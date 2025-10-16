https://sarabic.ae/20251016/رئيس-الوزراء-الفلسطيني-مصر-ستنظم-مؤتمر-إعادة-إعمار-قطاع-غزة--1106071014.html

رئيس الوزراء الفلسطيني: مصر ستنظم مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، اليوم الخميس، أن "المرحلة الأولى لإعادة إعمار غزة تركز على إزالة الحطام وإعادة تأهيل البنى التحتية". 16.10.2025, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103671/91/1036719153_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_6d93395b48d2edeef020ec4068fe9a56.jpg

وقال مصطفى، إن "إعادة إعمار غزة يجب أن تكون تحت قيادة فلسطينية وبدعم عربي ودولي"، مشيرا إلى أن إعداد خطة شاملة مع الأشقاء والشركاء للتعافي في غزة.وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على ضرورة أن يقوم الجانب الإسرائيلي بالوفاء بالتزاماته بالانسحاب من قطاع غزة وفتح المعابر وإدخال المساعدات والسماح بإعادة الأعمار، مؤكدا أن مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة سينظم الشهر المقبل في مصر.وأفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مصادر، أن مركز تنسيق إعادة إعمار غزة، الذي تقوده الولايات المتحدة ومقره في إسرائيل، والذي سيشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، "سيبدأ عمله في الأيام المقبلة".ونقلت تلك الوسائل عن مسؤولين أمريكيين، قولهما إنه "من المتوقع أن يبدأ مركز التنسيق، الذي تقوده الولايات المتحدة ومقره إسرائيل، والذي سيراقب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عمله في الأيام المقبلة".وأضاف المسؤولان: "من المتوقع في البداية أن يتولى قيادة المركز، المكلَّف بتنسيق جهود الأمن والمساعدات وإعادة الإعمار داخل غزة، جنرال أمريكي برتبة ثلاث نجوم، لم يكشف عن هويته علنًا".وأشار المسؤولان إلى أنه من المتوقع أن يكون للقائد نائب أجنبي، يعادل ضابطًا برتبة نجمتين.ووفقا لهما، فإن المركز لن يقام في قاعدة عسكرية إسرائيلية، لضمان استمراره مفتوحًا أمام المسؤولين من الدول الأخرى المشاركة في إعادة إعمار غزة.وبحسب شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، يعتبر المركز عنصرا أساسيًا في تنفيذ العمليات اللوجستية الاستثنائية اللازمة لإعادة إعمار غزة وتأمينها بعد عامين من الحرب. وما تزال الولايات المتحدة ودول أخرى تناقش تشكيل قوة أمنية دولية وكيفية عملها داخل القطاع، بالإضافة إلى كيفية توزيع الغذاء والمساعدات الأخرى.وبحسب وسائل الإعلام، أرسل ترامب بالفعل 200 جندي أمريكي لتنسيق العمل الشاق. تتخصص هذه الوحدات العسكرية في النقل والتخطيط والخدمات اللوجستية والأمن، وستعمل جنبًا إلى جنب مع ممثلين من الدول الشريكة الأخرى والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.وتدعو خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة، لحل الوضع في غزة، والتي كشف عنها في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشروطًا بإطلاق سراح الرهائن خلال 72 ساعة. كما تقترح الوثيقة "عدم مشاركة حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في حكم قطاع غزة، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، بل نقل السيطرة إلى سلطة تكنوقراطية تحت إشراف دولي، بقيادة ترامب نفسه".وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي أن إسرائيل و"حماس"، توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة سلام لحل النزاع في قطاع غزة. وخلال هذه المرحلة، ستفرج الحركة عن المحتجزين الإسرائيليين، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه داخل قطاع غزة، وستفرج عن مئات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، بمن فيهم العديد ممن يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد.ويوم الاثنين الماضي، وقّع ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اتفاقية سلام شاملة لقطاع غزة في قمة شرم الشيخ.وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن "المرحلتين الثالثة والرابعة من خطته المكونة من 20 نقطة، قد بدأتا بالفعل"، على حد قوله.

