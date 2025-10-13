https://sarabic.ae/20251013/ثلاثي-النمو-المعتمد-على-الابتكار-يحصدون-جائزة-نوبل-للاقتصاد-2025-1105964501.html

تعد هذه الجائزة المرموقة، المعروفة رسميا باسم جائزة البنك المركزي السويدي في العلوم الاقتصادية تخليداً لذكرى ألفريد نوبل، آخر جائزة تُمنح هذا العام، وتبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (1.2 مليون دولار).وأشارت الأكاديمية المانحة للجائزة في بيان: "لقد علمنا الفائزون أن النمو المستدام لا يمكن اعتباره أمرا مفروغا منه".موكير هو أستاذ في جامعة نورث وسترن، في إيفانستون بالولايات المتحدة، بينما أغيون أستاذ في كلية فرنسا وكلية إنسياد في باريس، وفي كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية في بريطانيا. أما هاويت فهو أستاذ في جامعة براون، في بروفيدنس بالولايات المتحدة.حصل موكير على نصف الجائزة، بينما تقاسم أغيون وهويت النصف الآخر.وأضاف: "وضع فيليب أغيون وبيتر هويت نموذجاً رياضيا للتدمير الخلاق، وهي عملية لا نهاية لها تحل فيها المنتجات الجديدة والمحسّنة محل القديمة".وفي تعليق له، قال أغيون: إنه "على أوروبا أن تتعلم من الولايات المتحدة والصين، وأضاف أنه "ما زال عاجزا عن الكلام".وأردف: "لم أتوقع ذلك على الإطلاق، لذا لا أجد الكلمات المناسبة للتعبير عما أشعر به". وقال: "في أوروبا، وباسم سياسة المنافسة، أصبحنا معارضين بشدة لأي شكل من أشكال السياسة الصناعية، أعتقد أننا في حاجة إلى التطور في هذا المجال وإيجاد سبل للتوفيق بين السياسة الصناعية في مجالات، مثل الدفاع والمناخ والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، حيث نتميز بأبحاث ممتازة هناك".منح ثلاثة باحثين جائزة نوبل للكيمياء 2025 بينهم عربيمنح ثلاثة باحثين جائزة نوبل للفيزياء لعام 2025

