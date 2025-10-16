https://sarabic.ae/20251016/ترامب-يوجه-رسالة-تحذير-إلى-حماس-1106091825.html

ترامب يوجه رسالة تحذير إلى "حماس"

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، حذرهم فيها مما اعتبره "أفعالا تتضمن قتل الناس"، على حد وصفه. 16.10.2025, سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن

العالم

حركة حماس

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

دونالد ترامب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105950817_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3bd20e9c639c6869c1037f52dcf53f85.jpg

جاء ذلك في منشور على منصة "تروث سوشيال" اليوم الخميس، قال فيه: "إذا استمرت حماس في قتل الناس في غزة، على خلاف ما تم الاتفاق عليه، فليس أمامنا خيار سوى أن نقتلهم".وأمس الأربعاء، طالب القائد الأعلى للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط "القيادة الوسطى"، الأدميرال براد كوبر، اليوم الأربعاء، حركة حماس "بوقف إطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين"، على حد وصفه.وجاء ذلك بعد أن نشرت الحركة تسجيل فيديو يُظهر عمليات إعدام جماعي لمن تقول إنهم متعاونون مع إسرائيل خلال الحرب.وبعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة، قبل عدة أيام، نفذت وزارة الداخلية في القطاع، التابعة لحركة حماس الفلسطينية، حملة أمنية في مناطق القطاع.وتصاعدت الاشتباكات بين قوة الأمن التابعة لـ"حماس" في قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب، ومجموعات مسلحة في قطاع غزة، اتهمتها الحركة بأنها "تتعامل مع إسرائيل وتخرق النظام العام"، واستهدفت مجموعات مسلحة كانت تنشط بشكل كبير وشاركت في عمليات نهب للمساعدات الإنسانية في القطاع، بحسب قول الوزارة.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي وقت سابق، تعليقًا على الأحداث في القطاع، عندما سئل عن ظهور عناصر من "حماس" في شوارع غزة: "لقد أخرجوا اثنتين من العصابات التي كانت سيئة للغاية، لقد أخرجوهم وقتلوا عددا من أعضاء العصابة. لم يزعجني ذلك كثيرا، لأكون صادقا معك. لا بأس بذلك"، وتابع: "إنهم يريدون إيقاف المشاكل.. وتحدثوا عن هذا بصراحة".كما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، بأن إسرائيل قد تستأنف القتال في غزة بكلمة منه إذا لم تلتزم حركة "حماس" باتفاق وقف إطلاق النار.ومنذ التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ المصرية، والتوقيع عليه من الدول الضامنة وهي مصر والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وقطر، أطلقت حماس سراح الأسرى الإسرائيليين الأحياء، وسلمت إسرائيل جزءا من جثث القتلى، وقالت إنه يجري البحث عن باقي الجثث.لكن إسرائيل حاولت الضغط على حماس بالزعم أن الحركة لم تلتزم بتعهداتها فيما يتعلق بتسليم الجثث، ولوحت باستخدام عقوبات أبرزها تضييق دخول المساعدات إلى القطاع.

قطاع غزة

