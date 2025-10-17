https://sarabic.ae/20251017/موسكو-سيتم-تحديد-هوية-المسؤولين-عن-مقتل-مراسل-سبوتنيك-وسيواجهون-العقوبة-1106116248.html
موسكو: سيتم تحديد هوية المسؤولين عن مقتل مراسل "سبوتنيك" وسيواجهون العقوبة
موسكو: سيتم تحديد هوية المسؤولين عن مقتل مراسل "سبوتنيك" وسيواجهون العقوبة
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو ستسعى جاهدة، للحصول على تقييم قانوني سليم من الهيئات الدولية، لجرائم استهداف صحفيي... 17.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-17T10:45+0000
2025-10-17T10:45+0000
2025-10-17T10:45+0000
روسيا
الخارجية الروسية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وأضافت: "سيتم بالتأكيد تحديد هوية المسؤولين عن مقتل الصحفي الروسي، وسيتلقون العقاب الحتمي الذي يستحقونه".وأردفت زاخاروفا في تصريح تم نشره على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "موسكو تطالب اليونسكو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والأمم المتحدة، بإدانة الفظائع الأخيرة التي ارتكبها نظام كييف ضد مراسلي وكالة "سبوتنيك" على الفور.وقالت زاخاروفا: "نحن نطالب المؤسسات المتعددة الأطراف ذات الصلة، وفي مقدمتها المدير العام الحالي لمنظمة اليونسكو، وممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية الإعلام، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، فضلاً عن منظمات حقوق الإنسان العابرة للحدود الوطنية الأخرى، بالوفاء بمسؤولياتها بضمير حي من خلال الإدانة الفورية لهذه الفظائع الأخيرة التي ارتكبها نظام كييف، واتخاذ تدابير شاملة لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل".يذكر أن فويتكيفيتش يعمل منذ سنوات طويلة في الوكالة، وغطّى العديد من النزاعات المسلحة في مناطق ساخنة، وحصل على وسام الاستحقاق من الدرجة الثانية، أما زوييف، فقد عمل لسنوات عدة في "سبوتنيك"، وحاز على عدد من الجوائز المهنية والرسمية، كما تلقّى في مارس/ آذار الماضي، رسالة شكر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وسبق أن قُتل عدد من مراسلي الوكالة على أيدي القوات المسلحة الأوكرانية، من بينهم أندريه ستينين، وروستيسلاف جورافليوف.المدير العام لـ"روسيا سيغودنيا" يعلق على مقتل مراسل "سبوتنيك" بمسيرة أوكرانية
https://sarabic.ae/20251017/الأمم-المتحدة-مقتل-المراسل-الحربي-زوييف-يسلط-الضوء-على-المخاطر-التي-تواجه-الصحفيين-في-مناطق-النزاع-1106096791.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_c7051da36f5dacf684eb021dd1562ce9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الخارجية الروسية
موسكو: سيتم تحديد هوية المسؤولين عن مقتل مراسل "سبوتنيك" وسيواجهون العقوبة
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو ستسعى جاهدة، للحصول على تقييم قانوني سليم من الهيئات الدولية، لجرائم استهداف صحفيي "سبوتنيك" المتعمدة، وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها طغمة كييف العسكرية ضد المدنيين.
وأضافت: "سيتم بالتأكيد تحديد هوية المسؤولين عن مقتل الصحفي الروسي، وسيتلقون العقاب الحتمي الذي يستحقونه".
وأردفت زاخاروفا في تصريح تم نشره على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "موسكو تطالب اليونسكو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والأمم المتحدة، بإدانة الفظائع الأخيرة التي ارتكبها نظام كييف ضد مراسلي وكالة "سبوتنيك" على الفور.
وقالت زاخاروفا: "نحن نطالب المؤسسات المتعددة الأطراف ذات الصلة، وفي مقدمتها المدير العام الحالي لمنظمة اليونسكو، وممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية الإعلام، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، فضلاً عن منظمات حقوق الإنسان العابرة للحدود الوطنية الأخرى، بالوفاء بمسؤولياتها بضمير حي من خلال الإدانة الفورية لهذه الفظائع الأخيرة التي ارتكبها نظام كييف، واتخاذ تدابير شاملة لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل".
وكان المراسل الحربي في "سبوتنيك"، إيفان زوييف، قد لقي مصرعه في مقاطعة زابوروجيه أثناء أداء مهمة صحفية، نتيجة ضربة نفذتها طائرة مسيّرة أوكرانية، فيما أصيب المراسل الحربي يوري فويتكيفيتش، بجروح خطيرة.
يذكر أن فويتكيفيتش يعمل منذ سنوات طويلة في الوكالة، وغطّى العديد من النزاعات المسلحة في مناطق ساخنة، وحصل على وسام الاستحقاق من الدرجة الثانية، أما زوييف، فقد عمل لسنوات عدة في "سبوتنيك"، وحاز على عدد من الجوائز المهنية والرسمية، كما تلقّى في مارس/ آذار الماضي، رسالة شكر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وسبق أن قُتل عدد من مراسلي الوكالة على أيدي القوات المسلحة الأوكرانية، من بينهم أندريه ستينين، وروستيسلاف جورافليوف.