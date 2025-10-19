https://sarabic.ae/20251019/الرئيس-المصري-أنفقنا-100-مليار-جنيه-لمواجهة-الإرهاب-ونأخذ-الرأي-العام-بعين-الاعتبار-1106178629.html
الرئيس المصري: أنفقنا 100 مليار جنيه لمواجهة الإرهاب.. ونأخذ الرأي العام بعين الاعتبار
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن "ما تحقق من إنجازات هو فضل من الله تعالى"، مشيدا بدعم الشعب وصبره وجهوده. 19.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-19T12:41+0000
2025-10-19T12:41+0000
2025-10-19T12:41+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0f/1095818046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3d369268c13dcd927940fd9aa7dea573.jpg
وأشار خلال الندوة التثقيفية الـ42 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ52 لحرب 6 أكتوبر 1973 إلى أن "مصر تواجه حربا شاملة منذ 10 سنوات ضد الإرهاب، تكبدت خلالها القوات المسلحة نحو 100 مليار جنيه، إضافة إلى تأثير الأحداث الاقتصادية والسياسية منذ 2011 على الاقتصاد الوطني".وقال: "رغم أن العقل يجد أن الظروف صعبة والأوضاع الاقتصادية قاسية، إلا أن القلب يقول إن هناك محاولة جادة من الدولة لتجاوز هذا، والحرب ليست دائما بالسلاح.. وما نحن فيه الآن هو حرب لتغيير واقعنا الاقتصادي وأحوالنا للافضل".وأوضح السيسي: "بفضل الله، يجب أن نجتهد ونبذل أقصى جهد، وأنتم يا مصريين تتحملون الصعاب، والله العظيم لا مجاملة هنا، وعلينا أن نتجاوز ظروفنا الصعبة، وبعون الله سيتحسن اقتصادنا بما يليق بكم وبأبنائكم وأحفادكم".وأردف: "لذلك رأيتم العزة والكرامة، ربنا دائما ينصرنا ويشرفنا برضاه، ونسأله أن يحفظنا دائما بدعمه ونصره".وشهدت سفارات مصر في أغسطس/ آب 2025 احتجاجات أمامها، متهمة القاهرة بمنع وصول المساعدات إلى غزة، وهو ما تنفيه مصر دائما، وتؤكد مرارا على موقفها الثابت من دعم الشعب الفلسطيني وقضيته، مشيرة إلى أن كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة مصادرها مصرية، وأن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري ومغلق من الجانب الفلسطيني.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0f/1095818046_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3cc01d87e04e5d74d4a2c1f277b943dd.jpg
وأشار خلال الندوة التثقيفية الـ42 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ52 لحرب 6 أكتوبر 1973 إلى أن "مصر تواجه حربا شاملة منذ 10 سنوات ضد الإرهاب، تكبدت خلالها القوات المسلحة نحو 100 مليار جنيه، إضافة إلى تأثير الأحداث الاقتصادية والسياسية منذ 2011 على الاقتصاد الوطني".
وقال: "رغم أن العقل يجد أن الظروف صعبة والأوضاع الاقتصادية قاسية، إلا أن القلب يقول إن هناك محاولة جادة من الدولة لتجاوز هذا، والحرب ليست دائما بالسلاح.. وما نحن فيه الآن هو حرب لتغيير واقعنا الاقتصادي وأحوالنا للافضل".
وتابع: "هذا جزء من أشكال الصراع، وكنت واثقا بفضل الله تعالى أن الكثير يظن أن الناس ستمل، وسيكون هناك نقاش مستمر في كل خطوة نتخذها من الوزراء والمسؤولين وأهل الفكر والثقافة، ويقولون إننا لا نهتم بالرأي العام، لكن والله نحن نأخذ الرأي العام بعين الاعتبار جدا، والتحدي كبير جدا".
وأوضح السيسي: "بفضل الله، يجب أن نجتهد ونبذل أقصى جهد، وأنتم يا مصريين تتحملون الصعاب، والله العظيم لا مجاملة هنا، وعلينا أن نتجاوز ظروفنا الصعبة، وبعون الله سيتحسن اقتصادنا بما يليق بكم وبأبنائكم وأحفادكم".
وأضاف: "أنا متفائل جدا بحالنا الحالي، وسأذكر بعض الإنجازات الإيجابية التي حققناها بمساعدة الله كالعادة، الحرب ليست بالسلاح فقط، بل حرب بالمعرفة والاقتصاد والعلم والوعي والإرادة والثقة والصبر، وهذه كلها أشكال من أشكال القوة، وعندما يحاول البعض، مثل ما فعلوا بحركة السفارات، مكر وكذب وإفك، فإن السياسة هكذا".
وأردف: "لذلك رأيتم العزة والكرامة، ربنا دائما ينصرنا ويشرفنا برضاه، ونسأله أن يحفظنا دائما بدعمه ونصره".
وشهدت سفارات مصر في أغسطس/ آب 2025 احتجاجات أمامها، متهمة القاهرة بمنع وصول المساعدات إلى غزة
، وهو ما تنفيه مصر دائما، وتؤكد مرارا على موقفها الثابت من دعم الشعب الفلسطيني وقضيته، مشيرة إلى أن كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة مصادرها مصرية، وأن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري ومغلق من الجانب الفلسطيني.