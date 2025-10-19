https://sarabic.ae/20251019/إسرائيل-تبدأ-بترسيم-الخط-الأصفر-في-غزة-1106174505.html
إسرائيل تبدأ بترسيم "الخط الأصفر" في غزة
إسرائيل تبدأ بترسيم "الخط الأصفر" في غزة
أطلق الجيش الإسرائيلي، عملية ترسيم "الخط الأصفر" في قطاع غزة، وهو الحد الفاصل الذي تم الاتفاق عليه ضمن شروط الهدنة القائمة. 19.10.2025, سبوتنيك عربي
ونشرت صور صباح الأحد تُظهر كتلًا إسمنتية مغطاة بالطلاء الأصفر، مع لافتات معدنية صفراء سيتم تثبيتها لتحديد مسار الخط بوضوح.ووفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، يشمل "الخط الأصفر"، حسب اتفاق الوسطاء، حوالي 53% من مساحة القطاع، ومعظمها مناطق غير حضرية.ومع ذلك، لا يحتفظ الجيش الإسرائيلي بقوات برية في كامل هذه المنطقة، حيث تتركز مواقعه العسكرية بشكل رئيسي بالقرب من الحدود مع إسرائيل.وجاءت هذه الخطوة بتوجيه من وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي أصدر يوم الجمعة الماضي تعليماته لوضع هذه العلامات لتوضيح نطاق السيطرة العسكرية في القطاع. وأوضح كاتس، أن هذه العلامات تهدف إلى "تحذير عناصر حماس وسكان غزة من مغبة خرق الخط أو محاولة تجاوزه، والتي ستُقابل برد عسكري فوري".
