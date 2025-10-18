https://sarabic.ae/20251018/البرتغال-تصوت-على-منع-النقاب-في-الأماكن-العامة-1106142493.html

البرتغال تصوت على منع النقاب في الأماكن العامة

أقر البرلمان البرتغالي، أمس الجمعة، في تصويت أولي، مشروع قانون قدّمه حزب "شيغا" اليميني، يقضي بمنع تغطية الوجه في الأماكن العامة، في خطوة يُنظر إليها على نطاق... 18.10.2025, سبوتنيك عربي

البرتغال

وحصل المشروع على 60 صوتا من حزب "شيغا"، مدعوماً بأصوات الائتلاف الحكومي وبعض الأحزاب الليبرالية، فيما عارضته أحزاب اليسار والشيوعيين.والبرتغال لا تعد الدولة الأولى في أوروبا، التي حظرت النقاب، فقد سبقتها في هذه الخطوة 10 دول أولها فرنسا.وفي النمسا، دخل قانون مماثل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2017، بعقوبة مالية تصل إلى 150 يورو، بينما رفضت المحكمة الدستورية عام 2020 حظرا جزئيا كان يستهدف الحجاب في المدارس الابتدائية.أما بلجيكا، فقد فرضت الحظر منذ 2011 مع عقوبات تشمل الغرامة أو السجن، وهو ما أيدته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2017.وفي الدنمارك، فُرض الحظر عام 2018 بغرامة تبدأ من 1000 كرونة (نحو 130 يورو)، وتصل إلى 10 آلاف كرونة في حال التكرار.أما ألمانيا، فالحظر فيها جزئي ويشمل الموظفات الحكوميات والجنديات، بينما يُلزم القانون بكشف الوجه فقط في حالات التحقق من الهوية، وتختلف القيود الخاصة بالحجاب بين الولايات.وفي هولندا، سُنّ قانون عام 2019 يمنع ارتداء النقاب في المؤسسات العامة والتعليمية والمستشفيات ووسائل النقل، مع فرض غرامة قدرها 150 يورو، مع بقائه مسموحاً في الأماكن المفتوحة.وفي السويد، تمتلك المدارس منذ عام 2003 صلاحية منع النقاب في حالات محددة تتعلق بالأمن أو التواصل أو النظافة، لكنه مسموح في الأماكن العامة الأخرى.

البرتغال

