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فك لغز اختفاء رجل عربي وزوجته الألمانية خلال رحلة استكشافية
فك لغز اختفاء رجل عربي وزوجته الألمانية خلال رحلة استكشافية
سبوتنيك عربي
تصدر خبر اختفاء رجل عربي مع زوجته الألمانية، مواقع التواصل الاجتماعي في دولة عربية، الأمر الذي أدى إلى تدخل سريع من السلطات المحلية وفرق الإنقاذ. 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T08:49+0000
2024-11-19T08:49+0000
2024-11-19T08:49+0000
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وعُثر على المغربي رشيد حرشاوي، وزوجته الألمانية، أمس الاثنين، في حالة صحية جيدة، بعد أن حاصرتهما الثلوج الكثيفة في منطقة جبلية وعرة بين إقليمي تنغير وأزيلال.وكان الزوجان قد اختفيا منذ مساء الجمعة الماضية، وذلك خلال رحلة استكشافية في المنطقة الجبلية بين أمسمرير وزاوية أحنصال في المغرب، ما استدعى تدخلا عاجلا من السلطات المغربية وفرق الإنقاذ، وذلك بمساعدة أصدقاء الزوجين.وأفادت مصادر محلية لموقع "هسبريس"، بأن عملية الإنقاذ تمت بواسطة مروحية تابعة للدرك الملكي، التي نقلت الزوجين إلى مدينة أزيلال لتلقي الإسعافات الضرورية، بعد أن حاصرتهما الثلوج الكثيفة وحالت دون تمكنهما من مواصلة رحلتهما أو عودة أدراجهما.وكانت عناصر الدرك الملكي المغربي والسلطات المحلية بإقليمي تنغير وأزيلال، قد باشرت فور تلقي بلاغ الاختفاء، عمليات تمشيط واسعة في المنطقة، بمساعدة أصدقاء المفقودين رغم صعوبة الظروف المناخية وكثافة التساقطات الثلجية والمطرية.تجدر الإشارة إلى أن المنطقة التي اختفى فيها الزوجان معروفة بتضاريسها الوعرة وجمالها الطبيعي الخلاب، لكنها تشكل تحديا كبيرا للمتنزهين، خاصة في ظل الظروف الجوية القاسية.وقد أثار هذا الحادث مجددا أهمية توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة كافة عند القيام برحلات استكشافية في المناطق الجبلية، خاصة خلال فترات سوء الأحوال الجوية.بالأرقام.. قدرات أقوى 7 جيوش عربية وإسلاميةالمدير الفني للمنتخب المغربي يكشف السبب وراء عدم استدعاء زياش
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منوعات, أخبار المغرب اليوم, أفريقيا
منوعات, أخبار المغرب اليوم, أفريقيا
فك لغز اختفاء رجل عربي وزوجته الألمانية خلال رحلة استكشافية
تصدر خبر اختفاء رجل عربي مع زوجته الألمانية، مواقع التواصل الاجتماعي في دولة عربية، الأمر الذي أدى إلى تدخل سريع من السلطات المحلية وفرق الإنقاذ.
وعُثر على المغربي رشيد حرشاوي، وزوجته الألمانية، أمس الاثنين، في حالة صحية جيدة، بعد أن حاصرتهما الثلوج الكثيفة في منطقة جبلية وعرة بين إقليمي تنغير وأزيلال.
وكان الزوجان قد اختفيا منذ مساء الجمعة الماضية، وذلك خلال رحلة استكشافية في المنطقة الجبلية بين أمسمرير وزاوية أحنصال في المغرب، ما استدعى تدخلا عاجلا من السلطات المغربية وفرق الإنقاذ، وذلك بمساعدة أصدقاء الزوجين.
وأفادت مصادر محلية لموقع "هسبريس"، بأن عملية الإنقاذ تمت بواسطة مروحية تابعة للدرك الملكي، التي نقلت الزوجين إلى مدينة أزيلال لتلقي الإسعافات الضرورية، بعد أن حاصرتهما الثلوج الكثيفة وحالت دون تمكنهما من مواصلة رحلتهما أو عودة أدراجهما.
وكانت عناصر الدرك الملكي المغربي
والسلطات المحلية بإقليمي تنغير وأزيلال، قد باشرت فور تلقي بلاغ الاختفاء، عمليات تمشيط واسعة في المنطقة، بمساعدة أصدقاء المفقودين رغم صعوبة الظروف المناخية وكثافة التساقطات الثلجية والمطرية.
تجدر الإشارة إلى أن المنطقة التي اختفى فيها الزوجان معروفة بتضاريسها الوعرة وجمالها الطبيعي الخلاب، لكنها تشكل تحديا كبيرا للمتنزهين، خاصة في ظل الظروف الجوية القاسية.
وقد أثار هذا الحادث مجددا أهمية توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة كافة عند القيام برحلات استكشافية في المناطق الجبلية، خاصة خلال فترات سوء الأحوال الجوية.