هجوم انتحاري يودي بحياة 7 جنود باكستانيين على الحدود مع أفغانستان

أعلنت مصادر أمنية باكستانية، اليوم الجمعة، مقتل 7 جنود باكستانيين، إثر هجوم انتحاري استهدف موقعًا عسكريا باكستانيًا قرب الحدود الأفغانية. 17.10.2025, سبوتنيك عربي

ووقع الهجوم في ظل هدنة هشة بين باكستان وأفغانستان، كانت قد أوقفت سلسلة من الاشتباكات العنيفة شهدها الشهر الجاري، وفقا لوسائل إعلام غربية. وكانت وزارة الخارجية الباكستانية، أعلنت الأربعاء الماضي، توصلها إلى اتفاق مع أفغانستان، بشأن وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 48 ساعة، عقب الاشتباكات الحدودية الأخيرة بين البلدين. وأضافت: "خلال هذه الفترة، سيبذل الجانبان جهودًا صادقة لإيجاد حل إيجابي لهذه القضية المعقدة، وإن كانت قابلة للحل، من خلال الحوار البنّاء". وأكد المتحدث باسم حكومة طالبان أن "أفغانستان أمرت قواتها بالالتزام بوقف إطلاق النار شريطة ألا يرتكب الطرف الآخر أي عدوان". وبدأ القتال بين باكستان وأفغانستان ليلة 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حوالي الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت المحلي، وتصاعد على طول خط "دوراند"، وهو خط الحدود غير المعترف بها بين البلدين.لاحقًا، هاجم الجيش الباكستاني "مواقع إرهابية" داخل أفغانستان، ردًا على هجوم على نقاط تفتيش في منطقة كورام بإقليم خيبر بختونخوا الشمالي الغربي.يأتي ذلك فيما أعلنت باكستان، إغلاق نقاط حدودية مع أفغانستان، عقب تبادل القوات الحدودية للدولتين إطلاق النار الكثيف خلال الليل. وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان أصدرته في ساعة مبكرة من يوم الأحد الماضي، اكتمال "العملية الانتقامية" ضد باكستان بنجاح. ووفقا للوزارة الأفغانية، "ردًا على الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي الأفغاني والغارات الجوية الباكستانية، نفذت أفغانستان عملية انتقامية ضد قوات الأمن الباكستانية على طول خط دوراند"، وأضاف البيان: "انتهت العملية عند منتصف الليل... وكانت ناجحة". وتتهم إسلام آباد حكام "طالبان" في أفغانستان بـ"دعم أو على الأقل إيواء المسلحين على الرغم من التحذيرات المتكررة".

