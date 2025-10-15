https://sarabic.ae/20251015/القيادة-الأمريكية-الوسطى-ندعو-حماس-لوقف-إطلاق-النار-على-المدنيين-الأبرياء-في-غزة-1106038765.html

القيادة الأمريكية الوسطى: ندعو "حماس" لوقف إطلاق النار على المدنيين الأبرياء في غزة

القيادة الأمريكية الوسطى: ندعو "حماس" لوقف إطلاق النار على المدنيين الأبرياء في غزة

سبوتنيك عربي

طالب القائد الأعلى للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط "القيادة الوسطى"، الأدميرال براد كوبر، اليوم الأربعاء، حركة حماس "بوقف إطلاق النار على المدنيين... 15.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-15T14:45+0000

2025-10-15T14:45+0000

2025-10-15T14:45+0000

حركة حماس

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

الأخبار

غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/13/1097959587_0:10:1024:586_1920x0_80_0_0_cd051e866bd33deac56f2ebc04d1537b.jpg

ونشر قائد القيادة الوسطى الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، في بيان له مطالبة حركة حماس بـ"وقف إطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين"، وذلك بعد أن نشرت الحركة تسجيل فيديو يُظهر عمليات إعدام جماعي في الشوارع.وقال براد في بيانه: "نحث حماس بشدة على وقف العنف وإطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في غزة فورا، سواء في المناطق التي تسيطر عليها حماس أو تلك التي يحرسها الجيش الإسرائيلي خلف الخط الأصفر"، وفق البيان.وأعرب القائد العسكري الأمريكي عن أمله في استغلال "حماس" لخطة الرئيس دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرا إياها فرصة تاريخية للسلام.وبعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار حير التنفيذ في قطاع غزة، قبل عدة أيام، نفذت وزارة الداخلية في القطاع، التابعة لحركة حماس الفلسطينية، حملة أمنية في مناطق القطاع.في المقابل، أدانت الرئاسة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، بأشد العبارات ما وصفته بأنه "عمليات إعدام ميدانية طالت عشرات المواطنين في قطاع غزة، خارج نطاق القانون ودون أي محاكمات عادلة". ويرى معارضون لحركة حماس أن "ما يحدث محاولة لإعادة تثبيت حكم الحركة، واستباق لأي ترتيب سياسي قادم يمكن أن يحد من نفوذها".وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي وقت سابق، تعليقًا على الأحداث في القطاع، عندما سئل عن ظهور عناصر من "حماس" في شوارع غزة: "لقد أخرجوا اثنتين من العصابات التي كانت سيئة للغاية، لقد أخرجوهم وقتلوا عددا من أعضاء العصابة. لم يزعجني ذلك كثيرا، لأكون صادقا معك. لا بأس بذلك"، وتابع: "إنهم يريدون إيقاف المشاكل.. وتحدثوا عن هذا بصراحة".

https://sarabic.ae/20251013/حماس-تعلن-الإفراج-عن-الأسرى-الإسرائيليين-الـ20-ضمن-المرحلة-الأولى-من-الاتفاق-1105925403.html

https://sarabic.ae/20251015/الحكومة-الإسرائيلية-نتوقع-من-حماس-الوفاء-بالتزاماتها-وإعادة-جميع-الرهائن-1106036021.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة