https://sarabic.ae/20251015/تحالف-القوى-الفلسطينية-نحيي-جهود-وزارة-الداخلية-في-قطاع-غزة-1106034220.html
"تحالف القوى الفلسطينية": نحيي جهود وزارة الداخلية في قطاع غزة
"تحالف القوى الفلسطينية": نحيي جهود وزارة الداخلية في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أعربت القيادة المركزية لـ"تحالف القوى الفلسطينية"، اليوم الأربعاء، عن امتنانها لـ"إجراءات وزارة الداخلية في قطاع غزة، لحفظ الأمن وتعزيز السلم الأهلي، في ظل... 15.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-15T12:39+0000
2025-10-15T12:39+0000
2025-10-15T12:39+0000
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102202/65/1022026571_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_1edaf9f7b8bfe38b2028d2000812229b.jpg
وحيّت القيادة المركزية، "فصائل تحالف القوى الفلسطينية، الجهود الوطنية والمخلصة التي تبذلها وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، ممثلة بجهاز الشرطة الفلسطينية، في ظل هذه المرحلة الحساسة والدقيقة التي يمر بها شعبنا الصامد في وجه العدوان والحصار".وأشاد التحالف بـ"الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية قوافل المساعدات الإنسانية وضمان وصولها إلى مستحقيها، ومنع الاعتداء عليها أو التلاعب بها، وذلك في إطار من الشفافية والمسؤولية الوطنية والإنسانية".ودعا "تحالف القوى الفلسطينية" إلى "الاستمرار في هذه السياسة الأمنية الحكيمة، التي توازن بين حماية الجبهة الداخلية وصون الحريات العامة"، مشددًا على "أهمية المحافظة على السلم الأهلي وتعزيز روح التكافل والتلاحم الشعبي في وجه العدوان".وجدد التحالف دعمه لجهود وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية، وأكد أن "وحدة الصف الداخلي وحماية الجبهة الداخلية هي من أهم عوامل الصمود والانتصار في معركة الدفاع عن شعبنا وحقوقه الوطنية".وبعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار حير التنفيذ في قطاع غزة، نفذت وزارة الداخلية في القطاع، التابعة لحركة حماس الفلسطينية، حملة أمنية في مناطق القطاع.في المقابل، أدانت الرئاسة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، بأشد العبارات ما وصفته بأنه "عمليات إعدام ميدانية طالت عشرات المواطنين في قطاع غزة، خارج نطاق القانون ودون أي محاكمات عادلة".في المقابل، يرى معارضون لحركة حماس أن "ما يحدث محاولة لإعادة تثبيت حكم الحركة، واستباق لأي ترتيب سياسي قادم يمكن أن يحد من نفوذها".وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي وقت سابق، تعليقًا على الأحداث في القطاع، عندما سئل عن ظهور عناصر من "حماس" في شوارع غزة: "لقد أخرجوا اثنتين من العصابات التي كانت سيئة للغاية، لقد أخرجوهم وقتلوا عددا من أعضاء العصابة. لم يزعجني ذلك كثيرا، لأكون صادقا معك. لا بأس بذلك".وتابع: "إنهم يريدون إيقاف المشاكل.. وتحدثوا عن هذا بصراحة".حماس تكشف لـ"سبوتنيك" تصورها بشأن المرحلة القادمة في غزة وإدارة القطاعالخارجية الروسية: استخدام التهديدات الإرهابية أو التحدث إلى روسيا من موقع القوة أمر غير مقبول
https://sarabic.ae/20251012/حماس-لا-دور-للحركة-في-حكم-غزة-خلال-المرحلة-الانتقالية-1105898370.html
https://sarabic.ae/20251013/حماس-تعلن-الإفراج-عن-الأسرى-الإسرائيليين-الـ20-ضمن-المرحلة-الأولى-من-الاتفاق-1105925403.html
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102202/65/1022026571_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_ba1088a3c3dc8b393110d68d79844e9a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي
"تحالف القوى الفلسطينية": نحيي جهود وزارة الداخلية في قطاع غزة
أعربت القيادة المركزية لـ"تحالف القوى الفلسطينية"، اليوم الأربعاء، عن امتنانها لـ"إجراءات وزارة الداخلية في قطاع غزة، لحفظ الأمن وتعزيز السلم الأهلي، في ظل المرحلة الحساسة التي يمر بها الشعب الفلسطيني"، على حد قولها.
