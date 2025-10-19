https://sarabic.ae/20251019/رئيسة-موريشيوس-السابقة-المرأة-الأفريقية-قادرة-على-قيادة-العالم-والتعليم-مفتاح-الازدهار-1106173814.html
رئيسة موريشيوس السابقة: المرأة الأفريقية قادرة على قيادة العالم والتعليم مفتاح الازدهار
رئيسة موريشيوس السابقة: المرأة الأفريقية قادرة على قيادة العالم والتعليم مفتاح الازدهار
قالت رئيسة جمهورية موريشيوس السابقة، أمينة غريب فقيم، اليوم الأحد، إن "العالم يجب أن يعمل على تمكين النساء، وليس فقط القيادات النسائية فقط".
وأضافت فقيم، في كلمتها خلال قمة الاستثمار العربي الأفريقي المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة، التي حضرها مراسل "سبوتنيك"، أنه "بالنظر إلى هذا المنتدى، يتبين أن طاقة شعب مصر وإبداعه وحرفيته تتجلى بوضوح في المنتجات التي يتم عرضها اليوم، والتي ستحسن حياة الكثير من الناس بمجرد البدء في التعامل مع بعض المحافظ الاستثمارية في جميع أنحاء أفريقيا". وأوضحت أن "العالم يجب أن يعمل على تمكين النساء، وليس فقط القيادات النسائية"، مشيرة إلى أن "الدعوات الموجهة لها تعكس فهما عميقا لأحد المتطلبات الأساسية لتحقيق الازدهار في أفريقيا والعالم العربي، وهو ضرورة تسخير طاقة وموهبة وذكاء وإبداع كل شعوبنا لبناء أفضل مستقبل ممكن". وتابعت قائلة، "بصفتي عالمة، أشعر بأن هذا المفتاح لتحقيق الازدهار هو العلم والتكنولوجيا والابتكار". وشددت رئيسة موريشيوس السابقة، أمينة غريب فقيم، على أن "هذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إشراك جميع مساهمينا الأكثر طموحا وإبداعا، من نساء ورجال"، مؤكدة أن "أفريقيا لديها أمثلة عديدة لنساء يقدن الازدهار". وختمت تصريحها بنصيحة للفتيات والشابات اللواتي يرغبن في أن يصبحن قائدات، وهي "الحصول على أفضل تعليم ممكن، والنظر في تركيز هذا التعليم على العلم والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، فالعالم سيعود إلى أولئك الذين يؤمنون إيمانا راسخا بالأساس القائم على العلم، فهذه المعرفة تخلق توجها للتحليل غير المتحيز والمشاركة المستنيرة والفكر العقلاني".
