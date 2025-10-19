https://sarabic.ae/20251019/بكين-واشنطن-شنت-هجوما-إلكترونيا-على-المركز-الوطني-للتوقيت-في-الصين-1106182573.html
بكين: واشنطن شنت هجوما إلكترونيا على "المركز الوطني للتوقيت" في الصين
وفقا للتقرير، بدأت العملية في مارس/آذار 2022 عندما استغلت وكالة الأمن القومي الأمريكية ثغرة في خدمة الرسائل النصية القصيرة "إس أم إس" على هواتف من علامة تجارية أجنبية، ما أتاح للمهاجمين مراقبة نحو عشرة موظفين في المركز وسرقة بيانات من هواتفهم (سجلات الاتصال، الرسائل النصية، ألبومات الصور، مواقعهم وبيانات أخرى).وبيّن التقرير، أنه خلال الفترة الممتدة من أغسطس/آب 2023 حتى يونيو/حزيران 2024، نشرت وكالة الأمن القومي، منصة هجومية سيبرانية جديدة لاختراق عدة أنظمة داخلية متعددة للمجلس واستهدفت أيضاً البنى التحتية العلمية والتكنولوجية الحساسة، بما في ذلك أنظمة التوقيت والملاحة الأرضية عالية الدقة.بالإضافة إلى توكيل الاتصالات الشبكية، بتشفير متعدد الطبقات يفوق مستوى"تي إل أس" القياسي، ما زاد صعوبة فك تشفير الحركة المرورية، والقدرة على تعديل وتكوين وحدات هجومية بحسب بيئة الهدف للتمدد والمرونة التشغيلية.ومركز التوقيت الوطني الصيني هو معهد أبحاث تابع للأكاديمية الصينية للعلوم، ويقوم بتوليد وتوزيع التوقيت القياسي للصين.وتتبادل بكين وواشنطن منذ سنوات اتهامات متكررة بالقرصنة الإلكترونية، في وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية بينهما، على خلفية قيود الصين على تصدير المعادن النادرة، وتهديد أمريكا بفرض رسوم إضافية على السلع الصينية.
بكين: واشنطن شنت هجوما إلكترونيا على "المركز الوطني للتوقيت" في الصين
اتهمت السلطات الصينية وكالة الأمن القومي الأمريكية بشن هجوم إلكتروني واسع النطاق استهدف "المركز الوطني لخدمات التوقيت"، حيث قام مركز الاستجابة لطوارئ الفضاء الإلكتروني الصيني بالتحليل الفني للحادث وتتبع مصدره وتقديم تقرير مفصل عن أسلوبه ومراحله وأدواته.
وفقا للتقرير، بدأت العملية في مارس/آذار 2022 عندما استغلت وكالة الأمن القومي الأمريكية ثغرة في خدمة الرسائل النصية القصيرة "إس أم إس" على هواتف من علامة تجارية أجنبية، ما أتاح للمهاجمين مراقبة نحو عشرة موظفين في المركز وسرقة بيانات من هواتفهم (سجلات الاتصال، الرسائل النصية، ألبومات الصور، مواقعهم وبيانات أخرى).
ومنذ أبريل/نيسان 2023 وقبل الكشف عن عملية "التثليث"، استخدمت وكالة الأمن القومي الأمريكية، بيانات اعتماد مسروقة من تلك الهواتف للاختراق المتكرر لأجهزة كمبيوتر المركز في ساعات الصباح المبكرة بتوقيت بكين، مما مكّن المهاجمين من التجسّس على الشبكة الداخلية، بحسب ما ذكره موقع التلفزيون الصيني الإخباري "نيوز سي سي تي في".
وبيّن التقرير، أنه خلال الفترة الممتدة من أغسطس/آب 2023 حتى يونيو/حزيران 2024، نشرت وكالة الأمن القومي، منصة هجومية سيبرانية جديدة لاختراق عدة أنظمة داخلية متعددة للمجلس واستهدفت أيضاً البنى التحتية العلمية والتكنولوجية الحساسة، بما في ذلك أنظمة التوقيت والملاحة الأرضية عالية الدقة
ويرصد التحليل أن وكالة الأمن القومي الأمريكية استخدمت تكتيكات تقنية متقدمة تمكّنها من الإخفاء والتهرب من برامج مكافحة الفيروسات، من بينها: استخدام شهادات رقمية شرعية، وإخفاء وحدات في نظام "ويندوز".
بالإضافة إلى توكيل الاتصالات الشبكية
، بتشفير متعدد الطبقات يفوق مستوى"تي إل أس" القياسي، ما زاد صعوبة فك تشفير الحركة المرورية، والقدرة على تعديل وتكوين وحدات هجومية بحسب بيئة الهدف للتمدد والمرونة التشغيلية.
ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن هناك حدودا في مستوى الابتكار لدى بعض أدوات الوكالة وأن ترقياتها تواجه اختناقات رغم قوتها التشغيلية.
ومركز التوقيت الوطني الصيني هو معهد أبحاث تابع للأكاديمية الصينية للعلوم
، ويقوم بتوليد وتوزيع التوقيت القياسي للصين.
وتتبادل بكين وواشنطن منذ سنوات اتهامات متكررة بالقرصنة الإلكترونية، في وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية بينهما، على خلفية قيود الصين على تصدير المعادن النادرة، وتهديد أمريكا بفرض رسوم إضافية على السلع الصينية.