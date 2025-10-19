الرئيس المصري: أنفقنا 100 مليار جنيه لمواجهة الإرهاب.. ونأخذ الرأي العام بعين الاعتبار

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:43 GMT
16 د
On air
09:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
09:31 GMT
30 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
ترامب يقول إن بوتين يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا.. وحماس تحس الوسطاء على الضغط لوقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
10:30 GMT
29 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
الرئيس المصري: أنفقنا 100 مليار جنيه لمواجهة الإرهاب.. ونأخذ الرأي العام بعين الاعتبار
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن "ما تحقق من إنجازات هو فضل من الله تعالى"، مشيدا بدعم الشعب وصبره وجهوده. 19.10.2025, سبوتنيك عربي
وأشار خلال الندوة التثقيفية الـ42 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ52 لحرب 6 أكتوبر 1973 إلى أن "مصر تواجه حربا شاملة منذ 10 سنوات ضد الإرهاب، تكبدت خلالها القوات المسلحة نحو 100 مليار جنيه، إضافة إلى تأثير الأحداث الاقتصادية والسياسية منذ 2011 على الاقتصاد الوطني".وقال: "رغم أن العقل يجد أن الظروف صعبة والأوضاع الاقتصادية قاسية، إلا أن القلب يقول إن هناك محاولة جادة من الدولة لتجاوز هذا، والحرب ليست دائما بالسلاح.. وما نحن فيه الآن هو حرب لتغيير واقعنا الاقتصادي وأحوالنا للافضل".وأوضح السيسي: "بفضل الله، يجب أن نجتهد ونبذل أقصى جهد، وأنتم يا مصريين تتحملون الصعاب، والله العظيم لا مجاملة هنا، وعلينا أن نتجاوز ظروفنا الصعبة، وبعون الله سيتحسن اقتصادنا بما يليق بكم وبأبنائكم وأحفادكم".وأردف: "لذلك رأيتم العزة والكرامة، ربنا دائما ينصرنا ويشرفنا برضاه، ونسأله أن يحفظنا دائما بدعمه ونصره".وشهدت سفارات مصر في أغسطس/ آب 2025 احتجاجات أمامها، متهمة القاهرة بمنع وصول المساعدات إلى غزة، وهو ما تنفيه مصر دائما، وتؤكد مرارا على موقفها الثابت من دعم الشعب الفلسطيني وقضيته، مشيرة إلى أن كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة مصادرها مصرية، وأن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري ومغلق من الجانب الفلسطيني.
الرئيس المصري: أنفقنا 100 مليار جنيه لمواجهة الإرهاب.. ونأخذ الرأي العام بعين الاعتبار

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
 الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن "ما تحقق من إنجازات هو فضل من الله تعالى"، مشيدا بدعم الشعب وصبره وجهوده.
وأشار خلال الندوة التثقيفية الـ42 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ52 لحرب 6 أكتوبر 1973 إلى أن "مصر تواجه حربا شاملة منذ 10 سنوات ضد الإرهاب، تكبدت خلالها القوات المسلحة نحو 100 مليار جنيه، إضافة إلى تأثير الأحداث الاقتصادية والسياسية منذ 2011 على الاقتصاد الوطني".
وقال: "رغم أن العقل يجد أن الظروف صعبة والأوضاع الاقتصادية قاسية، إلا أن القلب يقول إن هناك محاولة جادة من الدولة لتجاوز هذا، والحرب ليست دائما بالسلاح.. وما نحن فيه الآن هو حرب لتغيير واقعنا الاقتصادي وأحوالنا للافضل".
وتابع: "هذا جزء من أشكال الصراع، وكنت واثقا بفضل الله تعالى أن الكثير يظن أن الناس ستمل، وسيكون هناك نقاش مستمر في كل خطوة نتخذها من الوزراء والمسؤولين وأهل الفكر والثقافة، ويقولون إننا لا نهتم بالرأي العام، لكن والله نحن نأخذ الرأي العام بعين الاعتبار جدا، والتحدي كبير جدا".
وأوضح السيسي: "بفضل الله، يجب أن نجتهد ونبذل أقصى جهد، وأنتم يا مصريين تتحملون الصعاب، والله العظيم لا مجاملة هنا، وعلينا أن نتجاوز ظروفنا الصعبة، وبعون الله سيتحسن اقتصادنا بما يليق بكم وبأبنائكم وأحفادكم".

وأضاف: "أنا متفائل جدا بحالنا الحالي، وسأذكر بعض الإنجازات الإيجابية التي حققناها بمساعدة الله كالعادة، الحرب ليست بالسلاح فقط، بل حرب بالمعرفة والاقتصاد والعلم والوعي والإرادة والثقة والصبر، وهذه كلها أشكال من أشكال القوة، وعندما يحاول البعض، مثل ما فعلوا بحركة السفارات، مكر وكذب وإفك، فإن السياسة هكذا".

وأردف: "لذلك رأيتم العزة والكرامة، ربنا دائما ينصرنا ويشرفنا برضاه، ونسأله أن يحفظنا دائما بدعمه ونصره".
وشهدت سفارات مصر في أغسطس/ آب 2025 احتجاجات أمامها، متهمة القاهرة بمنع وصول المساعدات إلى غزة، وهو ما تنفيه مصر دائما، وتؤكد مرارا على موقفها الثابت من دعم الشعب الفلسطيني وقضيته، مشيرة إلى أن كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة مصادرها مصرية، وأن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري ومغلق من الجانب الفلسطيني.
