رئيس رابطة الدبلوماسيين في روسيا: نعمل على تعزيز تعلم الطلاب الروس للغة العربية

رئيس رابطة الدبلوماسيين في روسيا: نعمل على تعزيز تعلم الطلاب الروس للغة العربية

سبوتنيك عربي

قال السفير أندريه باكلانوف، رئيس رابطة الدبلوماسيين في روسيا، نائب رئيس لجنة التضامن الروسية في منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، إن روسيا كانت من أول... 19.10.2025

جاء ذلك في رده على سؤال لـ "سبوتنيك" حول أهمية المشاركة الروسية في اجتماع منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، اليوم الأحد.وقال باكلانوف: "الآن نحن نقوم بمحاولة تشجيع لهذه المنظمة ونؤكد على ضرورة أن يكون لها دورا أكبر في السنوات المقبلة".وتابع: "التضامن فكرة قوية جدا يمكنها أن توحد البلدان والشعوب، والآن نشعر بضرورة توحيد الجهود لكي يكون العالم أفضل لتحقيق مصالح بلداننا".وحول الضغوط الغربية والأمريكية على روسيا والبلدان العربية، قال أندريه باكلانوف، إن الوسيلة الوحيدة للبلدان في آسيا وأفريقيا هي توحيد الجهود لتحقيق شيء مفيد جدا للبشرية كلها وهو السلام والتفاهم بين الشعوب والتجارة بدون أي تدابير سلبية من جانب الغرب".وتابع: "كما نسعى إلى تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في الأعمال وتقديم المساعدة لمنظمة التضامن في إنشاء مصادر وإمكانيات إعلامية يمكن الاعتماد عليها".وانطلقت، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر العام الثاني عشر لمنظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، في القاهرة برعاية بدر عبد العاطي، وزير الخارجية وشؤون المصريين بالخارج. ويرأس المؤتمر السفير محمد العرابي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية ووزير الخارجية المصري الأسبق.ويشارك في المؤتمر ممثلون عن لجان التضامن في الدول العربية والأفريقية والآسيوية، في مشهد يعكس تجدد الدور المصري القيادي في دعم قضايا التحرر والسلام والتعاون بين شعوب الجنوب.

