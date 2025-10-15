https://sarabic.ae/20251015/الخارجية-الروسية-استخدام-التهديدات-الإرهابية-أو-التحدث-إلى-روسيا-من-موقع-القوة-أمر-غير-مقبول-1106024592.html

الخارجية الروسية: استخدام التهديدات الإرهابية أو التحدث إلى روسيا من موقع القوة أمر غير مقبول

صرحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن محاولات استخدام التهديدات الإرهابية أو التحدث إلى روسيا من موقع القوة أمر غير مقبول. 15.10.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن كييف لا تخفي استعداداتها لشن هجمات إرهابية ضد روسيا فالعمليات الجديدة التي وافق عليها فلاديمير زيلينسكي تم التخطيط لها مع الأخذ في الاعتبار الحصول على إمدادات صواريخ "توماهوك" الأمريكية.وقالت خلال إحاطة إعلامية حول قضايا السياسة الخارجية الراهنة: "لا يخفي نظام كييف استعداداته لشن هجمات إرهابية جديدة ضد بلدنا بهدف تصعيد الصراع. وقد صرح زيلينسكي بذلك في تسجيل مصور في 8 تشرين الأول/أوكتوبر، بأنه وافق على خطط لعمليات معينة لجهاز الأمن الأوكراني ضد روسيا. ويبدو أن هذه العمليات أُعدت مع احتمال حصول القوات المسلحة الأوكرانية على إمدادات من صواريخ توماهوك الأمريكية".وفي سياق متصل صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأنّ دعم كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، لنقل محتمل لصواريخ توماهوك إلى أوكرانيا دليل على غياب إرادة السلام لدى الغرب.وخلال الإحاطة الإعلامية، نقلت عن رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كالاس: "نحن نرحب بكل الأدوات التي تجعل أوكرانيا أقوى وروسيا أضعف". وأضافت زاخاروفا:وفي حديثه خلال اجتماع لـ"نادي فالداي الدولي للحوار"، في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "بأن استخدام صواريخ "توماهوك" دون المشاركة المباشرة للجيش الأمريكي أمر مستحيل"، مشيرا إلى أن هذا من شأنه أن يمثل مرحلة جديدة نوعيا من التصعيد بين روسيا والولايات المتحدة.وفي وقت سابق، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، لشبكة "فوكس نيوز"، إن إدارة ترامب تناقش إمكانية توريد صواريخ توماهوك كروز إلى أوكرانيا، لكن القرار النهائي يبقى بيد الزعيم الأمريكي.تعتقد روسيا أن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا يعيق التسوية، ويورط دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشكل مباشر في النزاع، ويعتبر "لعبا بالنار"، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة موجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا. وصرح الكرملين بأن تسليح الغرب لأوكرانيا يعيق المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.ترامب: سألتقي زيلنسكي الجمعة وهو يرغب في الحصول على صواريخ "توماهوك"

