الجيش الإسرائيلي يحذر بعد أحداث رفح: أي "خرق" لاتفاق وقف إطلاق النار سيقابل برد قوي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:43 GMT
16 د
On air
09:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
09:31 GMT
30 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
ترامب يقول إن بوتين يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا.. وحماس تحس الوسطاء على الضغط لوقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
10:30 GMT
29 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251019/الجيش-الإسرائيلي-يحذر-بعد-أحداث-رفح-أي-خرق-لاتفاق-وقف-إطلاق-النار-سيقابل-برد-قوي-1106177290.html
الجيش الإسرائيلي يحذر بعد أحداث رفح: أي "خرق" لاتفاق وقف إطلاق النار سيقابل برد قوي
الجيش الإسرائيلي يحذر بعد أحداث رفح: أي "خرق" لاتفاق وقف إطلاق النار سيقابل برد قوي
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي على منطقة رفح جنوب قطاع غزة، رداً على إطلاق النار وقذائف مضادة للدروع نحو آليات هندسية تابعة... 19.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-19T12:04+0000
2025-10-19T12:04+0000
حركة حماس
إسرائيل
أخبار مدينة رفح
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176366_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4524d179bc165d2f21a1880b84d970e8.jpg
وأوضح في بيان له أن الغارات استهدفت إزالة تهديدات، ودمرت عدة فتحات أنفاق ومبانٍ عسكرية رُصدت داخلها أنشطة لعناصر وصفها بالإرهابية.وأشار البيان إلى أن الرد جاء بعد تعرض آليات هندسية لطلقات قذائف مضادة للدروع أثناء أعمال تدمير البنى التحتية التابعة للعناصر المسلحة، مؤكدا أن "أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار سيقابله رد قوي".وشن سلاح الجو الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، هجوما على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد وقوع تبادل إطلاق نار بين الجيش وفلسطينيين.وقال الإعلام الإسرائيلي، إن القصف جاء‌ بعد انفجار في آلية عسكرية إسرائيلية، مشيرا إلى إإصابة 6 جنود إسرائيليين في الحدث الأمني جنوب غزة. و‌أوضح أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد جلسة أمنية لبحث الرد على انتهاك وقف النار بغزة".من جانبها، أكدت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الأحد، أن "محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التنصل والتنكر لالتزاماته تأتي تحت ضغط ائتلافه المتطرف". وقال القيادي في "حماس"، عزت الرشق، في بيان له، إن "الحركة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار"، مشددا على أن "إسرائيل هي من تواصل خرق الاتفاق واختلاق الذرائع الواهية لتبرير جرائمها". وأضاف الرشق، أن "نتنياهو يحاول الهروب من مسؤولياته أمام الوسطاء والضامنين"، على حد قوله.ويوم الإثنين الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونطيره المصري، عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانا بشأن وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة "حماس" عن جميع الرهائن العشرين الذين ظلوا محتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن 1,718 معتقلا من غزة و250 أسيرا فلسطينيا من سجونها.
https://sarabic.ae/20251019/حماس-ترد-على-اتهامات-واشنطن-لها-بشأن-انتهاك-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1106165657.html
https://sarabic.ae/20251018/حماس-قرار-نتنياهو-بمنع-فتح-معبر-رفح-حتى-إشعار-آخر-يعد-خرقا-فاضحا-لبنود-اتفاق-وقف-إطلاق-النار--عاجل-1106162075.html
إسرائيل
أخبار مدينة رفح
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176366_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_674c8db676abe6678e79d750b300a007.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حركة حماس, إسرائيل, أخبار مدينة رفح, العالم, أخبار العالم الآن
حركة حماس, إسرائيل, أخبار مدينة رفح, العالم, أخبار العالم الآن

الجيش الإسرائيلي يحذر بعد أحداث رفح: أي "خرق" لاتفاق وقف إطلاق النار سيقابل برد قوي

12:04 GMT 19.10.2025
© AP Photo / Maya Levinقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة
قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
© AP Photo / Maya Levin
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي على منطقة رفح جنوب قطاع غزة، رداً على إطلاق النار وقذائف مضادة للدروع نحو آليات هندسية تابعة له.
وأوضح في بيان له أن الغارات استهدفت إزالة تهديدات، ودمرت عدة فتحات أنفاق ومبانٍ عسكرية رُصدت داخلها أنشطة لعناصر وصفها بالإرهابية.
وأشار البيان إلى أن الرد جاء بعد تعرض آليات هندسية لطلقات قذائف مضادة للدروع أثناء أعمال تدمير البنى التحتية التابعة للعناصر المسلحة، مؤكدا أن "أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار سيقابله رد قوي".
وشن سلاح الجو الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، هجوما على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد وقوع تبادل إطلاق نار بين الجيش وفلسطينيين.
وقال الإعلام الإسرائيلي، إن القصف جاء‌ بعد انفجار في آلية عسكرية إسرائيلية، مشيرا إلى إإصابة 6 جنود إسرائيليين في الحدث الأمني جنوب غزة.
و‌أوضح أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد جلسة أمنية لبحث الرد على انتهاك وقف النار بغزة".
مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
"حماس" ترد على اتهامات واشنطن لها بشأن انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
07:33 GMT
من جانبها، أكدت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الأحد، أن "محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التنصل والتنكر لالتزاماته تأتي تحت ضغط ائتلافه المتطرف".
وقال القيادي في "حماس"، عزت الرشق، في بيان له، إن "الحركة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار"، مشددا على أن "إسرائيل هي من تواصل خرق الاتفاق واختلاق الذرائع الواهية لتبرير جرائمها".
وأضاف الرشق، أن "نتنياهو يحاول الهروب من مسؤولياته أمام الوسطاء والضامنين"، على حد قوله.
معبر رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2025
حماس: قرار نتنياهو بمنع فتح معبر رفح حتى إشعار آخر يعد خرقا فاضحا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار
أمس, 20:12 GMT
ويوم الإثنين الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونطيره المصري، عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانا بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة "حماس" عن جميع الرهائن العشرين الذين ظلوا محتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن 1,718 معتقلا من غزة و250 أسيرا فلسطينيا من سجونها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала