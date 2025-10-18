الجيش الإيراني: علينا كشف الجواسيس والعملاء التابعين لإسرائيل والحفاظ على اليقظة من تحركات العدو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار بقصف خان يونس، تحركات دولية لتشكيل "قوة استقرار" في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:43 GMT
16 د
On air
09:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
09:31 GMT
30 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251018/الجيش-الإيراني-علينا-كشف-الجواسيس-والعملاء-التابعين-لإسرائيل-والحفاظ-على-اليقظة-من-تحركات-العدو-1106144009.html
الجيش الإيراني: علينا كشف الجواسيس والعملاء التابعين لإسرائيل والحفاظ على اليقظة من تحركات العدو
الجيش الإيراني: علينا كشف الجواسيس والعملاء التابعين لإسرائيل والحفاظ على اليقظة من تحركات العدو
سبوتنيك عربي
شدد رئيس الجهاز القضائي في الجيش الإيراني، أحمد رضا بورخاقان، على ضرورة "كشف الجواسيس والعملاء التابعين لإسرائيل ومخططاتهم الخبيثة داخل البلاد". 18.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-18T08:41+0000
2025-10-18T08:41+0000
إسرائيل
إيران
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102109/74/1021097452_0:162:2831:1754_1920x0_80_0_0_753523e439b596fb3c7295d8e8013545.jpg
وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم السبت، بأن تصريحات بورخاقان جاءت خلال لقائه مع رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري العميد مجيد خادمي، مجددا تأكيد الحفاظ على اليقظة والدقة والانتباه الى تحركات ما وصفه بـ"العدو الصهيو أمريكي".وأوضح أن "القيادة الحكيمة لقائد الثورة الإسلامية، وصلابة القوات المسلحة، وحضور الشعب في الساحة، قد أحبطت المخططات الخبيثة للأعداء الذين دعموا الكيان الصهيوني بكل قوتهم العسكرية وقدراتهم الاستخباراتية".وقال: "إن من أهم واجبات الأجهزة الأمنية اليوم هو كشف الجواسيس والعملاء التابعين للكيان الصهيوني ومخططاتهم الخبيثة داخل البلاد. وبالطبع، فإن تحقيق هذه المهمة سيكون أسرع وأكثر فعالية من خلال التعاون الأمني من قبل المواطنين في تحديد وتبليغ الحالات الأمنية ونشاطات التجسس التي يمارسها العدو".وفي السياق نفسه، أصدرت محكمة الثورة في طهران، الثلاثاء الماضي، حكمها الابتدائي بالسجن بحق فرنسيين اثنين معتقلين في إيران بتهمة التجسس لصالح المخابرات الفرنسية والإسرائيلية.ونقلت وكالة "فارس" عن مركز الإعلام القضائي، إصدار حكمه الابتدائي في قضية متهمين يحملان الجنسية الفرنسية، واللذان اعتُقلا في 9 مارس/آذار عام 2023، وهما موظفان في جهاز المخابرات الفرنسي.وأوضحت الوكالة أنه خلال دراسة قضايا المتهمين، تم تزويد محامييهما المعينين بكامل تفاصيل القضية مرتين، حيث تم توجيه عدة تهم للمتهمين، وهي التجسس لصالح جهاز المخابرات الفرنسي، والتآمر ضد الأمن القومي، والتعاون الاستخباري مع إسرائيل.وعُقدت 7 جلسات محاكمة في هذه القضية، وفي النهاية حُكم على أحد المتهمين في القضية بالسجن 6 سنوات بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات الفرنسي، و5 سنوات بتهمة التآمر لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي، و20 عاما في المنفى بتهمة التعاون الاستخباري مع إسرائيل وفق حكم "الحرابة".في وقت حُكم على المتهم الآخر بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات الفرنسي، والسجن 5 سنوات بتهمة التآمر ضد الأمن القومي، والسجن 17 عامًا بتهمة المساعدة في التعاون الاستخباري مع إسرائيل.يشار إلى أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، في 13 يونيو/ حزيران، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.وفي الـ22 من يونيو، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.
