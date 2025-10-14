https://sarabic.ae/20251014/الأمم-المتحدة-تكلفة-إعادة-إعمار-غزة-تقدر-بنحو-70-مليار-دولار-1105990438.html

الأمم المتحدة: تكلفة إعادة إعمار غزة تقدر بنحو 70 مليار دولار

الأمم المتحدة: تكلفة إعادة إعمار غزة تقدر بنحو 70 مليار دولار

أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الثلاثاء، أن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بعد الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب الأخيرة على القطاع، قد تصل إلى نحو 70...

قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "تقديرات تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة قد تصل إلى نحو 70 مليار دولار".وأضاف البرنامج أن نحو 425 ألف وحدة سكنية تضررت أو دمرت بشكل كامل فى قطاع غزة جراء الحرب، متوقعا أن يتم اكتشاف جثث كثيرة خلال عملية إزالة الحطام.وأكد البرنامج الأممي أن تعافي قطاع غزة سيحتاج إلى وقت طويل وجهود دولية منسقة تشمل إعادة البناء والبنية التحتية والخدمات الأساسية، مشددًا على ضرورة بدء العمل في إطار خطة شاملة ومستدامة.وتشير التقديرات إلى أن القطاع بحاجة إلى سنوات من العمل المتواصل لإعادة بناء ما دمر، خاصة في ظل تضرر شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والمستشفيات والمدارس، إلى جانب الدمار الكلي أو الجزئي لعشرات الآلاف من المنازل.وفي سياق متصل، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيسعى لحشد دعم دول الخليج والولايات المتحدة وأوروبا لإعادة إعمار غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الجديد، وعبر عن اعتقاده أن تمويل المشاريع سيتوفر بسرعة.واستضافت مصر، يوم أمس الاثنين، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دُمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.إسرائيل تعلن قتل فلسطينيين حاولوا تجاوز "الخط الأصفر".. و"حماس" تتهمها بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار

