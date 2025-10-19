ترامب يكشف عن لقاء قريب مع شي جين بينغ

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
On air
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
عالم سبوتنيك
ترامب يقول إن بوتين يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا.. وحماس تحس الوسطاء على الضغط لوقف إطلاق النار
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
عالم سبوتنيك
إسرائيل تواصل خرق اتفاق السلام.. وإيران تتهم العدو بمحاولة حذفها من الممرات التجارية
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
أمساليوم
بث مباشر
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، تعليقًا على الإجراءات الأمريكية لتشديد الضغط على الصين في المجال التجاري: "أنا لا أنوي تدمير الصين"، مؤكدا موعد لقائه مع الرئيس الصيني بعد أسبوعين، وأن هذا اللقاء "سيوضح" مسار تطوير العلاقات التجارية بين البلدين.وردا على استفسار عما سيحدث للاقتصاد الأمريكي في حال تم فرض رسوم إضافية بنسبة 100 في المئة على السلع الصينية، قال ترامب: "هذا أمر غير مستدام، لكن هذه هي النسبة… لقد أُجبرت على القيام بذلك. أعتقد أن علاقاتنا مع الصين ستكون جيدة، لكننا بحاجة إلى اتفاق عادل".واتفقت بكين وواشنطن على عقد جولة جديدة من المشاورات الاقتصادية والتجارية بينهما، وذلك خلال اتصال هاتفي جمع بين نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ، ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير.ولم توضح الصين عن موعد محدد لعقد الجولة الجديدة من المحادثات، لكنها اكتفت بالإشارة إلى أنها ستجري في "أقرب وقت ممكن"، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.وكتب وزير الخزانة الأمريكية، سكوت بيسنت، على منصة "إكس"، مساء أمس الجمعة في واشنطن: "أجريت هذا المساء مع نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ، مناقشات صريحة ومفصلة بشأن التجارة بين أمريكا والصين".وتابع: "سنلتقي شخصيا الأسبوع المقبل لمواصلة مناقشاتنا".واشتعلت التوترات، بعد أن أعلنت بكين في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أنها ستفرض المزيد من القيود على تصدير العناصر الأرضية النادرة، وكان من المتوقع أن تعزز هذه الخطوة قبضة الصين على إمدادات العالم من المعادن، الضرورية لتصنيع أشباه الموصلات المتقدمة والطائرات النفاثة والروبوتات.وبعد ساعات من إعلان بكين عن قيود التصدير، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على جميع السلع الصينية اعتبارا من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وبعد أيام، أضافت بكين 5 شركات أمريكية تابعة لشركة شحن كورية جنوبية إلى قائمة عقوباتها.ولكن في تغيير مفاجئ، أشار ترامب، يوم الجمعة، إلى أن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% يبدو غير قابل للتنفيذ.كما أكد ترامب أن اجتماعه مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، كان على المسار الصحيح، وسيُعقد خلال أسبوعين في كوريا الجنوبية.وقال ترامب: "أعتقد أننا سنكون على ما يرام مع الصين، ولكن يجب أن نتوصل إلى اتفاق عادل. يجب أن يكون عادلا".
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيلتقي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال أسبوعين، لافتا إلى أن مستقبل تطور العلاقات التجارية بين البلدين سيتضح بعد هذا اللقاء.
وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، تعليقًا على الإجراءات الأمريكية لتشديد الضغط على الصين في المجال التجاري: "أنا لا أنوي تدمير الصين"، مؤكدا موعد لقائه مع الرئيس الصيني بعد أسبوعين، وأن هذا اللقاء "سيوضح" مسار تطوير العلاقات التجارية بين البلدين.
وردا على استفسار عما سيحدث للاقتصاد الأمريكي في حال تم فرض رسوم إضافية بنسبة 100 في المئة على السلع الصينية، قال ترامب: "هذا أمر غير مستدام، لكن هذه هي النسبة… لقد أُجبرت على القيام بذلك. أعتقد أن علاقاتنا مع الصين ستكون جيدة، لكننا بحاجة إلى اتفاق عادل".

وأعرب الرئيس الأمريكي عن ثقته بأن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين ستكون جيدة، لكنه شدّد على أن واشنطن بحاجة إلى اتفاق تجاري "عادل".

واتفقت بكين وواشنطن على عقد جولة جديدة من المشاورات الاقتصادية والتجارية بينهما، وذلك خلال اتصال هاتفي جمع بين نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ، ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير.
ولم توضح الصين عن موعد محدد لعقد الجولة الجديدة من المحادثات، لكنها اكتفت بالإشارة إلى أنها ستجري في "أقرب وقت ممكن"، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.
وكتب وزير الخزانة الأمريكية، سكوت بيسنت، على منصة "إكس"، مساء أمس الجمعة في واشنطن: "أجريت هذا المساء مع نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ، مناقشات صريحة ومفصلة بشأن التجارة بين أمريكا والصين".
الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
بكين: واشنطن شنت هجوما إلكترونيا على "المركز الوطني للتوقيت" في الصين
14:39 GMT
وتابع: "سنلتقي شخصيا الأسبوع المقبل لمواصلة مناقشاتنا".
واشتعلت التوترات، بعد أن أعلنت بكين في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أنها ستفرض المزيد من القيود على تصدير العناصر الأرضية النادرة، وكان من المتوقع أن تعزز هذه الخطوة قبضة الصين على إمدادات العالم من المعادن، الضرورية لتصنيع أشباه الموصلات المتقدمة والطائرات النفاثة والروبوتات.
وبعد ساعات من إعلان بكين عن قيود التصدير، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على جميع السلع الصينية اعتبارا من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وبعد أيام، أضافت بكين 5 شركات أمريكية تابعة لشركة شحن كورية جنوبية إلى قائمة عقوباتها.
ولكن في تغيير مفاجئ، أشار ترامب، يوم الجمعة، إلى أن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% يبدو غير قابل للتنفيذ.
وفي مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية بُثت، يوم الجمعة، قال الرئيس الأمريكي إن الرسوم الجمركية المرتفعة "غير مستدامة".
كما أكد ترامب أن اجتماعه مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، كان على المسار الصحيح، وسيُعقد خلال أسبوعين في كوريا الجنوبية.
وقال ترامب: "أعتقد أننا سنكون على ما يرام مع الصين، ولكن يجب أن نتوصل إلى اتفاق عادل. يجب أن يكون عادلا".