https://sarabic.ae/20251014/إيران-تصدر-حكما-بالسجن-بحق-فرنسيين-اثنين-بتهمة-التجسس-لصالح-فرنسا-وإسرائيل-1106003542.html
https://sarabic.ae/20250618/خامنئي-إيران-لن-تتجاهل-أي-هجوم-على-أراضيها-والقوات-المسلحة-في-حالة-تأهب----1101779728.html
إسرائيل
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102109/74/1021097452_137:0:2692:1916_1920x0_80_0_0_d79cdf3d14c1de34c19f299228c6af28.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, إيران, العالم, الأخبار
إسرائيل, إيران, العالم, الأخبار

الجيش الإيراني: علينا كشف الجواسيس والعملاء التابعين لإسرائيل والحفاظ على اليقظة من تحركات العدو

08:41 GMT 18.10.2025
© flickr.com / Patrick Fellerحبل إعدام
حبل إعدام - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2025
© flickr.com / Patrick Feller
تابعنا عبر
شدد رئيس الجهاز القضائي في الجيش الإيراني، أحمد رضا بورخاقان، على ضرورة "كشف الجواسيس والعملاء التابعين لإسرائيل ومخططاتهم الخبيثة داخل البلاد".
وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم السبت، بأن تصريحات بورخاقان جاءت خلال لقائه مع رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري العميد مجيد خادمي، مجددا تأكيد الحفاظ على اليقظة والدقة والانتباه الى تحركات ما وصفه بـ"العدو الصهيو أمريكي".
محكمة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
إيران تصدر حكما بالسجن بحق فرنسيين اثنين بتهمة التجسس لصالح فرنسا وإسرائيل
14 أكتوبر, 14:37 GMT
وأوضح أن "القيادة الحكيمة لقائد الثورة الإسلامية، وصلابة القوات المسلحة، وحضور الشعب في الساحة، قد أحبطت المخططات الخبيثة للأعداء الذين دعموا الكيان الصهيوني بكل قوتهم العسكرية وقدراتهم الاستخباراتية".
وقال: "إن من أهم واجبات الأجهزة الأمنية اليوم هو كشف الجواسيس والعملاء التابعين للكيان الصهيوني ومخططاتهم الخبيثة داخل البلاد. وبالطبع، فإن تحقيق هذه المهمة سيكون أسرع وأكثر فعالية من خلال التعاون الأمني من قبل المواطنين في تحديد وتبليغ الحالات الأمنية ونشاطات التجسس التي يمارسها العدو".
وفي السياق نفسه، أصدرت محكمة الثورة في طهران، الثلاثاء الماضي، حكمها الابتدائي بالسجن بحق فرنسيين اثنين معتقلين في إيران بتهمة التجسس لصالح المخابرات الفرنسية والإسرائيلية.
ونقلت وكالة "فارس" عن مركز الإعلام القضائي، إصدار حكمه الابتدائي في قضية متهمين يحملان الجنسية الفرنسية، واللذان اعتُقلا في 9 مارس/آذار عام 2023، وهما موظفان في جهاز المخابرات الفرنسي.
وأوضحت الوكالة أنه خلال دراسة قضايا المتهمين، تم تزويد محامييهما المعينين بكامل تفاصيل القضية مرتين، حيث تم توجيه عدة تهم للمتهمين، وهي التجسس لصالح جهاز المخابرات الفرنسي، والتآمر ضد الأمن القومي، والتعاون الاستخباري مع إسرائيل.
وعُقدت 7 جلسات محاكمة في هذه القضية، وفي النهاية حُكم على أحد المتهمين في القضية بالسجن 6 سنوات بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات الفرنسي، و5 سنوات بتهمة التآمر لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي، و20 عاما في المنفى بتهمة التعاون الاستخباري مع إسرائيل وفق حكم "الحرابة".
المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
خامنئي يتوعد إسرائيل برد قوي
18 يونيو, 09:44 GMT
في وقت حُكم على المتهم الآخر بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات الفرنسي، والسجن 5 سنوات بتهمة التآمر ضد الأمن القومي، والسجن 17 عامًا بتهمة المساعدة في التعاون الاستخباري مع إسرائيل.
يشار إلى أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، في 13 يونيو/ حزيران، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.
وفي الـ22 من يونيو، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала