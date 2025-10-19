عربي
متحف اللوفر يتعرض لعملية اقتحام.. وتقارير فرنسية: سرقة 9 قطع من مجوهرات نابليون
متحف اللوفر يتعرض لعملية اقتحام.. وتقارير فرنسية: سرقة 9 قطع من مجوهرات نابليون
سبوتنيك عربي
أعلن متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأحد، غلق أبوابه بعد وقوع حادث سرقة داخل أروقته.
وكتبت وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي، على منصة "إكس": "وقعت سرقة هذا الصباح عند افتتاح متحف اللوفر".وأضافت داتي: "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، أنا في الموقع مع موظفي المتحف والشرطة".وكتبت إدارة متحف اللوفر عبر منصة "إكس" أنه سيتم إغلاقه اليوم لـ"أسباب استثنائية"، دون تقديم المزيد من التفاصيل.ووفقا للتحقيقات الأولية، فقد تمكن اللصوص، وهم ملثمون بالكامل، من الوصول إلى المتحف الواقع على ضفة نهر السين، حيث كانت تجري أعمال بناء، واستخدموا مصعدا لنقل البضائع للوصول مباشرة إلى الغرفة المستهدفة في معرض أبولو، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام فرنسية.وبعد أن حطموا النوافذ، دخل لصان، بينما بقي زميلهم الثالث في الخارج، وسرق اللصوص 9 قطع من مجموعة مجوهرات نابليون والإمبراطورة، منها قلادة، ودبوس، وتاج، وغيرها.
09:39 GMT 19.10.2025
أعلن متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأحد، غلق أبوابه بعد وقوع حادث سرقة داخل أروقته.
وكتبت وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي، على منصة "إكس": "وقعت سرقة هذا الصباح عند افتتاح متحف اللوفر".
وأضافت داتي: "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، أنا في الموقع مع موظفي المتحف والشرطة".
وكتبت إدارة متحف اللوفر عبر منصة "إكس" أنه سيتم إغلاقه اليوم لـ"أسباب استثنائية"، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
ووفقا للتحقيقات الأولية، فقد تمكن اللصوص، وهم ملثمون بالكامل، من الوصول إلى المتحف الواقع على ضفة نهر السين، حيث كانت تجري أعمال بناء، واستخدموا مصعدا لنقل البضائع للوصول مباشرة إلى الغرفة المستهدفة في معرض أبولو، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام فرنسية.
وبعد أن حطموا النوافذ، دخل لصان، بينما بقي زميلهم الثالث في الخارج، وسرق اللصوص 9 قطع من مجموعة مجوهرات نابليون والإمبراطورة، منها قلادة، ودبوس، وتاج، وغيرها.
