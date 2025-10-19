انطلاق فعاليات مؤتمر تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية في القاهرة.. صور
انطلقت فعاليات المؤتمر العام الثاني عشر لمنظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، اليوم الأحد، في القاهرة برعاية بدر عبد العاطي، وزير الخارجية وشؤون المصريين بالخارج.
ويرأس المؤتمر السفير محمد العرابي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية ووزير الخارجية المصري الأسبق.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر المصادقة على ترشيح اللجنة المصرية للسفير محمد العرابي رئيسًا للمنظمة، إلى جانب انتخاب سكرتير عام جديد.
وأكد مراسل "سبوتنيك"، أن المؤتمر سيناقش الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، على رأسها قضية قطاع غزة، واتفاق وقف إطلاق النار.
ويشارك في المؤتمر ممثلون عن لجان التضامن في الدول العربية والأفريقية والآسيوية، في مشهد يعكس تجدد الدور المصري القيادي في دعم قضايا التحرر والسلام والتعاون بين شعوب الجنوب.