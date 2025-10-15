"تحالف القوى الفلسطينية": نحيي جهود وزارة الداخلية في قطاع غزة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: يجب مراقبة التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق شرم الشيخ يعيد الأمل إلى غزة ويرسم ملامح مرحلة جديدة في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
"تحالف القوى الفلسطينية": نحيي جهود وزارة الداخلية في قطاع غزة
أعربت القيادة المركزية لـ"تحالف القوى الفلسطينية"، اليوم الأربعاء، عن امتنانها لـ"إجراءات وزارة الداخلية في قطاع غزة، لحفظ الأمن وتعزيز السلم الأهلي، في ظل المرحلة الحساسة التي يمر بها الشعب الفلسطيني"، على حد قولها.
وحيّت القيادة المركزية، "فصائل تحالف القوى الفلسطينية، الجهود الوطنية والمخلصة التي تبذلها وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، ممثلة بجهاز الشرطة الفلسطينية، في ظل هذه المرحلة الحساسة والدقيقة التي يمر بها شعبنا الصامد في وجه العدوان والحصار".

وثمّن التحالف، في بيان، "الانتشار المكثف والمنظم لعناصر الشرطة الفلسطينية في شوارع ومفترقات قطاع غزة، بما يعزز الأمن والاستقرار، ويبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين، الذين يواجهون أقسى ظروف الحياة نتيجة العدوان المتواصل على شعبنا".

وأشاد التحالف بـ"الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية قوافل المساعدات الإنسانية وضمان وصولها إلى مستحقيها، ومنع الاعتداء عليها أو التلاعب بها، وذلك في إطار من الشفافية والمسؤولية الوطنية والإنسانية".

وأكد التحالف دعمه "الكامل للخطوات المتخذة بحق المجرمين واللصوص والمتجاوزين للقانون، وخصوصًا أولئك الذين يثبت تعاونهم مع الاحتلال الصهيوني أو يتورطون في زعزعة الجبهة الداخلية"، وشدد على "ضرورة محاسبتهم وفق القانون بما يضمن الحفاظ على وحدة شعبنا وكرامته".

ودعا "تحالف القوى الفلسطينية" إلى "الاستمرار في هذه السياسة الأمنية الحكيمة، التي توازن بين حماية الجبهة الداخلية وصون الحريات العامة"، مشددًا على "أهمية المحافظة على السلم الأهلي وتعزيز روح التكافل والتلاحم الشعبي في وجه العدوان".
وجدد التحالف دعمه لجهود وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية، وأكد أن "وحدة الصف الداخلي وحماية الجبهة الداخلية هي من أهم عوامل الصمود والانتصار في معركة الدفاع عن شعبنا وحقوقه الوطنية".
وبعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار حير التنفيذ في قطاع غزة، نفذت وزارة الداخلية في القطاع، التابعة لحركة حماس الفلسطينية، حملة أمنية في مناطق القطاع.

وتصاعدت الاشتباكات بين قوة الأمن التابعة لـ"حماس" في قطاع غزة، بعد إنتهاء الحرب، ومجموعات مسلحة في قطاع غزة، اتهمتها الحركة بأنها "تتعامل مع إسرائيل وتخرق النظام العام"، واستهدفت مجموعات مسلحة كانت تنشط بشكل كبير وشاركت في عمليات نهب للمساعدات الإنسانية في القطاع، بحسب قول الوزارة.

في المقابل، أدانت الرئاسة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، بأشد العبارات ما وصفته بأنه "عمليات إعدام ميدانية طالت عشرات المواطنين في قطاع غزة، خارج نطاق القانون ودون أي محاكمات عادلة".
في المقابل، يرى معارضون لحركة حماس أن "ما يحدث محاولة لإعادة تثبيت حكم الحركة، واستباق لأي ترتيب سياسي قادم يمكن أن يحد من نفوذها".

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل إعلام فلسطينية، مشاهد من تنفيذ "إعدامات ميدانية" بحق متهمين بـ"التعاون" مع إسرائيل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي وقت سابق، تعليقًا على الأحداث في القطاع، عندما سئل عن ظهور عناصر من "حماس" في شوارع غزة: "لقد أخرجوا اثنتين من العصابات التي كانت سيئة للغاية، لقد أخرجوهم وقتلوا عددا من أعضاء العصابة. لم يزعجني ذلك كثيرا، لأكون صادقا معك. لا بأس بذلك".
وتابع: "إنهم يريدون إيقاف المشاكل.. وتحدثوا عن هذا بصراحة".
حماس تكشف لـ"سبوتنيك" تصورها بشأن المرحلة القادمة في غزة وإدارة القطاع
الخارجية الروسية: استخدام التهديدات الإرهابية أو التحدث إلى روسيا من موقع القوة أمر غير مقبول
