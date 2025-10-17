موسكو: سيتم تحديد هوية المسؤولين عن مقتل مراسل "سبوتنيك" وسيواجهون العقوبة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: إفريقيا هي منطقة ذات أولوية في السياسة الخارجية الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251017/موسكو-سيتم-تحديد-هوية-المسؤولين-عن-مقتل-مراسل-سبوتنيك-وسيواجهون-العقوبة-1106116248.html
موسكو: سيتم تحديد هوية المسؤولين عن مقتل مراسل "سبوتنيك" وسيواجهون العقوبة
موسكو: سيتم تحديد هوية المسؤولين عن مقتل مراسل "سبوتنيك" وسيواجهون العقوبة
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو ستسعى جاهدة، للحصول على تقييم قانوني سليم من الهيئات الدولية، لجرائم استهداف صحفيي... 17.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-17T10:45+0000
2025-10-17T10:45+0000
روسيا
الخارجية الروسية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وأضافت: "سيتم بالتأكيد تحديد هوية المسؤولين عن مقتل الصحفي الروسي، وسيتلقون العقاب الحتمي الذي يستحقونه".وأردفت زاخاروفا في تصريح تم نشره على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "موسكو تطالب اليونسكو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والأمم المتحدة، بإدانة الفظائع الأخيرة التي ارتكبها نظام كييف ضد مراسلي وكالة "سبوتنيك" على الفور.وقالت زاخاروفا: "نحن نطالب المؤسسات المتعددة الأطراف ذات الصلة، وفي مقدمتها المدير العام الحالي لمنظمة اليونسكو، وممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية الإعلام، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، فضلاً عن منظمات حقوق الإنسان العابرة للحدود الوطنية الأخرى، بالوفاء بمسؤولياتها بضمير حي من خلال الإدانة الفورية لهذه الفظائع الأخيرة التي ارتكبها نظام كييف، واتخاذ تدابير شاملة لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل".يذكر أن فويتكيفيتش يعمل منذ سنوات طويلة في الوكالة، وغطّى العديد من النزاعات المسلحة في مناطق ساخنة، وحصل على وسام الاستحقاق من الدرجة الثانية، أما زوييف، فقد عمل لسنوات عدة في "سبوتنيك"، وحاز على عدد من الجوائز المهنية والرسمية، كما تلقّى في مارس/ آذار الماضي، رسالة شكر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وسبق أن قُتل عدد من مراسلي الوكالة على أيدي القوات المسلحة الأوكرانية، من بينهم أندريه ستينين، وروستيسلاف جورافليوف.المدير العام لـ"روسيا سيغودنيا" يعلق على مقتل مراسل "سبوتنيك" بمسيرة أوكرانية
https://sarabic.ae/20251017/الأمم-المتحدة-مقتل-المراسل-الحربي-زوييف-يسلط-الضوء-على-المخاطر-التي-تواجه-الصحفيين-في-مناطق-النزاع-1106096791.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_c7051da36f5dacf684eb021dd1562ce9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الخارجية الروسية
روسيا, الخارجية الروسية

موسكو: سيتم تحديد هوية المسؤولين عن مقتل مراسل "سبوتنيك" وسيواجهون العقوبة

10:45 GMT 17.10.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو ستسعى جاهدة، للحصول على تقييم قانوني سليم من الهيئات الدولية، لجرائم استهداف صحفيي "سبوتنيك" المتعمدة، وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها طغمة كييف العسكرية ضد المدنيين.
وأضافت: "سيتم بالتأكيد تحديد هوية المسؤولين عن مقتل الصحفي الروسي، وسيتلقون العقاب الحتمي الذي يستحقونه".
وأردفت زاخاروفا في تصريح تم نشره على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "موسكو تطالب اليونسكو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والأمم المتحدة، بإدانة الفظائع الأخيرة التي ارتكبها نظام كييف ضد مراسلي وكالة "سبوتنيك" على الفور.
وقالت زاخاروفا: "نحن نطالب المؤسسات المتعددة الأطراف ذات الصلة، وفي مقدمتها المدير العام الحالي لمنظمة اليونسكو، وممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية الإعلام، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، فضلاً عن منظمات حقوق الإنسان العابرة للحدود الوطنية الأخرى، بالوفاء بمسؤولياتها بضمير حي من خلال الإدانة الفورية لهذه الفظائع الأخيرة التي ارتكبها نظام كييف، واتخاذ تدابير شاملة لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل".
المراسل الحربي إيفان زوييف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
الأمم المتحدة: مقتل المراسل الحربي زوييف يسلط الضوء على المخاطر التي تواجه الصحفيين
00:36 GMT

وكان المراسل الحربي في "سبوتنيك"، إيفان زوييف، قد لقي مصرعه في مقاطعة زابوروجيه أثناء أداء مهمة صحفية، نتيجة ضربة نفذتها طائرة مسيّرة أوكرانية، فيما أصيب المراسل الحربي يوري فويتكيفيتش، بجروح خطيرة.

يذكر أن فويتكيفيتش يعمل منذ سنوات طويلة في الوكالة، وغطّى العديد من النزاعات المسلحة في مناطق ساخنة، وحصل على وسام الاستحقاق من الدرجة الثانية، أما زوييف، فقد عمل لسنوات عدة في "سبوتنيك"، وحاز على عدد من الجوائز المهنية والرسمية، كما تلقّى في مارس/ آذار الماضي، رسالة شكر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وسبق أن قُتل عدد من مراسلي الوكالة على أيدي القوات المسلحة الأوكرانية، من بينهم أندريه ستينين، وروستيسلاف جورافليوف.
المدير العام لـ"روسيا سيغودنيا" يعلق على مقتل مراسل "سبوتنيك" بمسيرة أوكرانية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала