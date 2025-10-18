https://sarabic.ae/20251018/وفاة-عبقري-الفيزياء-الصيني-الحائز-على-نوبل-عن-عمر-تجاوز-الـ100-عام--1106140817.html
وفاة عبقري الفيزياء الصيني الحائز على "نوبل" عن عمر تجاوز الـ100 عام
وافت المنية العالم الصيني الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء، يانغ تشن نينغ، اليوم السبت في بكين، عن عمر ناهز 103 أعوام، وفقًا لما ذكره تلفزيون الصين المركزي. 18.10.2025, سبوتنيك عربي
وذكر البيان: "توفي يانغ تشن نينغ، الفيزيائي العالمي الشهير، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء، والأكاديمي في الأكاديمية الصينية للعلوم، والأستاذ في جامعة تسينغهوا، والعميد الفخري لمعهد الدراسات المتقدمة في جامعة تسينغهوا، متأثرا بالمرض في بكين في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، عن عمر ناهز 103 أعوام".ووُلد يانغ في مدينة خفي بمقاطعة آنهوي شرقي الصين عام 1922. وفي أربعينيات القرن الماضي، سافر إلى الولايات المتحدة لاستكمال دراساته الأكاديمية، ثم شغل مناصب تدريسية.وتعد نظرية مقياس يانغ-ميلز، التي قدمها يانغ وروبرت ميلز، من أهم الإنجازات في مجال الفيزياء في القرن العشرين، حسب وكالة "شينخوا" الصينية.ووضع يانغ تشن نينغ أسس نظرية المجال المقياسي الحديثة، واقترح أيضًا فرضية التفاعلات الضعيفة، وفي عام 1957، تقاسم جائزة نوبل في الفيزياء مع لي تشنغ داو."ثلاثي النمو المعتمد على الابتكار" يحصدون جائزة نوبل للاقتصاد 2025