وحيّت القيادة المركزية، "فصائل تحالف القوى الفلسطينية، الجهود الوطنية والمخلصة التي تبذلها وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، ممثلة بجهاز الشرطة الفلسطينية، في ظل هذه المرحلة الحساسة والدقيقة التي يمر بها شعبنا الصامد في وجه العدوان والحصار".
وثمّن التحالف، في بيان، "الانتشار المكثف والمنظم لعناصر الشرطة الفلسطينية في شوارع ومفترقات قطاع غزة، بما يعزز الأمن والاستقرار، ويبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين، الذين يواجهون أقسى ظروف الحياة نتيجة العدوان المتواصل على شعبنا".
وأشاد التحالف بـ"الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية قوافل المساعدات الإنسانية وضمان وصولها إلى مستحقيها، ومنع الاعتداء عليها أو التلاعب بها، وذلك في إطار من الشفافية والمسؤولية الوطنية والإنسانية".
وأكد التحالف دعمه "الكامل للخطوات المتخذة بحق المجرمين واللصوص والمتجاوزين للقانون، وخصوصًا أولئك الذين يثبت تعاونهم مع الاحتلال الصهيوني أو يتورطون في زعزعة الجبهة الداخلية"، وشدد على "ضرورة محاسبتهم وفق القانون بما يضمن الحفاظ على وحدة شعبنا وكرامته".
ودعا "تحالف القوى الفلسطينية" إلى "الاستمرار في هذه السياسة الأمنية الحكيمة، التي توازن بين حماية الجبهة الداخلية وصون الحريات العامة"، مشددًا على "أهمية المحافظة على السلم الأهلي وتعزيز روح التكافل والتلاحم الشعبي في وجه العدوان".
وجدد التحالف دعمه لجهود وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية، وأكد أن "وحدة الصف الداخلي وحماية الجبهة الداخلية هي من أهم عوامل الصمود والانتصار في معركة الدفاع عن شعبنا وحقوقه الوطنية".
وبعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار حير التنفيذ في قطاع غزة، نفذت وزارة الداخلية في القطاع، التابعة لحركة حماس الفلسطينية، حملة أمنية في مناطق القطاع.
وتصاعدت الاشتباكات بين قوة الأمن التابعة لـ"حماس" في قطاع غزة، بعد إنتهاء الحرب، ومجموعات مسلحة في قطاع غزة، اتهمتها الحركة بأنها "تتعامل مع إسرائيل وتخرق النظام العام"، واستهدفت مجموعات مسلحة كانت تنشط بشكل كبير وشاركت في عمليات نهب للمساعدات الإنسانية في القطاع، بحسب قول الوزارة.
في المقابل، أدانت الرئاسة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، بأشد العبارات ما وصفته بأنه "عمليات إعدام ميدانية طالت عشرات المواطنين في قطاع غزة، خارج نطاق القانون ودون أي محاكمات عادلة".
في المقابل، يرى معارضون لحركة حماس أن "ما يحدث محاولة لإعادة تثبيت حكم الحركة، واستباق لأي ترتيب سياسي قادم يمكن أن يحد من نفوذها".
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل إعلام فلسطينية، مشاهد من تنفيذ "إعدامات ميدانية" بحق متهمين بـ"التعاون" مع إسرائيل.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي وقت سابق، تعليقًا على الأحداث في القطاع، عندما سئل عن ظهور عناصر من "حماس" في شوارع غزة: "لقد أخرجوا اثنتين من العصابات التي كانت سيئة للغاية، لقد أخرجوهم وقتلوا عددا من أعضاء العصابة. لم يزعجني ذلك كثيرا، لأكون صادقا معك. لا بأس بذلك".
وتابع: "إنهم يريدون إيقاف المشاكل.. وتحدثوا عن هذا بصراحة".