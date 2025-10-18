https://sarabic.ae/20251018/اتفاقية-سعودية---صينية-لإنشاء-20-ألف-وحدة-سكنية-1106157065.html
اتفاقية سعودية - صينية لإنشاء 20 ألف وحدة سكنية
أعلنت الشركة الوطنية للإسكان السعودية توقيعها عقدا مع الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة، التي بنت أكثر من 90 في المائة من ناطحات السحاب في... 18.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-18T15:08+0000
2025-10-18T15:08+0000
2025-10-18T15:08+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1e/1102200906_0:0:1635:921_1920x0_80_0_0_1d8f93cc61ba51f33d5cf75704f02aec.jpg
وأوضحت الوطنية للإسكان، في بيان، أمس الخميس، أن "هذه الشراكة تأتي استكمالاً لمشاريعها النوعية مع كبرى شركات المقاولات العالمية، وتستهدف من خلالها بناء 20 ألف وحدة سكنية بمساحات مختلفة ومتنوعة، وتحتوي على مجموعة من المرافق، الخدمات الصحية، التعليمية، التجارية، مناطق خدمات عامة، وجودة حياة متكاملة." وكانت الشركة الصينية أبرمت، الأربعاء الماضي، عقداً مع شركة "الدرعية"، لتنفيذ مشروع أعمال بناء وتشييد واسعة النطاق، تشمل تنفيذ أعمال البنية التحتية الرئيسية، بما فيها بناء أنفاق الطرق وأعمال أخرى، بقيمة 6.65 مليار ريال حوالي1.8 مليار دولار.وحسب الشركة الصينية، فإنها بنت أكثر من 90 في المائة من ناطحات السحاب فوق 300 متر في الصين، وثلاثة أرباع المطارات الرئيسية، بالإضافة إلى ثلث أنفاق المرافق الحضرية، كما يعيش واحد من كل 25 فردا صينيا في منزل بنته الشركة "الصينية العامة للهندسة المعمارية".
وأوضحت الوطنية للإسكان، في بيان، أمس الخميس، أن "هذه الشراكة تأتي استكمالاً لمشاريعها النوعية مع كبرى شركات المقاولات العالمية، وتستهدف من خلالها بناء 20 ألف وحدة سكنية بمساحات مختلفة ومتنوعة، وتحتوي على مجموعة من المرافق، الخدمات الصحية، التعليمية، التجارية، مناطق خدمات عامة، وجودة حياة متكاملة."
وأضافت: "تسهم هذه الشراكة في تعزيز المعروض العقاري، كما تعمل على ضخ مزيد من الوحدات السكنية من خلال عقد استثمارات نوعية مع كبرى الشركات العالمية لإنشاء مشاريع إسكانية ذات جودة عالية في مختلف مناطق المملكة".
وكانت الشركة الصينية أبرمت، الأربعاء الماضي، عقداً مع شركة "الدرعية"، لتنفيذ مشروع أعمال بناء وتشييد واسعة النطاق
، تشمل تنفيذ أعمال البنية التحتية الرئيسية، بما فيها بناء أنفاق الطرق وأعمال أخرى، بقيمة 6.65 مليار ريال حوالي1.8 مليار دولار.
وتقوم الشركة "الصينية العامة للهندسة المعمارية"، المملوكة للدولة، بأعمال تجارية في أكثر من 100 دولة ومنطقة حول العالم، تشمل الاستثمار في العقارات، والإسكان والبنية التحتية، بالإضافة إلى أعمال المسح والتصميم.
وحسب الشركة الصينية، فإنها بنت أكثر من 90 في المائة من ناطحات السحاب فوق 300 متر في الصين
، وثلاثة أرباع المطارات الرئيسية، بالإضافة إلى ثلث أنفاق المرافق الحضرية، كما يعيش واحد من كل 25 فردا صينيا في منزل بنته الشركة "الصينية العامة للهندسة المعمارية".