إسرائيل تش غارات جوية على منطقة رفح جنوبي قطاع غزة
انطلاق الدورة 28 لقمة الاستثمار العربي الأفريقي بالقاهرة
انطلاق الدورة 28 لقمة الاستثمار العربي الأفريقي بالقاهرة
سبوتنيك عربي
انطلقت صباح، اليوم الأحد، فعاليات الدورة الـ28 من قمة مؤتمر الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولى، قمة الاستثمار "تكامل اقتصادى – استثمار وفرص – شراكات... 19.10.2025
وتعقد القمة التي ينظمها اتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة، هدى يسى، برعاية جامعة الدول العربية، وكوكبة من الوزارات والهيئات والاتحادات المصرية والعربية. ويشارك في المؤتمر عدد من ممثلي الدول والهيئات والمنظمات الاقتصادية، وممثلي الوزارات المصرية والعربية والأفريقية، ورئيس مركز المرأة في الرابطة الروسية بالأمم المتحدة، إلينا ماتفيفا.ويناقش المؤتمر فرص التكامل والاستثمار العربي - الأفريقي في ظل التحديات الراهنة، وسبل تعزيز التعاون بين البلدان العربية والأفريقية ودول العالم.وتشهد الدورة 28 لقمة الاستثمار العربي الأفريقي عرض العديد من الفرص الاستثمارية، والمزايا المقدمة من مصر دولة المقر، وأيضا الدول المشاركة و الوزارات والهيئات المشاركة، فى ظل رؤية الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للسلام والتنمية.
انطلاق الدورة 28 لقمة الاستثمار العربي الأفريقي بالقاهرة

انطلاق الدورة 28 لقمة الاستثمار العربي الأفريقي بالقاهرة

© Photo نهر النيل
نهر النيل
انطلقت صباح، اليوم الأحد، فعاليات الدورة الـ28 من قمة مؤتمر الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولى، قمة الاستثمار "تكامل اقتصادى – استثمار وفرص – شراكات دولية"، بالعاصمة المصرية القاهرة.
وتعقد القمة التي ينظمها اتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة، هدى يسى، برعاية جامعة الدول العربية، وكوكبة من الوزارات والهيئات والاتحادات المصرية والعربية.
ويشارك في المؤتمر عدد من ممثلي الدول والهيئات والمنظمات الاقتصادية، وممثلي الوزارات المصرية والعربية والأفريقية، ورئيس مركز المرأة في الرابطة الروسية بالأمم المتحدة، إلينا ماتفيفا.
ويناقش المؤتمر فرص التكامل والاستثمار العربي - الأفريقي في ظل التحديات الراهنة، وسبل تعزيز التعاون بين البلدان العربية والأفريقية ودول العالم.

وقالت هدى يسى، فى بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "المؤتمر يعد منصة تشاركية لتجمع دول "بريكس" والدول الأفريقية والعربية، تهدف لإقامة الاستثمار المشترك، وشراكات استراتيجية تخدم مصالح كافة المجالات الاستثمارية المقدمة من الدول والمنظمات الدولية وكبار المستثمرين، دعما للتنمبة الاقتصادية الدولية والاستفادة من الإمكانيات المتاحة".

وتشهد الدورة 28 لقمة الاستثمار العربي الأفريقي عرض العديد من الفرص الاستثمارية، والمزايا المقدمة من مصر دولة المقر، وأيضا الدول المشاركة و الوزارات والهيئات المشاركة، فى ظل رؤية الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للسلام والتنمية.
