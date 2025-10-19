https://sarabic.ae/20251019/ترامب-يكشف-عن-لقاء-قريب-مع-شي-جين-بينغ-1106185628.html

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيلتقي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال أسبوعين، لافتا إلى أن مستقبل تطور العلاقات التجارية بين البلدين سيتضح بعد هذا... 19.10.2025

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، تعليقًا على الإجراءات الأمريكية لتشديد الضغط على الصين في المجال التجاري: "أنا لا أنوي تدمير الصين"، مؤكدا موعد لقائه مع الرئيس الصيني بعد أسبوعين، وأن هذا اللقاء "سيوضح" مسار تطوير العلاقات التجارية بين البلدين.وردا على استفسار عما سيحدث للاقتصاد الأمريكي في حال تم فرض رسوم إضافية بنسبة 100 في المئة على السلع الصينية، قال ترامب: "هذا أمر غير مستدام، لكن هذه هي النسبة… لقد أُجبرت على القيام بذلك. أعتقد أن علاقاتنا مع الصين ستكون جيدة، لكننا بحاجة إلى اتفاق عادل".واتفقت بكين وواشنطن على عقد جولة جديدة من المشاورات الاقتصادية والتجارية بينهما، وذلك خلال اتصال هاتفي جمع بين نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ، ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير.ولم توضح الصين عن موعد محدد لعقد الجولة الجديدة من المحادثات، لكنها اكتفت بالإشارة إلى أنها ستجري في "أقرب وقت ممكن"، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.وكتب وزير الخزانة الأمريكية، سكوت بيسنت، على منصة "إكس"، مساء أمس الجمعة في واشنطن: "أجريت هذا المساء مع نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ، مناقشات صريحة ومفصلة بشأن التجارة بين أمريكا والصين".وتابع: "سنلتقي شخصيا الأسبوع المقبل لمواصلة مناقشاتنا".واشتعلت التوترات، بعد أن أعلنت بكين في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أنها ستفرض المزيد من القيود على تصدير العناصر الأرضية النادرة، وكان من المتوقع أن تعزز هذه الخطوة قبضة الصين على إمدادات العالم من المعادن، الضرورية لتصنيع أشباه الموصلات المتقدمة والطائرات النفاثة والروبوتات.وبعد ساعات من إعلان بكين عن قيود التصدير، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على جميع السلع الصينية اعتبارا من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وبعد أيام، أضافت بكين 5 شركات أمريكية تابعة لشركة شحن كورية جنوبية إلى قائمة عقوباتها.ولكن في تغيير مفاجئ، أشار ترامب، يوم الجمعة، إلى أن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% يبدو غير قابل للتنفيذ.كما أكد ترامب أن اجتماعه مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، كان على المسار الصحيح، وسيُعقد خلال أسبوعين في كوريا الجنوبية.وقال ترامب: "أعتقد أننا سنكون على ما يرام مع الصين، ولكن يجب أن نتوصل إلى اتفاق عادل. يجب أن يكون عادلا".

