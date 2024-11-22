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قيمته بالملايين... سرقة "كنز وطني" من متحف فرنسي
قيمته بالملايين... سرقة "كنز وطني" من متحف فرنسي
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن مجموعة من اللصوص قاموا بسرقة كنز من المجوهرات تقدر قيمته بملايين اليورو، في مدينة في باريه لو مونيال الفرنسية. 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T14:27+0000
2024-11-22T14:27+0000
2024-11-22T15:38+0000
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وذكر الإعلام الفرنسي، أن عملية سطو مسلح نفذت يوم الخميس في وضح النهار، في متحف للفنون المقدسة في باريه لو مونيال الفرنسية.علاوة عن تماثيل المجسّم المصنوعة من الذهب والعاج، قام اللصوص بسرقة زخارف من الزمرد، بعد أن قطعوا بالمنشار الواجهات المدرعة التي كانت تحمي العمل الذي يبلغ ارتفاعه نحو ثلاثة أمتار. وقطعوا أيضا جزءا من قاعدته الرخامية.فك لغز اختفاء رجل عربي وزوجته الألمانية خلال رحلة استكشافيةأمريكيون يكتشفون مصنعا للفخار عمره 5 آلاف عام في العراقماذا جرى للنجم كيليان مبابي.. لماذا أصبح تائها ومستبعدا من فرنسا؟
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منوعات, أخبار فرنسا , سرقة
منوعات, أخبار فرنسا , سرقة
قيمته بالملايين... سرقة "كنز وطني" من متحف فرنسي
14:27 GMT 22.11.2024 (تم التحديث: 15:38 GMT 22.11.2024)
ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن مجموعة من اللصوص قاموا بسرقة كنز من المجوهرات تقدر قيمته بملايين اليورو، في مدينة في باريه لو مونيال الفرنسية.
وذكر الإعلام الفرنسي، أن عملية سطو مسلح نفذت يوم الخميس في وضح النهار، في متحف للفنون المقدسة في باريه لو مونيال الفرنسية.
وكشف رئيس بلدية المدينة، جان مارك نسميه، أن اللصوص وصلوا بواسطة دراجات نارية بعد الظهر إلى متحف ييرون، ثم دخل ثلاثة منهم مرتدين خوذات إلى المتحف المُتاح للعامة، وبقي رابع يراقب في الخارج، وبعدما أطلقوا النار، توجهوا نحو القطعة الرئيسية في المتحف، وقاموا بسرقتها.
وذكر نسميه، أن القطعة الرئيسية، هي عمل فنّي يحمل اسم "فيا فيتايه" (1904) صنّعه الصائغ الفرنسي جوزيف شوميه ويتناول حياة المسيح. وتُقدّر قيمة هذه القطعة التي صنّفتها وزارة الثقافة كنزا وطنيا، بما بين 5 و7 ملايين يورو (5,20 و7,28 ملايين دولار).
علاوة عن تماثيل المجسّم المصنوعة من الذهب والعاج، قام اللصوص بسرقة زخارف من الزمرد، بعد أن قطعوا بالمنشار الواجهات المدرعة التي كانت تحمي العمل الذي يبلغ ارتفاعه نحو ثلاثة أمتار. وقطعوا أيضا جزءا من قاعدته الرخامية.