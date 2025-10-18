مهرجان "الباراموتور" يزين سماء الأقصر المصرية... صور وفيديو
© Photo / https://x/engazatmasr2020مهرجان "الباراموتور" يزين سماء الأقصر المصرية
© Photo / https://x/engazatmasr2020
تحوّلت سماء مدينة الأقصر التاريخية في مصر، صباح اليوم السبت، إلى مشهد رائع مليء بالألوان، حيث حلق أكثر من 100 مغامر من 15 دولة بمظلاتهم الهوائية ضمن فعاليات مهرجان "الباراموتور"، والذي يزين أجواء المدينة الأثرية لليوم الثاني على التوالي.
وشملت الطلعات الجوية مناطق معابد الأقصر والكرنك في شرق المدينة، وصولاً إلى الضفة الغربية التي تضم معابد الملكة حتشبسوت، الرمسيوم، مدينة هابو، ومعبد الملك أمنحتب الثالث الشهير بتمثاليه المعروفين باسم ممنون.
وبيّن محافظ الأقصر،عبد المطلب عمارة، أن "البطولة تمثل إضافة نوعية للأنشطة السياحية في الأقصر، وتساهم في الترويج للمدينة بوصفها أكبر متحف مفتوح في العالم".
الباراموتور وصل الاقصر ❤️🇪🇬#سأدعم_سياحة_مصر#الاقصر_بلدنا ❤️🇪🇬 pic.twitter.com/xhDN90aIvE— #αℓℓємвαу 156 ♥️🇦🇪🇸🇦🇪🇬 (@allembay156) October 18, 2025
وأوضح عمارة، أن "تنظيم هذه الفعاليات يعكس حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها المحافظة ويعزز مكانتها كوجهة مفضلة لعشاق التاريخ والمغامرة".
كما لفت عمارة إلى أن "الأقصر ترحب دائما باستضافة فعاليات مشابهة تثري تجربة الزوار وتبرز التنوع الفريد للمنتج السياحي، مما يجعلها عاصمة السياحة الثقافية بلا منازع".
ويستمر المهرجان حتى يوم غد الأحد، بمشاركة طيارين محترفين وهواة من مختلف أنحاء العالم، في تجربة تجمع بين روح المغامرة وسحر الحضارة المصرية القديمة، بحسب وسائل إعلام عربية.