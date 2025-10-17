وزير الخارجية الألماني يدعو تركيا للضغط على "حماس" لتنفيذ اتفاق غزة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: إفريقيا هي منطقة ذات أولوية في السياسة الخارجية الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
وزير الخارجية الألماني يدعو تركيا للضغط على "حماس" لتنفيذ اتفاق غزة
وزير الخارجية الألماني يدعو تركيا للضغط على "حماس" لتنفيذ اتفاق غزة
وزير الخارجية الألماني يدعو تركيا للضغط على "حماس" لتنفيذ اتفاق غزة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الجمعة، أثناء توجهه إلى أنقرة في زيارة رسمية لتركيا، أهمية الدور التركي في تعزيز السلام في الشرق الأوسط. 17.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-17T12:36+0000
2025-10-17T12:36+0000
أخبار تركيا اليوم
حركة حماس
غزة
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1105986106_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_28bc265dcafdc502fe952e871e233864.jpg
وأشار في بيان، أصدرته وزارة الخارجية الألمانية، إلى أن تركيا، بفضل دورها الوسيط في الصراع، أسهمت في تحقيق وقف إطلاق نار تاريخي في قطاع غزة، مؤكداً أنها تتحمل مسؤولية كبيرة كداعم رئيسي لخطة السلام. وأوضح أن إطلاق سراح الرهائن وتطبيق وقف إطلاق النار يمثلان إنجازات كبيرة كانت تبدو مستحيلة قبل أسابيع قليلة. وأكد الوزير الألماني أن العمل على ضمان مستقبل آمن وكريم لسكان غزة لا يزال في بدايته، مشيراً إلى الجهود المشتركة لتأمين وصول كامل للجهات الإنسانية لتخفيف المعاناة في القطاع. واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة. وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 170 ألف مصاب، حسب آخر بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20251017/حماس-تؤكد-التزامها-باتفاق-غزة-وإعادة-جثث-جميع-الأسرى-الإسرائيليين-1106119161.html
https://sarabic.ae/20251017/أونروا-الفلسطينيون-في-قطاع-غزة-عاجزون-عن-تحمل-تكلفة-الطعام-بعد-الحرب-1106107380.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1105986106_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c29a456a565a6f5fba01dd25d673fde2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, حركة حماس, غزة, أخبار فلسطين اليوم
أخبار تركيا اليوم, حركة حماس, غزة, أخبار فلسطين اليوم

وزير الخارجية الألماني يدعو تركيا للضغط على "حماس" لتنفيذ اتفاق غزة

12:36 GMT 17.10.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatالإفراج عن الأسرى ضمن "اتفاق غزة" وقمة شرم الشيخ تغلق باب الحرب
الإفراج عن الأسرى ضمن اتفاق غزة وقمة شرم الشيخ تغلق باب الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الجمعة، أثناء توجهه إلى أنقرة في زيارة رسمية لتركيا، أهمية الدور التركي في تعزيز السلام في الشرق الأوسط.
وأشار في بيان، أصدرته وزارة الخارجية الألمانية، إلى أن تركيا، بفضل دورها الوسيط في الصراع، أسهمت في تحقيق وقف إطلاق نار تاريخي في قطاع غزة، مؤكداً أنها تتحمل مسؤولية كبيرة كداعم رئيسي لخطة السلام.
فلسطينيون يراقبون مقاتلي حماس وهم يقفون في تشكيل استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن في دير البلح - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
"حماس" تؤكد التزامها باتفاق غزة وإعادة جثث جميع الأسرى الإسرائيليين
11:40 GMT
وأضاف فاديفول أن تركيا، بفضل علاقتها الوثيقة بحركة حماس، مدعوة لمواصلة الضغط على الحركة لضمان تنفيذ الاتفاق.
وأوضح أن إطلاق سراح الرهائن وتطبيق وقف إطلاق النار يمثلان إنجازات كبيرة كانت تبدو مستحيلة قبل أسابيع قليلة.
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
"أونروا": الفلسطينيون في قطاع غزة عاجزون عن تحمل تكلفة الطعام بعد الحرب
08:52 GMT
وأكد الوزير الألماني أن العمل على ضمان مستقبل آمن وكريم لسكان غزة لا يزال في بدايته، مشيراً إلى الجهود المشتركة لتأمين وصول كامل للجهات الإنسانية لتخفيف المعاناة في القطاع.
كما شدد على السعي لتطبيق خطة السلام المكونة من 20 نقطة بشكل كامل، لتحقيق استقرار دائم في المنطقة.
واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 170 ألف مصاب، حسب آخر بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
