بطارية تغير وجهة طائرة في السماء... فيديو
حولت بطارية مسار طائرة تابعة للخطوط الجوية الصينية إلى مطار شنغهاي بودونغ، بعد اشتعالها في حقيبة أمتعة موضوعة في الخزانة العلوية للركاب. 18.10.2025, سبوتنيك عربي
ويظهر في الفيديو ألسنة لهب تتصاعد من حجرة التخزين العلوية مع ذعر وهلع بين الركاب نتيجة انفجار بطارية ليثيوم في حقيبة أحد الركاب، ما أدى إلى حريق في صندوق الأمتعة العلوي.وقالت شركة الطيران في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: "بطارية ليثيوم اشتعلت بشكل تلقائي في حقيبة أمتعة موضوعة في الخزانة العلوية على متن الرحلة سي إيه 139"، مشيرة إلى أن "الطاقم تعامل فورا مع الوضع وفقا للإجراءات ولم يصب أحد بجروح".
