الطعام-بعد-الحرب-1106107380.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم, حركة حماس, غزة, أخبار فلسطين اليوم