https://sarabic.ae/20251019/الرئيس-المصري-أنفقنا-100-مليار-جنيه-لمواجهة-الإرهاب-ونأخذ-الرأي-العام-بعين-الاعتبار-1106178629.html

الرئيس المصري: أنفقنا 100 مليار جنيه لمواجهة الإرهاب.. ونأخذ الرأي العام بعين الاعتبار

الرئيس المصري: أنفقنا 100 مليار جنيه لمواجهة الإرهاب.. ونأخذ الرأي العام بعين الاعتبار

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن "ما تحقق من إنجازات هو فضل من الله تعالى"، مشيدا بدعم الشعب وصبره وجهوده. 19.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-19T12:41+0000

2025-10-19T12:41+0000

2025-10-19T12:41+0000

الرئيس عبدالفتاح السيسي

مصر

أخبار مصر الآن

العالم العربي

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0f/1095818046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3d369268c13dcd927940fd9aa7dea573.jpg

وأشار خلال الندوة التثقيفية الـ42 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ52 لحرب 6 أكتوبر 1973 إلى أن "مصر تواجه حربا شاملة منذ 10 سنوات ضد الإرهاب، تكبدت خلالها القوات المسلحة نحو 100 مليار جنيه، إضافة إلى تأثير الأحداث الاقتصادية والسياسية منذ 2011 على الاقتصاد الوطني".وقال: "رغم أن العقل يجد أن الظروف صعبة والأوضاع الاقتصادية قاسية، إلا أن القلب يقول إن هناك محاولة جادة من الدولة لتجاوز هذا، والحرب ليست دائما بالسلاح.. وما نحن فيه الآن هو حرب لتغيير واقعنا الاقتصادي وأحوالنا للافضل".وأوضح السيسي: "بفضل الله، يجب أن نجتهد ونبذل أقصى جهد، وأنتم يا مصريين تتحملون الصعاب، والله العظيم لا مجاملة هنا، وعلينا أن نتجاوز ظروفنا الصعبة، وبعون الله سيتحسن اقتصادنا بما يليق بكم وبأبنائكم وأحفادكم".وأردف: "لذلك رأيتم العزة والكرامة، ربنا دائما ينصرنا ويشرفنا برضاه، ونسأله أن يحفظنا دائما بدعمه ونصره".وشهدت سفارات مصر في أغسطس/ آب 2025 احتجاجات أمامها، متهمة القاهرة بمنع وصول المساعدات إلى غزة، وهو ما تنفيه مصر دائما، وتؤكد مرارا على موقفها الثابت من دعم الشعب الفلسطيني وقضيته، مشيرة إلى أن كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة مصادرها مصرية، وأن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري ومغلق من الجانب الفلسطيني.

https://sarabic.ae/20250814/أحلى-تسريب-تفاعل-واسع-في-مصر-على-فيديو-مسرب-لوزير-الخارجية-1103735027.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن