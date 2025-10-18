مهرجان "الباراموتور" يزين سماء الأقصر المصرية... صور وفيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار بقصف خان يونس، تحركات دولية لتشكيل "قوة استقرار" في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:43 GMT
16 د
On air
09:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
09:31 GMT
30 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
مهرجان "الباراموتور" يزين سماء الأقصر المصرية... صور وفيديو
مهرجان "الباراموتور" يزين سماء الأقصر المصرية... صور وفيديو
مهرجان "الباراموتور" يزين سماء الأقصر المصرية... صور وفيديو

تحوّلت سماء مدينة الأقصر التاريخية في مصر، صباح اليوم السبت، إلى مشهد رائع مليء بالألوان، حيث حلق أكثر من 100 مغامر من 15 دولة بمظلاتهم الهوائية ضمن فعاليات مهرجان "الباراموتور"، والذي يزين أجواء المدينة الأثرية لليوم الثاني على التوالي.
وشملت الطلعات الجوية مناطق معابد الأقصر والكرنك في شرق المدينة، وصولاً إلى الضفة الغربية التي تضم معابد الملكة حتشبسوت، الرمسيوم، مدينة هابو، ومعبد الملك أمنحتب الثالث الشهير بتمثاليه المعروفين باسم ممنون.
وبيّن محافظ الأقصر،عبد المطلب عمارة، أن "البطولة تمثل إضافة نوعية للأنشطة السياحية في الأقصر، وتساهم في الترويج للمدينة بوصفها أكبر متحف مفتوح في العالم".
وأوضح عمارة، أن "تنظيم هذه الفعاليات يعكس حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها المحافظة ويعزز مكانتها كوجهة مفضلة لعشاق التاريخ والمغامرة".
كما لفت عمارة إلى أن "الأقصر ترحب دائما باستضافة فعاليات مشابهة تثري تجربة الزوار وتبرز التنوع الفريد للمنتج السياحي، مما يجعلها عاصمة السياحة الثقافية بلا منازع".
ويستمر المهرجان حتى يوم غد الأحد، بمشاركة طيارين محترفين وهواة من مختلف أنحاء العالم، في تجربة تجمع بين روح المغامرة وسحر الحضارة المصرية القديمة، بحسب وسائل إعلام عربية.
