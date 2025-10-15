عربي
أمساليوم
بث مباشر
القيادة الأمريكية الوسطى: ندعو "حماس" لوقف إطلاق النار على المدنيين الأبرياء في غزة
سبوتنيك عربي
طالب القائد الأعلى للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط "القيادة الوسطى"، الأدميرال براد كوبر، اليوم الأربعاء، حركة حماس "بوقف إطلاق النار على المدنيين...
ونشر قائد القيادة الوسطى الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، في بيان له مطالبة حركة حماس بـ"وقف إطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين"، وذلك بعد أن نشرت الحركة تسجيل فيديو يُظهر عمليات إعدام جماعي في الشوارع.وقال براد في بيانه: "نحث حماس بشدة على وقف العنف وإطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في غزة فورا، سواء في المناطق التي تسيطر عليها حماس أو تلك التي يحرسها الجيش الإسرائيلي خلف الخط الأصفر"، وفق البيان.وأعرب القائد العسكري الأمريكي عن أمله في استغلال "حماس" لخطة الرئيس دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرا إياها فرصة تاريخية للسلام.وبعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار حير التنفيذ في قطاع غزة، قبل عدة أيام، نفذت وزارة الداخلية في القطاع، التابعة لحركة حماس الفلسطينية، حملة أمنية في مناطق القطاع.في المقابل، أدانت الرئاسة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، بأشد العبارات ما وصفته بأنه "عمليات إعدام ميدانية طالت عشرات المواطنين في قطاع غزة، خارج نطاق القانون ودون أي محاكمات عادلة". ويرى معارضون لحركة حماس أن "ما يحدث محاولة لإعادة تثبيت حكم الحركة، واستباق لأي ترتيب سياسي قادم يمكن أن يحد من نفوذها".وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي وقت سابق، تعليقًا على الأحداث في القطاع، عندما سئل عن ظهور عناصر من "حماس" في شوارع غزة: "لقد أخرجوا اثنتين من العصابات التي كانت سيئة للغاية، لقد أخرجوهم وقتلوا عددا من أعضاء العصابة. لم يزعجني ذلك كثيرا، لأكون صادقا معك. لا بأس بذلك"، وتابع: "إنهم يريدون إيقاف المشاكل.. وتحدثوا عن هذا بصراحة".
https://sarabic.ae/20251013/حماس-تعلن-الإفراج-عن-الأسرى-الإسرائيليين-الـ20-ضمن-المرحلة-الأولى-من-الاتفاق-1105925403.html
https://sarabic.ae/20251015/الحكومة-الإسرائيلية-نتوقع-من-حماس-الوفاء-بالتزاماتها-وإعادة-جميع-الرهائن-1106036021.html
القيادة الأمريكية الوسطى: ندعو "حماس" لوقف إطلاق النار على المدنيين الأبرياء في غزة

طالب القائد الأعلى للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط "القيادة الوسطى"، الأدميرال براد كوبر، اليوم الأربعاء، حركة حماس "بوقف إطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين".
ونشر قائد القيادة الوسطى الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، في بيان له مطالبة حركة حماس بـ"وقف إطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين"، وذلك بعد أن نشرت الحركة تسجيل فيديو يُظهر عمليات إعدام جماعي في الشوارع.
وقال براد في بيانه: "نحث حماس بشدة على وقف العنف وإطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في غزة فورا، سواء في المناطق التي تسيطر عليها حماس أو تلك التي يحرسها الجيش الإسرائيلي خلف الخط الأصفر"، وفق البيان.
وأعرب القائد العسكري الأمريكي عن أمله في استغلال "حماس" لخطة الرئيس دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرا إياها فرصة تاريخية للسلام.
تظهر مركبة تابعة للصليب الأحمر في خان يونس، جنوب قطاع غزة، قبل إطلاق سراح الرهائن لدى حماس والسجناء لدى إسرائيل، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
"حماس" تعلن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الـ20 ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق
13 أكتوبر, 06:20 GMT
وبعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار حير التنفيذ في قطاع غزة، قبل عدة أيام، نفذت وزارة الداخلية في القطاع، التابعة لحركة حماس الفلسطينية، حملة أمنية في مناطق القطاع.

وتصاعدت الاشتباكات بين قوة الأمن التابعة لـ"حماس" في قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب، ومجموعات مسلحة في قطاع غزة، اتهمتها الحركة بأنها "تتعامل مع إسرائيل وتخرق النظام العام"، واستهدفت مجموعات مسلحة كانت تنشط بشكل كبير وشاركت في عمليات نهب للمساعدات الإنسانية في القطاع، بحسب قول الوزارة.

في المقابل، أدانت الرئاسة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، بأشد العبارات ما وصفته بأنه "عمليات إعدام ميدانية طالت عشرات المواطنين في قطاع غزة، خارج نطاق القانون ودون أي محاكمات عادلة".
ويرى معارضون لحركة حماس أن "ما يحدث محاولة لإعادة تثبيت حكم الحركة، واستباق لأي ترتيب سياسي قادم يمكن أن يحد من نفوذها".
يحتفل أقارب الإسرى الإسرائيليين لدى حماس في قطاع غزة بالإعلان عن اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة السلام في في تل أبيب 9 أكتوبر 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
الحكومة الإسرائيلية: نتوقع من "حماس" الوفاء بالتزاماتها وإعادة جميع الرهائن
13:34 GMT

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل إعلام فلسطينية، مشاهد من تنفيذ "إعدامات ميدانية" بحق متهمين بـ"التعاون" مع إسرائيل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي وقت سابق، تعليقًا على الأحداث في القطاع، عندما سئل عن ظهور عناصر من "حماس" في شوارع غزة: "لقد أخرجوا اثنتين من العصابات التي كانت سيئة للغاية، لقد أخرجوهم وقتلوا عددا من أعضاء العصابة. لم يزعجني ذلك كثيرا، لأكون صادقا معك. لا بأس بذلك"، وتابع: "إنهم يريدون إيقاف المشاكل.. وتحدثوا عن هذا بصراحة".
