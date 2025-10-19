https://sarabic.ae/20251019/إجماع-نقابي-ودولي-على-تكييف-القوانين-لتمكين-العمال-من-مواجهة-تأثير-الذكاء-الاصطناعي-على-سوق-الشغل--1106188149.html

إجماع نقابي ودولي على تكييف القوانين لتمكين العمال من مواجهة تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق الشغل

إجماع نقابي ودولي على تكييف القوانين لتمكين العمال من مواجهة تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق الشغل

توفير الحماية القانونية للعمال وتكييف التشريعات الدولية مع إنشاء تحالفات نقابية تواكب الثورة الرقمية التي يشهدها سوق العمل في العالم ، هي أبرز التوصيات التي... 19.10.2025, سبوتنيك عربي

وعرفت الندوة حضورا دوليا من مختلف النقابات، من مصر وموريتانيا وفلسطين ولبنان والأردن، والندوة نظمها الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي يرأسه أعمر تقجوت.وقال عضو اللجنة التنفيذية لنقابات عمال فلسطين، ليل أبو جيش، لوكالة "سبوتنيك"، إن الإشكال يكمن في كيفية تكييف الذكاء الاصطناعي لصالح العمال، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي، استخدم الذكاء الاصطناعي ضد أي عمل عمالي ونقابي فلسطيني، واستخدمه ضد المدنيين في قطاع غزة بشكل عام.وقال المتحدث إن "خسائر قطاع العمال في فلسطين بلغت تسعة مليار دولار منذ طوفان الأقصى، وعطل 250 ألف عامل عن وظائفهم خلال فترة الحرب ومورست أبشع الجرائم ضد العمال".و أكد مسؤول مشاريع الشرق الأوسط في الاتحاد الدولي للصحفيين، نذير صنهاجي، لوكالة سبوتنيك، أن "الحديث عن الذكاء الاصطناعي حتمية فرضتها التحولات الرقمية الكبرى، وتكمن المفارقة اليوم في الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يقوم بتوليد الصوت والصورة والنصوص، وهذا يدخل في صميم عمل الإعلاميين ويشكل خطرا على مجاله"، مضيفا أن "هذه التطبيقات محدودة مقارنة بالعامل البشري ولا تشكل تهديدا مباشرا لمهنة الإعلام"، وقال: "في فترات سابقة اختفت مهن وظهرت أخرى، لا أقول انه سيتم استبدال مناصب شغل بأخرى، لكن هذا الظرف سيقصي أدوار ويخلق أدوارا أخرى فقط".وقالت السكرتير التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات، هند بن عمر، لوكالة "سبوتنيك"، إنه "تم في جنيف على هامش مؤتمر منظمات العمل الدولي مؤخرا اعتماد معيار دولي حول حماية عمال المنصات، هذا المعيار من المفروض أن تصادق عليه كل النقابات العربية، و يكون له تأثير مباشر على التشريعات الوطنية، لكن حسبها هذا المعيار لا يعرف شكله هل سيكون اتفاقية دولية أو توصية أوتحديد شروط وظروف عمل عمال المنصات، وكيف ستكون آلية تطبيقه".وجاء في توصيات المؤتمر الدولي، تكثيف جهود الحركات النقابية لحماية حقوق العمال، في ظل التحولات العميقة التي يشهدها عالم العمل نتيجة انتشار الاقتصاد الرقمي، وأن تقوم النقابات بدور محوري في حماية عمال المنصات الرقمية، وتمكينهم من التمتع بحقوقهم الأساسية.

