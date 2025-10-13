عربي
أمساليوم
بث مباشر
"ثلاثي النمو المعتمد على الابتكار" يحصدون جائزة نوبل للاقتصاد 2025
"ثلاثي النمو المعتمد على الابتكار" يحصدون جائزة نوبل للاقتصاد 2025
سبوتنيك عربي
أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الإثنين، فوز كل من الفرنسي فيليب أغيون، والكندي بيتر هاويت، والأمريكي - الإسرائيلي جويل موكير، بجائزة "نوبل"... 13.10.2025, سبوتنيك عربي
نوبل
جائزة نوبل للسلام
جوائز نوبل
جائزة نوبل للطب
أخبار نوبل
تعد هذه الجائزة المرموقة، المعروفة رسميا باسم جائزة البنك المركزي السويدي في العلوم الاقتصادية تخليداً لذكرى ألفريد نوبل، آخر جائزة تُمنح هذا العام، وتبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (1.2 مليون دولار).وأشارت الأكاديمية المانحة للجائزة في بيان: "لقد علمنا الفائزون أن النمو المستدام لا يمكن اعتباره أمرا مفروغا منه".موكير هو أستاذ في جامعة نورث وسترن، في إيفانستون بالولايات المتحدة، بينما أغيون أستاذ في كلية فرنسا وكلية إنسياد في باريس، وفي كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية في بريطانيا. أما هاويت فهو أستاذ في جامعة براون، في بروفيدنس بالولايات المتحدة.حصل موكير على نصف الجائزة، بينما تقاسم أغيون وهويت النصف الآخر.وأضاف: "وضع فيليب أغيون وبيتر هويت نموذجاً رياضيا للتدمير الخلاق، وهي عملية لا نهاية لها تحل فيها المنتجات الجديدة والمحسّنة محل القديمة".وفي تعليق له، قال أغيون: إنه "على أوروبا أن تتعلم من الولايات المتحدة والصين، وأضاف أنه "ما زال عاجزا عن الكلام".وأردف: "لم أتوقع ذلك على الإطلاق، لذا لا أجد الكلمات المناسبة للتعبير عما أشعر به". وقال: "في أوروبا، وباسم سياسة المنافسة، أصبحنا معارضين بشدة لأي شكل من أشكال السياسة الصناعية، أعتقد أننا في حاجة إلى التطور في هذا المجال وإيجاد سبل للتوفيق بين السياسة الصناعية في مجالات، مثل الدفاع والمناخ والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، حيث نتميز بأبحاث ممتازة هناك".منح ثلاثة باحثين جائزة نوبل للكيمياء 2025 بينهم عربيمنح ثلاثة باحثين جائزة نوبل للفيزياء لعام 2025
https://sarabic.ae/20251008/منح-ثلاثة-باحثين-جائزة-نوبل-للكيمياء-2025-بينهم-عربي-1105751652.html
https://sarabic.ae/20251007/منح-ثلاثة-باحثين-جائزة-نوبل-للفيزياء-لعام-2025-1105742721.html
https://sarabic.ae/20240913/حمام-قاذف-للقنابل-غرائب-وعجائب-العلماء-ضمن-الأبحاث-الفائزة-بجوائز-نوبل-للحماقة--1092672743.html
15:03 GMT 13.10.2025 (تم التحديث: 15:05 GMT 13.10.2025)
أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الإثنين، فوز كل من الفرنسي فيليب أغيون، والكندي بيتر هاويت، والأمريكي - الإسرائيلي جويل موكير، بجائزة "نوبل" للعلوم الاقتصادية، وذلك عن أبحاثهم التي تناولت شرح كيف يمكن للابتكار أن يقود النمو الاقتصادي.
تعد هذه الجائزة المرموقة، المعروفة رسميا باسم جائزة البنك المركزي السويدي في العلوم الاقتصادية تخليداً لذكرى ألفريد نوبل، آخر جائزة تُمنح هذا العام، وتبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (1.2 مليون دولار).

وأوضحت الأكاديمية أن أبحاث الفائزين بالجائزة تشرح كيف تُسهم التكنولوجيا في إنتاج منتجات وأساليب إنتاج جديدة تحل محل القديمة، ما يحسن مستوى المعيشة والصحة وجودة الحياة للناس حول العالم.

وأشارت الأكاديمية المانحة للجائزة في بيان: "لقد علمنا الفائزون أن النمو المستدام لا يمكن اعتباره أمرا مفروغا منه".
وقالت الأكاديمية: "لقد كان الركود الاقتصادي، وليس النمو، هو القاعدة في معظم تاريخ البشرية. ويظهِر عملهم أنه يجب علينا أن نكون على دراية بالتهديدات التي تواجه استمرار النمو وأن نتصدى لها".
موكير هو أستاذ في جامعة نورث وسترن، في إيفانستون بالولايات المتحدة، بينما أغيون أستاذ في كلية فرنسا وكلية إنسياد في باريس، وفي كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية في بريطانيا. أما هاويت فهو أستاذ في جامعة براون، في بروفيدنس بالولايات المتحدة.
نوبل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
منح ثلاثة باحثين جائزة نوبل للكيمياء 2025 بينهم عربي
8 أكتوبر, 10:15 GMT
حصل موكير على نصف الجائزة، بينما تقاسم أغيون وهويت النصف الآخر.
وقال عضو لجنة نوبل، جون هاسلر: "استخدم جويل موكير الملاحظات التاريخية لتحديد العوامل اللازمة للنمو المستدام القائم على الابتكارات التكنولوجية".
جائزة نوبل - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
منح ثلاثة باحثين جائزة نوبل للفيزياء لعام 2025
7 أكتوبر, 21:24 GMT
وأضاف: "وضع فيليب أغيون وبيتر هويت نموذجاً رياضيا للتدمير الخلاق، وهي عملية لا نهاية لها تحل فيها المنتجات الجديدة والمحسّنة محل القديمة".
وفي تعليق له، قال أغيون: إنه "على أوروبا أن تتعلم من الولايات المتحدة والصين، وأضاف أنه "ما زال عاجزا عن الكلام".

وفي سعيه لتحقيق النمو الاقتصادي، دعا أغيون أوروبا إلى التعلم من الولايات المتحدة والصين، اللتين قال إنهما "وجدتا سبلا للتوفيق بين المنافسة والسياسة الصناعية".

وأردف: "لم أتوقع ذلك على الإطلاق، لذا لا أجد الكلمات المناسبة للتعبير عما أشعر به".
صورة دمية لأينشتاين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
مجتمع
"حمام قاذف للقنابل"... غرائب وعجائب العلماء ضمن الأبحاث الفائزة بجوائز نوبل للحماقة
13 سبتمبر 2024, 11:20 GMT
وقال: "في أوروبا، وباسم سياسة المنافسة، أصبحنا معارضين بشدة لأي شكل من أشكال السياسة الصناعية، أعتقد أننا في حاجة إلى التطور في هذا المجال وإيجاد سبل للتوفيق بين السياسة الصناعية في مجالات، مثل الدفاع والمناخ والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، حيث نتميز بأبحاث ممتازة هناك".
