فك لغز اختفاء رجل عربي وزوجته الألمانية خلال رحلة استكشافية

عربي
بوتين يوافق على أساسيات سياسة روسيا في مجال الردع النووي
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
09:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:34 GMT
26 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
13:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:38 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ضرب العمق الروسي سيؤدي لرد صارم
17:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
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https://sarabic.ae/20241119/فك-لغز-اختفاء-رجل-عربي-وزوجته-الألمانية-خلال-رحلة-استكشافية-1094941848.html
فك لغز اختفاء رجل عربي وزوجته الألمانية خلال رحلة استكشافية
فك لغز اختفاء رجل عربي وزوجته الألمانية خلال رحلة استكشافية
سبوتنيك عربي
تصدر خبر اختفاء رجل عربي مع زوجته الألمانية، مواقع التواصل الاجتماعي في دولة عربية، الأمر الذي أدى إلى تدخل سريع من السلطات المحلية وفرق الإنقاذ. 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T08:49+0000
2024-11-19T08:49+0000
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وعُثر على المغربي رشيد حرشاوي، وزوجته الألمانية، أمس الاثنين، في حالة صحية جيدة، بعد أن حاصرتهما الثلوج الكثيفة في منطقة جبلية وعرة بين إقليمي تنغير وأزيلال.وكان الزوجان قد اختفيا منذ مساء الجمعة الماضية، وذلك خلال رحلة استكشافية في المنطقة الجبلية بين أمسمرير وزاوية أحنصال في المغرب، ما استدعى تدخلا عاجلا من السلطات المغربية وفرق الإنقاذ، وذلك بمساعدة أصدقاء الزوجين.وأفادت مصادر محلية لموقع "هسبريس"، بأن عملية الإنقاذ تمت بواسطة مروحية تابعة للدرك الملكي، التي نقلت الزوجين إلى مدينة أزيلال لتلقي الإسعافات الضرورية، بعد أن حاصرتهما الثلوج الكثيفة وحالت دون تمكنهما من مواصلة رحلتهما أو عودة أدراجهما.وكانت عناصر الدرك الملكي المغربي والسلطات المحلية بإقليمي تنغير وأزيلال، قد باشرت فور تلقي بلاغ الاختفاء، عمليات تمشيط واسعة في المنطقة، بمساعدة أصدقاء المفقودين رغم صعوبة الظروف المناخية وكثافة التساقطات الثلجية والمطرية.تجدر الإشارة إلى أن المنطقة التي اختفى فيها الزوجان معروفة بتضاريسها الوعرة وجمالها الطبيعي الخلاب، لكنها تشكل تحديا كبيرا للمتنزهين، خاصة في ظل الظروف الجوية القاسية.وقد أثار هذا الحادث مجددا أهمية توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة كافة عند القيام برحلات استكشافية في المناطق الجبلية، خاصة خلال فترات سوء الأحوال الجوية.بالأرقام.. قدرات أقوى 7 جيوش عربية وإسلاميةالمدير الفني للمنتخب المغربي يكشف السبب وراء عدم استدعاء زياش
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منوعات, أخبار المغرب اليوم, أفريقيا
منوعات, أخبار المغرب اليوم, أفريقيا

فك لغز اختفاء رجل عربي وزوجته الألمانية خلال رحلة استكشافية

08:49 GMT 19.11.2024
© Sputnik . mohamed Hemidaقوات الدرك الملكي تواصل عمليات انقاذ المصابين عبر الطائرات العسكرية
قوات الدرك الملكي تواصل عمليات انقاذ المصابين عبر الطائرات العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
© Sputnik . mohamed Hemida
تابعنا عبر
تصدر خبر اختفاء رجل عربي مع زوجته الألمانية، مواقع التواصل الاجتماعي في دولة عربية، الأمر الذي أدى إلى تدخل سريع من السلطات المحلية وفرق الإنقاذ.
وعُثر على المغربي رشيد حرشاوي، وزوجته الألمانية، أمس الاثنين، في حالة صحية جيدة، بعد أن حاصرتهما الثلوج الكثيفة في منطقة جبلية وعرة بين إقليمي تنغير وأزيلال.
وكان الزوجان قد اختفيا منذ مساء الجمعة الماضية، وذلك خلال رحلة استكشافية في المنطقة الجبلية بين أمسمرير وزاوية أحنصال في المغرب، ما استدعى تدخلا عاجلا من السلطات المغربية وفرق الإنقاذ، وذلك بمساعدة أصدقاء الزوجين.
شخص يحاول النجاة أثناء غرقه في عرض البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
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خطها قبل غرقه في البحر.. تفاعل كبير مع رسالة لمهاجر عربي.. صور
13 نوفمبر, 11:16 GMT
وأفادت مصادر محلية لموقع "هسبريس"، بأن عملية الإنقاذ تمت بواسطة مروحية تابعة للدرك الملكي، التي نقلت الزوجين إلى مدينة أزيلال لتلقي الإسعافات الضرورية، بعد أن حاصرتهما الثلوج الكثيفة وحالت دون تمكنهما من مواصلة رحلتهما أو عودة أدراجهما.
وكانت عناصر الدرك الملكي المغربي والسلطات المحلية بإقليمي تنغير وأزيلال، قد باشرت فور تلقي بلاغ الاختفاء، عمليات تمشيط واسعة في المنطقة، بمساعدة أصدقاء المفقودين رغم صعوبة الظروف المناخية وكثافة التساقطات الثلجية والمطرية.
تجدر الإشارة إلى أن المنطقة التي اختفى فيها الزوجان معروفة بتضاريسها الوعرة وجمالها الطبيعي الخلاب، لكنها تشكل تحديا كبيرا للمتنزهين، خاصة في ظل الظروف الجوية القاسية.
وقد أثار هذا الحادث مجددا أهمية توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة كافة عند القيام برحلات استكشافية في المناطق الجبلية، خاصة خلال فترات سوء الأحوال الجوية.
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