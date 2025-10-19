عربي
إسرائيل تبدأ بترسيم "الخط الأصفر" في غزة
إسرائيل تبدأ بترسيم "الخط الأصفر" في غزة
أطلق الجيش الإسرائيلي، عملية ترسيم "الخط الأصفر" في قطاع غزة، وهو الحد الفاصل الذي تم الاتفاق عليه ضمن شروط الهدنة القائمة. 19.10.2025, سبوتنيك عربي
ونشرت صور صباح الأحد تُظهر كتلًا إسمنتية مغطاة بالطلاء الأصفر، مع لافتات معدنية صفراء سيتم تثبيتها لتحديد مسار الخط بوضوح.ووفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، يشمل "الخط الأصفر"، حسب اتفاق الوسطاء، حوالي 53% من مساحة القطاع، ومعظمها مناطق غير حضرية.ومع ذلك، لا يحتفظ الجيش الإسرائيلي بقوات برية في كامل هذه المنطقة، حيث تتركز مواقعه العسكرية بشكل رئيسي بالقرب من الحدود مع إسرائيل.وجاءت هذه الخطوة بتوجيه من وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي أصدر يوم الجمعة الماضي تعليماته لوضع هذه العلامات لتوضيح نطاق السيطرة العسكرية في القطاع. وأوضح كاتس، أن هذه العلامات تهدف إلى "تحذير عناصر حماس وسكان غزة من مغبة خرق الخط أو محاولة تجاوزه، والتي ستُقابل برد عسكري فوري".
إسرائيل تبدأ بترسيم "الخط الأصفر" في غزة

10:31 GMT 19.10.2025
© AP Photo / Ariel Schalitالدبابات الإسرائيلية بالقرب من حدود مع قطاع غزة ، بعد الإعلان عن اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة السلام لإنهاء الحرب 9 أكتوبر 2025
الدبابات الإسرائيلية بالقرب من حدود مع قطاع غزة ، بعد الإعلان عن اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة السلام لإنهاء الحرب 9 أكتوبر 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
أطلق الجيش الإسرائيلي، عملية ترسيم "الخط الأصفر" في قطاع غزة، وهو الحد الفاصل الذي تم الاتفاق عليه ضمن شروط الهدنة القائمة.
ونشرت صور صباح الأحد تُظهر كتلًا إسمنتية مغطاة بالطلاء الأصفر، مع لافتات معدنية صفراء سيتم تثبيتها لتحديد مسار الخط بوضوح.
ووفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، يشمل "الخط الأصفر"، حسب اتفاق الوسطاء، حوالي 53% من مساحة القطاع، ومعظمها مناطق غير حضرية.
ومع ذلك، لا يحتفظ الجيش الإسرائيلي بقوات برية في كامل هذه المنطقة، حيث تتركز مواقعه العسكرية بشكل رئيسي بالقرب من الحدود مع إسرائيل.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش سيرد بالنار على أي محاولة لتجاوز الخط الأصفر في غزة
17 أكتوبر, 06:30 GMT
وجاءت هذه الخطوة بتوجيه من وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي أصدر يوم الجمعة الماضي تعليماته لوضع هذه العلامات لتوضيح نطاق السيطرة العسكرية في القطاع.
وأوضح كاتس، أن هذه العلامات تهدف إلى "تحذير عناصر حماس وسكان غزة من مغبة خرق الخط أو محاولة تجاوزه، والتي ستُقابل برد عسكري فوري".
