https://sarabic.ae/20251019/متحف-اللوفر-يتعرض-لعملية-اقتحام-وتقارير-فرنسية-سرقة-9-قطع-من-مجوهرات-نابليون-1106171546.html
متحف اللوفر يتعرض لعملية اقتحام.. وتقارير فرنسية: سرقة 9 قطع من مجوهرات نابليون
متحف اللوفر يتعرض لعملية اقتحام.. وتقارير فرنسية: سرقة 9 قطع من مجوهرات نابليون
سبوتنيك عربي
أعلن متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأحد، غلق أبوابه بعد وقوع حادث سرقة داخل أروقته. 19.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-19T09:39+0000
2025-10-19T09:39+0000
2025-10-19T09:39+0000
أخبار فرنسا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102205/65/1022056535_0:0:2985:1680_1920x0_80_0_0_35256092e5dcb7809fdc5e28c39098e6.jpg
وكتبت وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي، على منصة "إكس": "وقعت سرقة هذا الصباح عند افتتاح متحف اللوفر".وأضافت داتي: "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، أنا في الموقع مع موظفي المتحف والشرطة".وكتبت إدارة متحف اللوفر عبر منصة "إكس" أنه سيتم إغلاقه اليوم لـ"أسباب استثنائية"، دون تقديم المزيد من التفاصيل.ووفقا للتحقيقات الأولية، فقد تمكن اللصوص، وهم ملثمون بالكامل، من الوصول إلى المتحف الواقع على ضفة نهر السين، حيث كانت تجري أعمال بناء، واستخدموا مصعدا لنقل البضائع للوصول مباشرة إلى الغرفة المستهدفة في معرض أبولو، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام فرنسية.وبعد أن حطموا النوافذ، دخل لصان، بينما بقي زميلهم الثالث في الخارج، وسرق اللصوص 9 قطع من مجموعة مجوهرات نابليون والإمبراطورة، منها قلادة، ودبوس، وتاج، وغيرها.
https://sarabic.ae/20241122/قيمته-بالملايين-سرقة-كنز-وطني-من-متحف-فرنسي-1095097493.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102205/65/1022056535_214:0:2881:2000_1920x0_80_0_0_9e423ea306d1e75a6155ed2b68e186f7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
متحف اللوفر يتعرض لعملية اقتحام.. وتقارير فرنسية: سرقة 9 قطع من مجوهرات نابليون
أعلن متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأحد، غلق أبوابه بعد وقوع حادث سرقة داخل أروقته.
وكتبت وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي، على منصة "إكس": "وقعت سرقة هذا الصباح عند افتتاح متحف اللوفر".
وأضافت داتي: "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، أنا في الموقع مع موظفي المتحف والشرطة".
وكتبت إدارة متحف اللوفر عبر منصة "إكس" أنه سيتم إغلاقه اليوم لـ"أسباب استثنائية"، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
ووفقا للتحقيقات الأولية، فقد تمكن اللصوص، وهم ملثمون بالكامل، من الوصول إلى المتحف الواقع على ضفة نهر السين، حيث كانت تجري أعمال بناء، واستخدموا مصعدا لنقل البضائع للوصول مباشرة إلى الغرفة المستهدفة في معرض أبولو، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام فرنسية.
22 نوفمبر 2024, 14:27 GMT
وبعد أن حطموا النوافذ، دخل لصان، بينما بقي زميلهم الثالث في الخارج، وسرق اللصوص 9 قطع من مجموعة مجوهرات نابليون والإمبراطورة، منها قلادة، ودبوس، وتاج، وغيرها.