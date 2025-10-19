https://sarabic.ae/20251019/الداخلية-الفرنسية-تكشف-الطريقة-التي-تمكن-فيها-اللصوص-من-اقتحام-متحف-اللوفر-1106179375.html
الداخلية الفرنسية تكشف الطريقة التي تمكن فيها اللصوص من اقتحام متحف اللوفر
قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، اليوم الأحد، إن لصوصا دخلوا متحف اللوفر عبر نافذة باستخدام سلم مُثبت على شاحنة.
وقال نونيز لإذاعة "فرانس إنتر": "استخدم المجرمون سلما مثبتا على شاحنة لدخول معرض أبولو في المتحف، حيث حطموا نافذة وسرقوا مجوهرات ذات قيمة تاريخية لا تقدر بثمن".وأضاف الوزير أن شرطة العاصمة استنفرت جهودها للبحث عن اللصوص، معربًا عن أمله في أن يتم اعتراضهم بسرعة.وكتبت وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي، على منصة "إكس": "وقعت سرقة هذا الصباح عند افتتاح متحف اللوفر".ووفقا للتحقيقات الأولية، فقد تمكن اللصوص، وهم ملثمون بالكامل، من الوصول إلى المتحف الواقع على ضفة نهر السين، حيث كانت تجري أعمال بناء، واستخدموا مصعدا لنقل البضائع للوصول مباشرة إلى الغرفة المستهدفة في معرض أبولو، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام فرنسية.وبعد أن حطموا النوافذ، دخل لصان، بينما بقي زميلهم الثالث في الخارج، وسرق اللصوص 9 قطع من مجموعة مجوهرات نابليون والإمبراطورة، منها قلادة، ودبوس، وتاج، وغيرها.متحف اللوفر يتعرض لعملية اقتحام.. وتقارير فرنسية: سرقة 9 قطع من مجوهرات نابليون
قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، اليوم الأحد، إن لصوصا دخلوا متحف اللوفر عبر نافذة باستخدام سلم مُثبت على شاحنة.
وقال نونيز لإذاعة "فرانس إنتر": "استخدم المجرمون سلما مثبتا على شاحنة لدخول معرض أبولو في المتحف، حيث حطموا نافذة وسرقوا مجوهرات ذات قيمة تاريخية لا تقدر بثمن".
وأضاف الوزير أن شرطة العاصمة استنفرت جهودها للبحث عن اللصوص، معربًا عن أمله في أن يتم اعتراضهم بسرعة.
وأعلن متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأحد، غلق أبوابه بعد وقوع حادث سرقة داخل أروقته.
وكتبت وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي، على منصة "إكس": "وقعت سرقة هذا الصباح عند افتتاح متحف اللوفر".
وأضافت داتي: "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، أنا في الموقع مع موظفي المتحف والشرطة".
ووفقا للتحقيقات الأولية، فقد تمكن اللصوص، وهم ملثمون بالكامل، من الوصول إلى المتحف الواقع على ضفة نهر السين، حيث كانت تجري أعمال بناء، واستخدموا مصعدا لنقل البضائع للوصول مباشرة إلى الغرفة المستهدفة في معرض أبولو، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام فرنسية.
وبعد أن حطموا النوافذ، دخل لصان، بينما بقي زميلهم الثالث في الخارج، وسرق اللصوص 9 قطع من مجموعة مجوهرات نابليون والإمبراطورة، منها قلادة، ودبوس، وتاج، وغيرها.