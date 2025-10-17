"حماس" تؤكد التزامها باتفاق غزة وإعادة جثث جميع الأسرى الإسرائيليين
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaفلسطينيون يراقبون مقاتلي حماس وهم يقفون في تشكيل استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن في دير البلح
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
جددت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الجمعة، تعهدها بتسليم إسرائيل جميع جثث الأسرى، التي ما تزال في قطاع غزة، تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة الأمريكية، على حد قولها.
ونشرت الحركة بيانًا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الجمعة، أكدت من خلاله تعهدها بإعادة جثامين الأسرى مع إقرارها بصعوبة البحث عن رفات مدفونة تحت الأنقاض وداخل الأنفاق.
وقالت الحركة في بيانها إن "إعادة جثامين الأسرى الإسرائيليين قد تستغرق بعض الوقت، فبعضها دفن في أنفاق دمرها الاحتلال، وأخرى ما زالت تحت أنقاض المباني التي قصفها وهدمها".
شددت "حماس" على أنها تؤكد التزامها بالاتفاق وحرصها على تطبيقه وعلى تسليم كل الجثامين الباقية، مضيفة أن جثامين الأسرى الإسرائيليين، التي تمكنت من الوصول إليها "جرى تسليمها مباشرة، فيما يتطلب استخراج باقي الجثامين معدات وأجهزة لرفع الأنقاض، وهي غير متوافرة حاليا بسبب منع الاحتلال دخولها".
أمس, 18:44 GMT
ويشار إلى أن بيان الحركة جاء بعدما اتهمتها إسرائيل بـ"انتهاك" اتفاق وقف إطلاق النار، الذي ينص على إعادة كل الأسرى الإسرائيليين، الأحياء والأموات، في غضون 72 ساعة من بدء سريانه، أي ظهر الاثنين الماضي.
ومن جانبها، أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "تلغرام"، عن قرارها تسليم جثتي محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة، وذلك في إطار صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، ليصل عدد ما سلمتهم الحركة لـ10 جثث.
وأعلنت إسرائيل، الثلاثاء الماضي، أن الصليب الأحمر تسلم جثث 4 محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة، تمهيدا لنقلها إلى قوة من الجيش وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في القطاع.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أنه "وفق المعلومات التي نقلها الصليب الأحمر فقد تم تسليم أفراده 4 توابيت تعود إلى مختطفين، وهي الآن في طريقها إلى قوة من جيش الدفاع والشاباك داخل قطاع غزة". وأضاف أنه "يجب على حماس تطبيق الاتفاق وبذل الجهود المطلوبة لإعادة كافة المختطفين".
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "كل الرهائن الـ20 الإسرائيليين، الذي كانوا محتجزين لدى "حماس" عادوا وهم في أفضل حال، ورُفع عبء ثقيل".
واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.