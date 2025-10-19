https://sarabic.ae/20251019/انطلاق-الدورة-28-لقمة-الاستثمار-العربي-الأفريقي-بالقاهرة-1106168753.html

انطلاق الدورة 28 لقمة الاستثمار العربي الأفريقي بالقاهرة

انطلقت صباح، اليوم الأحد، فعاليات الدورة الـ28 من قمة مؤتمر الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولى، قمة الاستثمار "تكامل اقتصادى – استثمار وفرص – شراكات...

مصر

أفريقيا

العالم العربي

وتعقد القمة التي ينظمها اتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة، هدى يسى، برعاية جامعة الدول العربية، وكوكبة من الوزارات والهيئات والاتحادات المصرية والعربية. ويشارك في المؤتمر عدد من ممثلي الدول والهيئات والمنظمات الاقتصادية، وممثلي الوزارات المصرية والعربية والأفريقية، ورئيس مركز المرأة في الرابطة الروسية بالأمم المتحدة، إلينا ماتفيفا.ويناقش المؤتمر فرص التكامل والاستثمار العربي - الأفريقي في ظل التحديات الراهنة، وسبل تعزيز التعاون بين البلدان العربية والأفريقية ودول العالم.وتشهد الدورة 28 لقمة الاستثمار العربي الأفريقي عرض العديد من الفرص الاستثمارية، والمزايا المقدمة من مصر دولة المقر، وأيضا الدول المشاركة و الوزارات والهيئات المشاركة، فى ظل رؤية الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للسلام والتنمية.

مصر

أفريقيا

