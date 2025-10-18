https://sarabic.ae/20251018/اليونان-تقترح-مبادرة-للتعاون-الإقليمي-مع-مصر-وليبيا-وتركيا-بشأن-ترسيم-الحدود-البحرية-شرق-المتوسط-1106158214.html

اليونان تقترح مبادرة للتعاون الإقليمي مع مصر وليبيا وتركيا بشأن ترسيم الحدود البحرية شرق المتوسط

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اقترح مبادرة للتعاون الإقليمي، تشمل ليبيا ومصر وتركيا وقبرص، بشأن ترسيم...

وأفادت بوابة الوسط، مساء اليوم السبت، أن ميتسوتاكيس قدم مبادرته في كلمة أمام البرلمان اليوناني، الهدف منها هو معالجة ما وصفه بـ"التحديات المشتركة الناجمة عن التغيرات الجيوسياسية الكبيرة التي تشهدها المنطقة والعالم".وأوضح ان المبادرة تنص على إنشاء إطار متعدد الأطراف "5*5"، يجمع الدول الخمس (اليونان ومصر وليبيا وتركيا وقبرص)، لمناقشة 5 مجالات رئيسية للتعاون، على رأسها قضية الهجرة وترسيم المناطق البحرية الخالصة شرق المتوسط.وتشمل مجالات التعاون المشترك قضايا حماية البيئة البحرية والحماية المدنية والاتصال، فيما تدرس وزارة الخارجية اليونانية جدوى هذا الإطار وإمكاناته، وتقييم ما إذا يمكن أن يتطور إلى آلية إقليمية دائمة. ويشار إلى أن ليبيا تقدمت رسميا باحتجاج دبلوماسي لدى الأمم المتحدة بشأن مطالبات اليونان بالحدود البحرية جنوب وغرب جزيرة "كريت".وقدمت ليبيا المذكرة الدبلوماسية إلى الأمم المتحدة، في الـ20 من شهر يونيو/حزيران الماضي، وهي المرة الأولى التي تطالب فيها طرابلس رسميا بمناطق في شرق البحر المتوسط، كانت اليونان خصصتها سابقا للتنقيب عن الهيدروكربونات البحرية.ويتمثل جوهر النزاع في مذكرة التفاهم البحرية المثيرة للجدل للعام 2019، الموقعة بين تركيا وليبيا، التي رفضتها أثينا بدعوى أنها "غير صالحة قانونيا بموجب القانون البحري الدولي".وأوضحت الصحيفة أن طرابلس تتهم أثينا بـ"خلق أوضاع فعلية تضر بالحقوق السيادية لليبيا"، واصفة عملية الترخيص اليونانية بأنها "إجراء غير قانوني وأحادي الجانب دون أساس قانوني أو اتفاق ثنائي".وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن قلقها الشديد إزاء قرار أثينا فتح باب التراخيص للتنقيب عن الهيدروكربونات قرب جزيرة "كريت"، في مناطق تصفها ليبيا بأنها "متنازع عليها".

