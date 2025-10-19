رئيسة موريشيوس السابقة: المرأة الأفريقية قادرة على قيادة العالم والتعليم مفتاح الازدهار

عربي
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
10:30 GMT
29 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
وأضافت فقيم، في كلمتها خلال قمة الاستثمار العربي الأفريقي المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة، التي حضرها مراسل "سبوتنيك"، أنه "بالنظر إلى هذا المنتدى، يتبين أن طاقة شعب مصر وإبداعه وحرفيته تتجلى بوضوح في المنتجات التي يتم عرضها اليوم، والتي ستحسن حياة الكثير من الناس بمجرد البدء في التعامل مع بعض المحافظ الاستثمارية في جميع أنحاء أفريقيا". وأوضحت أن "العالم يجب أن يعمل على تمكين النساء، وليس فقط القيادات النسائية"، مشيرة إلى أن "الدعوات الموجهة لها تعكس فهما عميقا لأحد المتطلبات الأساسية لتحقيق الازدهار في أفريقيا والعالم العربي، وهو ضرورة تسخير طاقة وموهبة وذكاء وإبداع كل شعوبنا لبناء أفضل مستقبل ممكن". وتابعت قائلة، "بصفتي عالمة، أشعر بأن هذا المفتاح لتحقيق الازدهار هو العلم والتكنولوجيا والابتكار". وشددت رئيسة موريشيوس السابقة، أمينة غريب فقيم، على أن "هذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إشراك جميع مساهمينا الأكثر طموحا وإبداعا، من نساء ورجال"، مؤكدة أن "أفريقيا لديها أمثلة عديدة لنساء يقدن الازدهار". وختمت تصريحها بنصيحة للفتيات والشابات اللواتي يرغبن في أن يصبحن قائدات، وهي "الحصول على أفضل تعليم ممكن، والنظر في تركيز هذا التعليم على العلم والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، فالعالم سيعود إلى أولئك الذين يؤمنون إيمانا راسخا بالأساس القائم على العلم، فهذه المعرفة تخلق توجها للتحليل غير المتحيز والمشاركة المستنيرة والفكر العقلاني".
قالت رئيسة جمهورية موريشيوس السابقة، أمينة غريب فقيم، اليوم الأحد، إن "العالم يجب أن يعمل على تمكين النساء، وليس فقط القيادات النسائية فقط".
وأضافت فقيم، في كلمتها خلال قمة الاستثمار العربي الأفريقي المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة، التي حضرها مراسل "سبوتنيك"، أنه "بالنظر إلى هذا المنتدى، يتبين أن طاقة شعب مصر وإبداعه وحرفيته تتجلى بوضوح في المنتجات التي يتم عرضها اليوم، والتي ستحسن حياة الكثير من الناس بمجرد البدء في التعامل مع بعض المحافظ الاستثمارية في جميع أنحاء أفريقيا".
وأوضحت أن "العالم يجب أن يعمل على تمكين النساء، وليس فقط القيادات النسائية"، مشيرة إلى أن "الدعوات الموجهة لها تعكس فهما عميقا لأحد المتطلبات الأساسية لتحقيق الازدهار في أفريقيا والعالم العربي، وهو ضرورة تسخير طاقة وموهبة وذكاء وإبداع كل شعوبنا لبناء أفضل مستقبل ممكن".
وتابعت قائلة، "بصفتي عالمة، أشعر بأن هذا المفتاح لتحقيق الازدهار هو العلم والتكنولوجيا والابتكار".
وأعربت عن قناعتها الراسخة بأن "أعلى عائد لتنميتنا الاقتصادية، وكذلك لصحتنا ورفاهيتنا، يأتي من الاستثمار في التعليم والقوى العاملة والظروف الحكومية لتمكين اقتصاد قائم على العلم والتكنولوجيا".
وشددت رئيسة موريشيوس السابقة، أمينة غريب فقيم، على أن "هذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إشراك جميع مساهمينا الأكثر طموحا وإبداعا، من نساء ورجال"، مؤكدة أن "أفريقيا لديها أمثلة عديدة لنساء يقدن الازدهار".
وختمت تصريحها بنصيحة للفتيات والشابات اللواتي يرغبن في أن يصبحن قائدات، وهي "الحصول على أفضل تعليم ممكن، والنظر في تركيز هذا التعليم على العلم والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، فالعالم سيعود إلى أولئك الذين يؤمنون إيمانا راسخا بالأساس القائم على العلم، فهذه المعرفة تخلق توجها للتحليل غير المتحيز والمشاركة المستنيرة والفكر العقلاني".
