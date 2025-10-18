https://sarabic.ae/20251018/الجيش-الإيراني-علينا-كشف-الجواسيس-والعملاء-التابعين-لإسرائيل-والحفاظ-على-اليقظة-من-تحركات-العدو-1106144009.html

الجيش الإيراني: علينا كشف الجواسيس والعملاء التابعين لإسرائيل والحفاظ على اليقظة من تحركات العدو

شدد رئيس الجهاز القضائي في الجيش الإيراني، أحمد رضا بورخاقان، على ضرورة "كشف الجواسيس والعملاء التابعين لإسرائيل ومخططاتهم الخبيثة داخل البلاد". 18.10.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم السبت، بأن تصريحات بورخاقان جاءت خلال لقائه مع رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري العميد مجيد خادمي، مجددا تأكيد الحفاظ على اليقظة والدقة والانتباه الى تحركات ما وصفه بـ"العدو الصهيو أمريكي".وأوضح أن "القيادة الحكيمة لقائد الثورة الإسلامية، وصلابة القوات المسلحة، وحضور الشعب في الساحة، قد أحبطت المخططات الخبيثة للأعداء الذين دعموا الكيان الصهيوني بكل قوتهم العسكرية وقدراتهم الاستخباراتية".وقال: "إن من أهم واجبات الأجهزة الأمنية اليوم هو كشف الجواسيس والعملاء التابعين للكيان الصهيوني ومخططاتهم الخبيثة داخل البلاد. وبالطبع، فإن تحقيق هذه المهمة سيكون أسرع وأكثر فعالية من خلال التعاون الأمني من قبل المواطنين في تحديد وتبليغ الحالات الأمنية ونشاطات التجسس التي يمارسها العدو".وفي السياق نفسه، أصدرت محكمة الثورة في طهران، الثلاثاء الماضي، حكمها الابتدائي بالسجن بحق فرنسيين اثنين معتقلين في إيران بتهمة التجسس لصالح المخابرات الفرنسية والإسرائيلية.ونقلت وكالة "فارس" عن مركز الإعلام القضائي، إصدار حكمه الابتدائي في قضية متهمين يحملان الجنسية الفرنسية، واللذان اعتُقلا في 9 مارس/آذار عام 2023، وهما موظفان في جهاز المخابرات الفرنسي.وأوضحت الوكالة أنه خلال دراسة قضايا المتهمين، تم تزويد محامييهما المعينين بكامل تفاصيل القضية مرتين، حيث تم توجيه عدة تهم للمتهمين، وهي التجسس لصالح جهاز المخابرات الفرنسي، والتآمر ضد الأمن القومي، والتعاون الاستخباري مع إسرائيل.وعُقدت 7 جلسات محاكمة في هذه القضية، وفي النهاية حُكم على أحد المتهمين في القضية بالسجن 6 سنوات بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات الفرنسي، و5 سنوات بتهمة التآمر لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي، و20 عاما في المنفى بتهمة التعاون الاستخباري مع إسرائيل وفق حكم "الحرابة".في وقت حُكم على المتهم الآخر بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات الفرنسي، والسجن 5 سنوات بتهمة التآمر ضد الأمن القومي، والسجن 17 عامًا بتهمة المساعدة في التعاون الاستخباري مع إسرائيل.يشار إلى أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، في 13 يونيو/ حزيران، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.وفي الـ22 من يونيو، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.

