"تحالف القوى الفلسطينية": نحيي جهود وزارة الداخلية في قطاع غزة

"تحالف القوى الفلسطينية": نحيي جهود وزارة الداخلية في قطاع غزة

أعربت القيادة المركزية لـ"تحالف القوى الفلسطينية"، اليوم الأربعاء، عن امتنانها لـ"إجراءات وزارة الداخلية في قطاع غزة، لحفظ الأمن وتعزيز السلم الأهلي، في ظل...

وحيّت القيادة المركزية، "فصائل تحالف القوى الفلسطينية، الجهود الوطنية والمخلصة التي تبذلها وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، ممثلة بجهاز الشرطة الفلسطينية، في ظل هذه المرحلة الحساسة والدقيقة التي يمر بها شعبنا الصامد في وجه العدوان والحصار".وأشاد التحالف بـ"الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية قوافل المساعدات الإنسانية وضمان وصولها إلى مستحقيها، ومنع الاعتداء عليها أو التلاعب بها، وذلك في إطار من الشفافية والمسؤولية الوطنية والإنسانية".ودعا "تحالف القوى الفلسطينية" إلى "الاستمرار في هذه السياسة الأمنية الحكيمة، التي توازن بين حماية الجبهة الداخلية وصون الحريات العامة"، مشددًا على "أهمية المحافظة على السلم الأهلي وتعزيز روح التكافل والتلاحم الشعبي في وجه العدوان".وجدد التحالف دعمه لجهود وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية، وأكد أن "وحدة الصف الداخلي وحماية الجبهة الداخلية هي من أهم عوامل الصمود والانتصار في معركة الدفاع عن شعبنا وحقوقه الوطنية".وبعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار حير التنفيذ في قطاع غزة، نفذت وزارة الداخلية في القطاع، التابعة لحركة حماس الفلسطينية، حملة أمنية في مناطق القطاع.في المقابل، أدانت الرئاسة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، بأشد العبارات ما وصفته بأنه "عمليات إعدام ميدانية طالت عشرات المواطنين في قطاع غزة، خارج نطاق القانون ودون أي محاكمات عادلة".في المقابل، يرى معارضون لحركة حماس أن "ما يحدث محاولة لإعادة تثبيت حكم الحركة، واستباق لأي ترتيب سياسي قادم يمكن أن يحد من نفوذها".وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي وقت سابق، تعليقًا على الأحداث في القطاع، عندما سئل عن ظهور عناصر من "حماس" في شوارع غزة: "لقد أخرجوا اثنتين من العصابات التي كانت سيئة للغاية، لقد أخرجوهم وقتلوا عددا من أعضاء العصابة. لم يزعجني ذلك كثيرا، لأكون صادقا معك. لا بأس بذلك".وتابع: "إنهم يريدون إيقاف المشاكل.. وتحدثوا عن هذا بصراحة".حماس تكشف لـ"سبوتنيك" تصورها بشأن المرحلة القادمة في غزة وإدارة القطاعالخارجية الروسية: استخدام التهديدات الإرهابية أو التحدث إلى روسيا من موقع القوة أمر غير مقبول

