أمساليوم
بث مباشر
هجوم انتحاري يودي بحياة 7 جنود باكستانيين على الحدود مع أفغانستان
هجوم انتحاري يودي بحياة 7 جنود باكستانيين على الحدود مع أفغانستان
سبوتنيك عربي
أعلنت مصادر أمنية باكستانية، اليوم الجمعة، مقتل 7 جنود باكستانيين، إثر هجوم انتحاري استهدف موقعًا عسكريا باكستانيًا قرب الحدود الأفغانية. 17.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-17T08:25+0000
2025-10-17T08:25+0000
باكستان
أخبار أفغانستان اليوم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103025/60/1030256040_174:0:3920:2107_1920x0_80_0_0_bfb6de1d05cfdb028354d8ee52654852.jpg
ووقع الهجوم في ظل هدنة هشة بين باكستان وأفغانستان، كانت قد أوقفت سلسلة من الاشتباكات العنيفة شهدها الشهر الجاري، وفقا لوسائل إعلام غربية. وكانت وزارة الخارجية الباكستانية، أعلنت الأربعاء الماضي، توصلها إلى اتفاق مع أفغانستان، بشأن وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 48 ساعة، عقب الاشتباكات الحدودية الأخيرة بين البلدين. وأضافت: "خلال هذه الفترة، سيبذل الجانبان جهودًا صادقة لإيجاد حل إيجابي لهذه القضية المعقدة، وإن كانت قابلة للحل، من خلال الحوار البنّاء". وأكد المتحدث باسم حكومة طالبان أن "أفغانستان أمرت قواتها بالالتزام بوقف إطلاق النار شريطة ألا يرتكب الطرف الآخر أي عدوان". وبدأ القتال بين باكستان وأفغانستان ليلة 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حوالي الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت المحلي، وتصاعد على طول خط "دوراند"، وهو خط الحدود غير المعترف بها بين البلدين.لاحقًا، هاجم الجيش الباكستاني "مواقع إرهابية" داخل أفغانستان، ردًا على هجوم على نقاط تفتيش في منطقة كورام بإقليم خيبر بختونخوا الشمالي الغربي.يأتي ذلك فيما أعلنت باكستان، إغلاق نقاط حدودية مع أفغانستان، عقب تبادل القوات الحدودية للدولتين إطلاق النار الكثيف خلال الليل. وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان أصدرته في ساعة مبكرة من يوم الأحد الماضي، اكتمال "العملية الانتقامية" ضد باكستان بنجاح. ووفقا للوزارة الأفغانية، "ردًا على الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي الأفغاني والغارات الجوية الباكستانية، نفذت أفغانستان عملية انتقامية ضد قوات الأمن الباكستانية على طول خط دوراند"، وأضاف البيان: "انتهت العملية عند منتصف الليل... وكانت ناجحة". وتتهم إسلام آباد حكام "طالبان" في أفغانستان بـ"دعم أو على الأقل إيواء المسلحين على الرغم من التحذيرات المتكررة".
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
باكستان, أخبار أفغانستان اليوم, أخبار العالم الآن
باكستان, أخبار أفغانستان اليوم, أخبار العالم الآن

هجوم انتحاري يودي بحياة 7 جنود باكستانيين على الحدود مع أفغانستان

08:25 GMT 17.10.2025
© AP Photo / Anjum Naveedالجيش الباكستاني
الجيش الباكستاني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Anjum Naveed
تابعنا عبر
أعلنت مصادر أمنية باكستانية، اليوم الجمعة، مقتل 7 جنود باكستانيين، إثر هجوم انتحاري استهدف موقعًا عسكريا باكستانيًا قرب الحدود الأفغانية.
ووقع الهجوم في ظل هدنة هشة بين باكستان وأفغانستان، كانت قد أوقفت سلسلة من الاشتباكات العنيفة شهدها الشهر الجاري، وفقا لوسائل إعلام غربية.
صورة أرشيفية لجندي أفغاني، ودخان متصاعد جراء حادث إرهابي. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
مقتل 34 شخصا وإصابة المئات في الاشتباكات بين باكستان وأفغانستان
أمس, 15:44 GMT
وكانت وزارة الخارجية الباكستانية، أعلنت الأربعاء الماضي، توصلها إلى اتفاق مع أفغانستان، بشأن وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 48 ساعة، عقب الاشتباكات الحدودية الأخيرة بين البلدين.
وقالت الخارجية الباكستانية في بيان: "اتفقت الحكومة الباكستانية ونظام طالبان الأفغاني، بموافقة الطرفين، على وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 48 ساعة قادمة، ابتداءً من الساعة السادسة مساءً الأربعاء (الرابعة مساءً بتوقيت موسكو)، بناءً على طلب طالبان".
وأضافت: "خلال هذه الفترة، سيبذل الجانبان جهودًا صادقة لإيجاد حل إيجابي لهذه القضية المعقدة، وإن كانت قابلة للحل، من خلال الحوار البنّاء".
وأكد المتحدث باسم حكومة طالبان أن "أفغانستان أمرت قواتها بالالتزام بوقف إطلاق النار شريطة ألا يرتكب الطرف الآخر أي عدوان".
حدود التيه - بين باكستان وأفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
باكستان وأفغانستان تتفقان على وقف مؤقت لإطلاق النار
15 أكتوبر, 13:46 GMT
وبدأ القتال بين باكستان وأفغانستان ليلة 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حوالي الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت المحلي، وتصاعد على طول خط "دوراند"، وهو خط الحدود غير المعترف بها بين البلدين.
لاحقًا، هاجم الجيش الباكستاني "مواقع إرهابية" داخل أفغانستان، ردًا على هجوم على نقاط تفتيش في منطقة كورام بإقليم خيبر بختونخوا الشمالي الغربي.
يأتي ذلك فيما أعلنت باكستان، إغلاق نقاط حدودية مع أفغانستان، عقب تبادل القوات الحدودية للدولتين إطلاق النار الكثيف خلال الليل.

من جهتها، أعلنت حركة "طالبان" في أفغانستان، أنها حيّدت 58 جنديا باكستانيا في عمليات حدودية الليلة الماضية، مشيرة إلى أن الوضع على الحدود أصبح طبيعيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان أصدرته في ساعة مبكرة من يوم الأحد الماضي، اكتمال "العملية الانتقامية" ضد باكستان بنجاح.
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
الخارجية الإيرانية: أي توتر بين باكستان وأفغانستان قد تتجاوز تداعياته حدودهما
13 أكتوبر, 09:14 GMT
ووفقا للوزارة الأفغانية، "ردًا على الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي الأفغاني والغارات الجوية الباكستانية، نفذت أفغانستان عملية انتقامية ضد قوات الأمن الباكستانية على طول خط دوراند"، وأضاف البيان: "انتهت العملية عند منتصف الليل... وكانت ناجحة".

وكانت الطائرات المسيرة والمقاتلات الباكستانية، نفذت مطلع هذا الأسبوع، هجمات عدة في أفغانستان، بما في ذلك هجوم في كابول، استهدفت مسلحين يعتقد أنهم وراء تصاعد الهجمات.

وتتهم إسلام آباد حكام "طالبان" في أفغانستان بـ"دعم أو على الأقل إيواء المسلحين على الرغم من التحذيرات المتكررة".
