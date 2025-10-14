عربي
اليوم
بث مباشر
الأمم المتحدة: تكلفة إعادة إعمار غزة تقدر بنحو 70 مليار دولار
الأمم المتحدة: تكلفة إعادة إعمار غزة تقدر بنحو 70 مليار دولار
سبوتنيك عربي
أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الثلاثاء، أن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بعد الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب الأخيرة على القطاع، قد تصل إلى نحو 70... 14.10.2025, سبوتنيك عربي
أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الثلاثاء، أن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بعد الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب الأخيرة على القطاع، قد تصل إلى نحو 70 مليار دولار.
قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "تقديرات تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة قد تصل إلى نحو 70 مليار دولار".

وأشار إلى أن الحرب الأخيرة تركت آثاراً كارثية غير مسبوقة، إذ خلفت أكثر من 50 مليون طن من الأنقاض والركام، إضافة إلى تدمير الجزء الأكبر من البنية التحتية الأساسية.

وأضاف البرنامج أن نحو 425 ألف وحدة سكنية تضررت أو دمرت بشكل كامل فى قطاع غزة جراء الحرب، متوقعا أن يتم اكتشاف جثث كثيرة خلال عملية إزالة الحطام.
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
الكرملين: روسيا ترحب بنية ترامب السعي إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا
10:02 GMT
وأكد البرنامج الأممي أن تعافي قطاع غزة سيحتاج إلى وقت طويل وجهود دولية منسقة تشمل إعادة البناء والبنية التحتية والخدمات الأساسية، مشددًا على ضرورة بدء العمل في إطار خطة شاملة ومستدامة.

من جهته، أشار المتحدث باسم بلدية غزة إلى أن 90 % من شوارع مدينة غزة مدمرة بشكل كلي أو جزئي بسبب الحرب الإسرائيلية. ووفقا له فإنه لا يمكن البدء في عملية إعادة الإعمار وإزالة الركام دون فتح الشوارع الرئيسية في مدينة غزة

وتشير التقديرات إلى أن القطاع بحاجة إلى سنوات من العمل المتواصل لإعادة بناء ما دمر، خاصة في ظل تضرر شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والمستشفيات والمدارس، إلى جانب الدمار الكلي أو الجزئي لعشرات الآلاف من المنازل.
القمة الدولية للسلام بشأن غزة 2025 بشرم الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
تصويت... برأيك على ماذا يدل تصريح ترامب بأن "غزة جزء من السلام في الشرق الأوسط"؟
09:45 GMT
وفي سياق متصل، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيسعى لحشد دعم دول الخليج والولايات المتحدة وأوروبا لإعادة إعمار غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الجديد، وعبر عن اعتقاده أن تمويل المشاريع سيتوفر بسرعة.

فبحسب أحدث بيانات الأمم المتحدة المستندة إلى صور الأقمار الصناعية الملتقطة بين 22 و23 سبتمبر/أيلول الماضي، تبيَّن أن نحو 83% من المباني في مدينة غزة قد تضررت، من بينها نحو 17 ألفا و734 مبنى دُمّرت بالكامل.

واستضافت مصر، يوم أمس الاثنين، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دُمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
إسرائيل تعلن قتل فلسطينيين حاولوا تجاوز "الخط الأصفر".. و"حماس" تتهمها بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار
