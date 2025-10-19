https://sarabic.ae/20251019/المساحة-الجيولوجية-السعودية-ترصد-زلزالا-في-الخليج-العربي-1106165132.html
"المساحة الجيولوجية السعودية" ترصد زلزالا في الخليج العربي
"المساحة الجيولوجية السعودية" ترصد زلزالا في الخليج العربي
أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيل زلزال في الخليج العربي. 19.10.2025
وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع على بعد 160 كيلومترا شمال شرق مدينة الخفجي، في تمام الساعة 00:27:09 صباح اليوم الأحد.وأكدت الهيئة أن شدة الزلزال بلغت 4.34 درجة على مقياس ريختر، دون الإشارة إلى وقوع أي أضرار أو إصابات.وكانت هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية، سجلت في يونيو/ حزيران 2025 عن تسجيل زلزال في الخليج العربي.وذكرت الهيئة وقتها أن درجة الزلزال الذي رصدته محطاتها تصل إلى 3.35 درجة على مقياس ريختر، فيما يبعد النشاط الزلزالي نحو 85 كم شرق مدينة الجبيل.
