هيئة البث الإسرائيلية: واشنطن طلبت من إسرائيل عدم خرق الاتفاق مع "حماس"
أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الجيش وأجهزة الأمن الإسرائيلية أوصوا الحكومة بمواصلة الضغط على "حماس" بوسائل مختلفة وتجنب العودة للحرب في قطاع غزة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن واشنطن طلبت من إسرائيل عدم خرق الاتفاق مع حماس ومنح الوسطاء فرصة لحل أزمة جثامين المختطفين.وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإنه من المقرر أن يزور المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، إسرائيل، الأسبوع المقبل، في إطار جولة تهدف إلى تعزيز تنفيذ "خطة ترامب" الخاصة بالتسوية في المنطقة.وتشهد فيه العلاقات بين تل أبيب وواشنطن نقاشات مكثفة حول آليات تنفيذ "خطة ترامب" بشأن الحرب في غزة.وفي وقت سابق اليوم الجمعة، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن المعلومات الاستخباراتية التي حصلت عليها إسرائيل حول مواقع احتجاز الرهائن الإسرائيليين داخل قطاع غزة وحالتهم لم تكن دقيقة بصورة كاملة.وبحسب المصدر، فإن إسرائيل نفذت خلال العامين الماضيين عدة عمليات خاصة داخل قطاع غزة لمحاولة استرجاع الرهائن، لكنها لم تنجح وتسببت إحداها في مقتل إحدى الرهائن.يذكر أن حركة حماس أعلنت في مارس/ أذار 2024، انقطاع الاتصال مع إحدى المجموعات المخصصة لحماية الأسرى عقب هجوم إسرائيلي في خان يونس.ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت حماس الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وجزءا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، وفقا لاحصائيات فلسطينية.
17.10.2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتصافحان في متحف إسرائيل في القدس، 23 مايار 2017
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتصافحان في متحف إسرائيل في القدس، 23 مايو/ أيار 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Sebastian Scheiner
أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الجيش وأجهزة الأمن الإسرائيلية أوصوا الحكومة بمواصلة الضغط على "حماس" بوسائل مختلفة وتجنب العودة للحرب في قطاع غزة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن واشنطن طلبت من إسرائيل عدم خرق الاتفاق مع حماس ومنح الوسطاء فرصة لحل أزمة جثامين المختطفين.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإنه من المقرر أن يزور المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، إسرائيل، الأسبوع المقبل، في إطار جولة تهدف إلى تعزيز تنفيذ "خطة ترامب" الخاصة بالتسوية في المنطقة.
كما أشارت الهيئة إلى أن إدارة ترامب وجهة رسالة إلى إسرائيل مفادها أنه يجب تجنب أي إجراءات أحادية تتعلق بملف الرهائن الإسرائيليين في غزة، مؤكدة أنه سيتم معالجة الملف دبلوماسيا.
وتشهد فيه العلاقات بين تل أبيب وواشنطن نقاشات مكثفة حول آليات تنفيذ "خطة ترامب" بشأن الحرب في غزة.
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن المعلومات الاستخباراتية التي حصلت عليها إسرائيل حول مواقع احتجاز الرهائن الإسرائيليين داخل قطاع غزة وحالتهم لم تكن دقيقة بصورة كاملة.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
مصر تعلق على إعلان "حماس" بشأن أزمة جثث الرهائن في غزة
أمس, 12:38 GMT
وبحسب المصدر، فإن إسرائيل نفذت خلال العامين الماضيين عدة عمليات خاصة داخل قطاع غزة لمحاولة استرجاع الرهائن، لكنها لم تنجح وتسببت إحداها في مقتل إحدى الرهائن.
يذكر أن حركة حماس أعلنت في مارس/ أذار 2024، انقطاع الاتصال مع إحدى المجموعات المخصصة لحماية الأسرى عقب هجوم إسرائيلي في خان يونس.
ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سلمت حماس الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وجزءا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت أكثر من عامين، في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين، وفقا لاحصائيات فلسطينية.
