https://sarabic.ae/20251019/الجيش-الإسرائيلي-يحذر-بعد-أحداث-رفح-أي-خرق-لاتفاق-وقف-إطلاق-النار-سيقابل-برد-قوي-1106177290.html

الجيش الإسرائيلي يحذر بعد أحداث رفح: أي "خرق" لاتفاق وقف إطلاق النار سيقابل برد قوي

الجيش الإسرائيلي يحذر بعد أحداث رفح: أي "خرق" لاتفاق وقف إطلاق النار سيقابل برد قوي

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي على منطقة رفح جنوب قطاع غزة، رداً على إطلاق النار وقذائف مضادة للدروع نحو آليات هندسية تابعة... 19.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-19T12:04+0000

2025-10-19T12:04+0000

2025-10-19T12:04+0000

حركة حماس

إسرائيل

أخبار مدينة رفح

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176366_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4524d179bc165d2f21a1880b84d970e8.jpg

وأوضح في بيان له أن الغارات استهدفت إزالة تهديدات، ودمرت عدة فتحات أنفاق ومبانٍ عسكرية رُصدت داخلها أنشطة لعناصر وصفها بالإرهابية.وأشار البيان إلى أن الرد جاء بعد تعرض آليات هندسية لطلقات قذائف مضادة للدروع أثناء أعمال تدمير البنى التحتية التابعة للعناصر المسلحة، مؤكدا أن "أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار سيقابله رد قوي".وشن سلاح الجو الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، هجوما على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد وقوع تبادل إطلاق نار بين الجيش وفلسطينيين.وقال الإعلام الإسرائيلي، إن القصف جاء‌ بعد انفجار في آلية عسكرية إسرائيلية، مشيرا إلى إإصابة 6 جنود إسرائيليين في الحدث الأمني جنوب غزة. و‌أوضح أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد جلسة أمنية لبحث الرد على انتهاك وقف النار بغزة".من جانبها، أكدت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الأحد، أن "محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التنصل والتنكر لالتزاماته تأتي تحت ضغط ائتلافه المتطرف". وقال القيادي في "حماس"، عزت الرشق، في بيان له، إن "الحركة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار"، مشددا على أن "إسرائيل هي من تواصل خرق الاتفاق واختلاق الذرائع الواهية لتبرير جرائمها". وأضاف الرشق، أن "نتنياهو يحاول الهروب من مسؤولياته أمام الوسطاء والضامنين"، على حد قوله.ويوم الإثنين الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونطيره المصري، عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانا بشأن وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة "حماس" عن جميع الرهائن العشرين الذين ظلوا محتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن 1,718 معتقلا من غزة و250 أسيرا فلسطينيا من سجونها.

https://sarabic.ae/20251019/حماس-ترد-على-اتهامات-واشنطن-لها-بشأن-انتهاك-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1106165657.html

https://sarabic.ae/20251018/حماس-قرار-نتنياهو-بمنع-فتح-معبر-رفح-حتى-إشعار-آخر-يعد-خرقا-فاضحا-لبنود-اتفاق-وقف-إطلاق-النار--عاجل-1106162075.html

إسرائيل

أخبار مدينة رفح

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حركة حماس, إسرائيل, أخبار مدينة رفح, العالم, أخبار العالم الآن