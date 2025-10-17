https://sarabic.ae/20251017/هيئة-البث-الإسرائيلية-واشنطن-طلبت-من-إسرائيل-عدم-خرق-الاتفاق-مع-حماس-1106132215.html
هيئة البث الإسرائيلية: واشنطن طلبت من إسرائيل عدم خرق الاتفاق مع "حماس"
هيئة البث الإسرائيلية: واشنطن طلبت من إسرائيل عدم خرق الاتفاق مع "حماس"
سبوتنيك عربي
أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الجيش وأجهزة الأمن الإسرائيلية أوصوا الحكومة بمواصلة الضغط على "حماس" بوسائل مختلفة وتجنب العودة للحرب في قطاع غزة. 17.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-17T17:50+0000
2025-10-17T17:50+0000
2025-10-17T17:50+0000
العالم
أخبار العالم الآن
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
حركة حماس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097394327_0:0:1732:975_1920x0_80_0_0_6004076f465a3a3ffd9070ed6239e96b.jpg
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن واشنطن طلبت من إسرائيل عدم خرق الاتفاق مع حماس ومنح الوسطاء فرصة لحل أزمة جثامين المختطفين.وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإنه من المقرر أن يزور المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، إسرائيل، الأسبوع المقبل، في إطار جولة تهدف إلى تعزيز تنفيذ "خطة ترامب" الخاصة بالتسوية في المنطقة.وتشهد فيه العلاقات بين تل أبيب وواشنطن نقاشات مكثفة حول آليات تنفيذ "خطة ترامب" بشأن الحرب في غزة.وفي وقت سابق اليوم الجمعة، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن المعلومات الاستخباراتية التي حصلت عليها إسرائيل حول مواقع احتجاز الرهائن الإسرائيليين داخل قطاع غزة وحالتهم لم تكن دقيقة بصورة كاملة.وبحسب المصدر، فإن إسرائيل نفذت خلال العامين الماضيين عدة عمليات خاصة داخل قطاع غزة لمحاولة استرجاع الرهائن، لكنها لم تنجح وتسببت إحداها في مقتل إحدى الرهائن.يذكر أن حركة حماس أعلنت في مارس/ أذار 2024، انقطاع الاتصال مع إحدى المجموعات المخصصة لحماية الأسرى عقب هجوم إسرائيلي في خان يونس.ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت حماس الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وجزءا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، وفقا لاحصائيات فلسطينية.
https://sarabic.ae/20251016/-مصر-تعلق-على-إعلان-حماس-بشأن-أزمة-جثث-الرهائن-في-غزة-1106080509.html
غزة
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097394327_193:0:1732:1154_1920x0_80_0_0_1dad63b12636079b3ac027bdddcf441e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, حركة حماس
العالم, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, حركة حماس
هيئة البث الإسرائيلية: واشنطن طلبت من إسرائيل عدم خرق الاتفاق مع "حماس"
أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الجيش وأجهزة الأمن الإسرائيلية أوصوا الحكومة بمواصلة الضغط على "حماس" بوسائل مختلفة وتجنب العودة للحرب في قطاع غزة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن واشنطن طلبت من إسرائيل عدم خرق الاتفاق مع حماس ومنح الوسطاء فرصة لحل أزمة جثامين المختطفين.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإنه من المقرر أن يزور المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، إسرائيل، الأسبوع المقبل، في إطار جولة تهدف إلى تعزيز تنفيذ "خطة ترامب" الخاصة بالتسوية في المنطقة
.
كما أشارت الهيئة إلى أن إدارة ترامب وجهة رسالة إلى إسرائيل مفادها أنه يجب تجنب أي إجراءات أحادية تتعلق بملف الرهائن الإسرائيليين في غزة، مؤكدة أنه سيتم معالجة الملف دبلوماسيا.
وتشهد فيه العلاقات بين تل أبيب وواشنطن نقاشات مكثفة حول آليات تنفيذ "خطة ترامب" بشأن الحرب في غزة.
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن المعلومات الاستخباراتية التي حصلت عليها إسرائيل حول مواقع احتجاز الرهائن الإسرائيليين داخل قطاع غزة وحالتهم لم تكن دقيقة بصورة كاملة.
وبحسب المصدر، فإن إسرائيل نفذت خلال العامين الماضيين عدة عمليات خاصة داخل قطاع غزة
لمحاولة استرجاع الرهائن، لكنها لم تنجح وتسببت إحداها في مقتل إحدى الرهائن.
يذكر أن حركة حماس أعلنت في مارس/ أذار 2024، انقطاع الاتصال مع إحدى المجموعات المخصصة لحماية الأسرى عقب هجوم إسرائيلي في خان يونس.
ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار
بين إسرائيل وحماس في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت حماس الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وجزءا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، وفقا لاحصائيات فلسطينية.