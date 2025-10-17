https://sarabic.ae/20251017/حماس-تؤكد-التزامها-باتفاق-غزة-وإعادة-جثث-جميع-الأسرى-الإسرائيليين-1106119161.html

"حماس" تؤكد التزامها باتفاق غزة وإعادة جثث جميع الأسرى الإسرائيليين

"حماس" تؤكد التزامها باتفاق غزة وإعادة جثث جميع الأسرى الإسرائيليين

جددت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الجمعة، تعهدها بتسليم إسرائيل جميع جثث الأسرى، التي ما تزال في قطاع غزة، تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات... 17.10.2025, سبوتنيك عربي

ونشرت الحركة بيانًا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الجمعة، أكدت من خلاله تعهدها بإعادة جثامين الأسرى مع إقرارها بصعوبة البحث عن رفات مدفونة تحت الأنقاض وداخل الأنفاق.وقالت الحركة في بيانها إن "إعادة جثامين الأسرى الإسرائيليين قد تستغرق بعض الوقت، فبعضها دفن في أنفاق دمرها الاحتلال، وأخرى ما زالت تحت أنقاض المباني التي قصفها وهدمها".ويشار إلى أن بيان الحركة جاء بعدما اتهمتها إسرائيل بـ"انتهاك" اتفاق وقف إطلاق النار، الذي ينص على إعادة كل الأسرى الإسرائيليين، الأحياء والأموات، في غضون 72 ساعة من بدء سريانه، أي ظهر الاثنين الماضي.وأعلنت إسرائيل، الثلاثاء الماضي، أن الصليب الأحمر تسلم جثث 4 محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة، تمهيدا لنقلها إلى قوة من الجيش وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في القطاع.وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أنه "وفق المعلومات التي نقلها الصليب الأحمر فقد تم تسليم أفراده 4 توابيت تعود إلى مختطفين، وهي الآن في طريقها إلى قوة من جيش الدفاع والشاباك داخل قطاع غزة". وأضاف أنه "يجب على حماس تطبيق الاتفاق وبذل الجهود المطلوبة لإعادة كافة المختطفين".وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "كل الرهائن الـ20 الإسرائيليين، الذي كانوا محتجزين لدى "حماس" عادوا وهم في أفضل حال، ورُفع عبء ثقيل".وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.

